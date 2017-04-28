Turkcell’den adil kullanım kotasız internet paketi

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2018 sonunda tamamen ortadan kalkacak olan adil kullanım kotası uygulaması öncesinde Turkcell’den önemli bir adım geldi. Şimdiden adil kullanım kotası limitlerine takılmadan internet hizmeti almak isteyen ev kullanıcılarına özel olarak yeni bir paket duyuruldu. Superonline Platin Paket ile fiber internette limitler kalkıyor.

25 megabit sabit hızla sunulacak olan paket, modem ve kurulum ücreti dahil olmak üzere ayda 89 liraya satın alınabilecek. Paketin detaylarına ilişkin ek bir bilgi ise verilmiş değil. Daha yüksek hızlarda bağlantı alabilmek için de alternatif paketler mevcut ve diğer paketlerde de indirim yapılmış durumda. Kampanya öncesinde tarife ücreti 229TL olarak belirlenmişti.

24 aylık taahhüt karşılığında faydalanabilen kampanyaya ek olarak Turkcell’in diğer adil kullanım kotasız paketleri ise şu şekilde:

Konuya ilişkin olarak Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şöyle konuştu: “İnternet kullanımında belirli bir limit aşımından sonra hızı yavaşlatan Adil Kullanım Koşul uygulaması 2018 sonunda tamamen ortadan kalkacak. Turkcell olarak abonelerimizin ev internetinde limitlere takılmadan ihtiyacını karşılamak için 2018 yılını beklemeden AKK olmayan fiber platin paketlerimizi çıkarma kararı aldık. Ay boyunca fiber hızınızın düşmediği Platin Paketler ile abonelerimize yüksek kaliteli internette dolaşma imkanı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”