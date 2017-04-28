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Turkcell’den adil kullanım kotasız internet paketi

Turkcell Superonline, Platin Paket ile adil kullanım kotasız internet paketi sunmaya başladı. 25 megabit hızındaki fiber internet paketine dair detaylar ve fiyat bilgisi yazımızda.
2 yıl
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118
Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell’den adil kullanım kotasız internet paketi
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2018 sonunda tamamen ortadan kalkacak olan adil kullanım kotası uygulaması öncesinde Turkcell’den önemli bir adım geldi. Şimdiden adil kullanım kotası limitlerine takılmadan internet hizmeti almak isteyen ev kullanıcılarına özel olarak yeni bir paket duyuruldu.  Superonline Platin Paket ile fiber internette limitler kalkıyor.

25 megabit sabit hızla sunulacak olan paket, modem ve kurulum ücreti dahil olmak üzere ayda 89 liraya satın alınabilecek. Paketin detaylarına ilişkin ek bir bilgi ise verilmiş değil. Daha yüksek hızlarda bağlantı alabilmek için de alternatif paketler mevcut ve diğer paketlerde de indirim yapılmış durumda. Kampanya öncesinde tarife ücreti 229TL olarak belirlenmişti.

24 aylık taahhüt karşılığında faydalanabilen kampanyaya ek olarak Turkcell’in diğer adil kullanım kotasız paketleri ise şu şekilde:

Konuya ilişkin olarak Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şöyle konuştu: “İnternet kullanımında belirli bir limit aşımından sonra hızı yavaşlatan Adil Kullanım Koşul uygulaması 2018 sonunda tamamen ortadan kalkacak. Turkcell olarak abonelerimizin ev internetinde limitlere takılmadan ihtiyacını karşılamak için 2018 yılını beklemeden AKK olmayan fiber platin paketlerimizi çıkarma kararı aldık. Ay boyunca fiber hızınızın düşmediği Platin Paketler ile abonelerimize yüksek kaliteli internette dolaşma imkanı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” 

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Antikaruh 2 yıl en beğenilen
Bu paket zaten 99 lira idi ...
AKN'ye getirilen yaptırımlar ve 2019 mevzusu sebebi ile 10 liralık indirim yapmışlar. Utanmaları lazım. Sizinde bunu bir haltmış gibi lanse ettiğiniz için utanmanız lazım.
Şu paketin 40-50 lira bir şey olması lazım. O bile dünya standartlarına göre fazla da ...
Bu paket zaten 99 lira idi ...AKN'ye getirilen yaptırımlar ve 2019 mevzusu sebebi ile 10 liralık indirim yapmışlar. Utanmaları lazım. Sizinde bunu bir halt...
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2 Yanıt Yanıtla +365
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Dovahkiin 2 yıl
Azıcık Türknet'i örnek alın yav. Şu taahhüt kadar saçma şey yok.
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Survival 2 yıl
2018 e kadar yiyebildikleri kadar yiyecekler işte
1 Yanıt Yanıtla +148
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1 Avatar
Yunus YLcnk 1 yıl
Hattım 50 mbit destekliyor 150 AKN sonra tam olarak 16 mbit oluyor. 16 Mbit sınırsız almış olsak çok pahalı oluyor. Bana 16 mbit yetiyor bana göre sınırsız
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Blindfire 1 yıl
Tcell kota olsun diye tabiri caizse her mecrada kendini yırtıyor. Şimdi Telkoderide arkasına aldı.
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ALBAY 1 yıl
Türknete geçtim kafam rahat. 75 mbit hız ve 150gb akk. Ayrıca 1000dk telefon. Taahhüt yok. TTnetden taahhüt bozdum 180tl ceza geldi. 120 tl sini türknet karşıladı. Ödediğim aylık para 60 tl. Ayrıca benim referans kodumla üye olan arkadaşlara ve bana 1 er ay ücretsiz kullanım veriyorlar üstelik 100 kişiye kadar. Sol gitsin kumda oynasın. Bu arada unutmadan söyleyim. 75 mbitten sonra hız 24 e düşüyor. Yani 24 mbit sınırsız kullanabiliyoruz. Ve geceleri akkden sayılmıyor. Yani gece 2-8 arası yine hız 75 mbit
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Paetzold 2 yıl
Avrupadan birini getir goster sababa kadar guler.
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deividde 2 yıl
bizim bölgede ne fiber var ne vdsl var 8 mbps ye devam. :(
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar Hep Fiber İnterneti Olanlar Yazmışlar Biz ADLS Kulanıcıları Zaten Ölmüşüz 73 Lira 100 Gb Akk 16 mbps kadar Paketindeyim
Bizim Fibere Geçmede Şansımız Yok Çünkü Fiber Yok Biz Ne Yapalım
Adamlar 25 mbps Akksiz 89 Liraya Veriyorlar Ne Güzel Keşke Heryerde Fiber Olsa Yok Romanyadan Bulgaristan Örnek Veriyorunuz Biraz Ülkemizdeki Adaletsizliğide Yazsanız ADLS Ve Fiber Kullanıcıları Arasındaki
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webmaster-mt 2 yıl
Hadi bunlar sacma sapan kota olayini geri getirdi dh utanmadan bunu haber yapsin anca.. dininiz imaniniz para olmus. Sirket vizyonu gercekten olmasi gerekeni yapan bir sponsor yok mu...
Kazandiginiz tomarla paralar yetmiyor sanki
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gangstarap34 2 yıl
Kazık atmayı iyi bilirler.
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merveyanar 2 yıl
türknet ya da diğer bi deyişle uydu net bence en güzeli ama akk meselesi yüzünden süperonline a geçmeyi düşünmüyor değilim..
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Fantasticoo 2 yıl
dh nin iyi bir partneri turkcell, çok görmemek lazım.
bizi şok mutlu ettin bu haber ile, teşekkürler
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gunhan 2 yıl Fantasticoo
Herkes şok zaten milleti bezdirme politikasi.millet akk diye yalvarsin diye restlesme.de bu millet restlesmeyi sevmez iste
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