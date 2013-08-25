Turkcell son çeyrekte 2.86 milyar TL gelir elde etti





Türkiye'nin lider iletişim şirketlerinden Turkcell, T40 adlı yerli akıllı telefonunun tanıtımı sonrasında grup şirketlerinin yılın ikinci çeyreğindeki mali tablolarını da kamuoyu ile paylaştı.





Turkcell grubu yılın ikinci çeyreğinde önceki yıla göre yüzde 11 büyüyerek 2.86 milyar TL gelir elde etti. Vergi öncesi net gelir yıllık yüzde 12 artışla 869 milyon TL olurken, net kar ise 556 milyon TL olarak gerçekleşti.





Türkiye'de abone sayısı 34.7 milyonda kalan Turkcell, yurtdışı iştirakleriyle birlikte 69.5 milyon aboneye ulaştı. Abone başı aylık ortalama gelir yıllık yüzde 8 artışla 22.3TL olurken, abone başı aylık kullanım da yüzde 8 artışla 269 dakikaya yükseldi.





Mobil internet gelirleri yıllık yüzde 42 artarak 340 milyon TL'ye yükseldi. Akıllı cihaz benimsenme oranı yüzde 24 olurken, şebekedeki akıllı telefon sayısı da 8 milyona yaklaştı. Turkcell, yeni lanse ettiği Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu ‘Turkcell T40' ile bu rakamı daha da artırmayı hedefliyor.



