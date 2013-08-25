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Turkcell son çeyrekte 2.86 milyar TL gelir elde etti

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell son çeyrekte 2.86 milyar TL gelir elde etti

Türkiye'nin lider iletişim şirketlerinden Turkcell, T40 adlı yerli akıllı telefonunun tanıtımı sonrasında grup şirketlerinin yılın ikinci çeyreğindeki mali tablolarını da kamuoyu ile paylaştı.

Turkcell grubu yılın ikinci çeyreğinde önceki yıla göre yüzde 11 büyüyerek 2.86 milyar TL gelir elde etti. Vergi öncesi net gelir yıllık yüzde 12 artışla 869 milyon TL olurken, net kar ise 556 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye'de abone sayısı 34.7 milyonda kalan Turkcell, yurtdışı iştirakleriyle birlikte 69.5 milyon aboneye ulaştı. Abone başı aylık ortalama gelir yıllık yüzde 8 artışla 22.3TL olurken, abone başı aylık kullanım da yüzde 8 artışla 269 dakikaya yükseldi.

Mobil internet gelirleri yıllık yüzde 42 artarak 340 milyon TL'ye yükseldi. Akıllı cihaz benimsenme oranı yüzde 24 olurken, şebekedeki akıllı telefon sayısı da 8 milyona yaklaştı. Turkcell, yeni lanse ettiği Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu ‘Turkcell T40' ile bu rakamı daha da artırmayı hedefliyor. 


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e-Militarist 5 yıl en beğenilen
Tabi % 11 büyür. Yolunda giden adamı yolundan çevirip faturalı hat bedava deyip ilk ay 40-50 lira ekstradan kilitlerse vatandaşa yüzde 11 de büyür yüzde 23 de büyür. Kazandığı para hak mı onu sorgulamak lazım. Diğer şebekelerde de durum aynı.
Tabi % 11 büyür. Yolunda giden adamı yolundan çevirip faturalı hat bedava deyip ilk ay 40-50 lira ekstradan kilitlerse vatandaşa yüzde 11 de büyür yüzde 23 de ...
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dost1984 5 yıl
türkcell adını değiştirsin ilk DÖRT harfi çıkarsın.
insan hem yerli servis olup hem kendi vatandaşına diğerlerinden daha pahalı satarmı nekadar kaliteli olursa olsun.
türkcell adını değiştirsin ilk DÖRT harfi çıkarsın.insan hem yerli servis olup hem kendi vatandaşına diğerlerinden daha pahalı satarmı nekadar kaliteli ol...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
turkcell kadar kazık hat yok eee ne demişler deveyi diken insanı .... bizim millet turkceli babasının şirketi gibi savunur yok o cekmiyor bu cekmiyo bayatladı bu laflar avea vodafone beizim köyde bile çekiyor turkcell izmirin göbeğinde cekmiyor yani her hattın cektiği cekmediği yer var anlatmak istediğim bizdeki sürü psikolojisi
turkcell kadar kazık hat yok eee ne demişler deveyi diken insanı .... bizim millet turkceli babasının şirketi gibi savunur yok o cekmiyor bu cekmiyo bayatladı b...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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IG 5 yıl
Paketleri rakiplerine göre uygun değil, ama süper çekiyordu.
Türkcell'den Vodafona geçtim ve benim tecrübelerime göre Türkcell her zaman daha iyi çekmiştir.
Ve Türkcell'in Süperonline denen çok güzel bir şeyi var.
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xAlfonso 5 yıl
8 senedir Türkcell kullanıyordum sonra Avea en sonda pttcell e geçtim pttcell den rahatı yok abi kim veriyor 14 liraya sınırsız internet her yöne 200 dakikada hediye veriyor 400 Dakka oluyor ustunede her yöne 250 sms i var baldan tatlı bir tarife
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Roark 5 yıl
Demek ki ben her ay ortalamanin 8 kati fatura ödüyorum. Ulan turkcell bu paranin yarisi benim de bakma iste.
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FTX58 5 yıl
e-Militarist
Tabi % 11 büyür. Yolunda giden adamı yolundan çevirip faturalı hat bedava deyip ilk ay 40-50 lira ekstradan kilitlerse vatandaşa yüzde 11 de büyür yüzde 23 de büyür. Kazandığı para hak mı onu sorgulamak lazım. Diğer şebekelerde de durum aynı.

kusura bakma ama bunu bütün firmalar yapıyor.
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e-Militarist 5 yıl FTX58
FTX58

e-Militarist

Tabi % 11 büyür. Yolunda giden adamı yolundan çevirip faturalı hat bedava deyip ilk ay 40-50 lira ekstradan kilitlerse vatandaşa yüzde 11 de büyür yüzde 23 de büyür. Kazandığı para hak mı onu sorgulamak lazım. Diğer şebekelerde de durum aynı.


kusura bakma ama bunu bütün firmalar yapıyor.

Son cümlede ben de onu dedim.
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4Crumby 5 yıl
Adamlar bedava hat veriyolar sonra faturaya yansitiyolar demis yil olmus 2013 kim kime bedava ne veriyo ki turkcell sana versin bizim milletimiz uyanik olmaya calistigindan kaziklanir yoksa bilincli tuketici olan hic kaziklanmaz kaziklansa da tuketici mahkemelerinde hakkini arar ve parasini da geri alir cunku olayin kendi kontrolu disinda oldugunu bilir. Uyanik arkadaslarsa oo millet parayla hat aliyo ben beles buldum vay enayiler parayla aliyolar diye olaya yaklasip hatti belese aldim diye sevinirse fatura gelince de uzulur. Sunu unutmayin ki hic bi operator bedavaya bisey vermez tek yapacaklari taahute karsilik indirim o da %10 u bile gormez.
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LilTunechi 5 yıl
Batmasını istediğim firmalar listesindesin Turkcell hem de üst kısımlarda.
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saruman_me 5 yıl
köyde tek çubuk avea çekmezken türkcell full çekiyor.. kazıklıyor mazıklıyor ama arkadaş daha iyiside yok..=)
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Rizeli55 5 yıl
Her gün defalarca reklam mesajı alıyordum...Çıldırmanın eşiğine geldim...Operatörü değiştirdim...Rahatladım...İlerde batarsa üzelmeyeceğim firmalardan biri...

Nasıl yerli oluyor bu arada? Turkcell in Rus şirket Altimo ile ortaklığı var...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
turkcell kadar kazık hat yok eee ne demişler deveyi diken insanı .... bizim millet turkceli babasının şirketi gibi savunur yok o cekmiyor bu cekmiyo bayatladı bu laflar avea vodafone beizim köyde bile çekiyor turkcell izmirin göbeğinde cekmiyor yani her hattın cektiği cekmediği yer var anlatmak istediğim bizdeki sürü psikolojisi
1 Yanıt Yanıtla +6
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The Time Lord 5 yıl okan_cehapelioglu
 morpheus_1905

turkcell kadar kazık hat yok eee ne demişler deveyi diken insanı .... bizim millet turkceli babasının şirketi gibi savunur yok o cekmiyor bu cekmiyo bayatladı bu laflar avea vodafone beizim köyde bile çekiyor turkcell izmirin göbeğinde cekmiyor yani her hattın cektiği cekmediği yer var anlatmak istediğim bizdeki sürü psikolojisi
bizim köyde hiçbiri çekmiyor vf gelse +1500 abone
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TOROS RÜZGARI 5 yıl
Evimde sorunsuz çeken tek hat.
Pahalı mahalı ama gerçekten kaliteli.
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java 5 yıl
Yerli telefonmuş peh... En azından Türkiye'de üretilseydi bari... Çin malı aleti Türk diye kakalayacaklar...
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