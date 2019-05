Turkcell’den her şeyi internete taşıyan yepyeni bir hizmet: Lifecell

Tam Boyutta Gör



4.5G ile birlikte hemen herkesin internet kullanımı ciddi manada arttı. Operatörler de tam olarak abonelerin beklentisine uygun olmasa da internet paketlerini iyileştirme yoluan gidiyor. Bu noktada Turkcell cephesinden ilginç bir hamle geldi. Lifecell adı verilen yeni dijital marka, sadece internet üzerinden paket ve tarife satan bir yapı.

Aslında Lifecell, Turkcell’in global ölçekteki adı. Ukrayna’da Lifecell adıyla hizmet veren bir operatör olan Turkcell, bir yıl önce Kuzey Kıbrıs’ta başlattığı hizmet modelini şimdi Türkiye’de sunuyor. Bu arada Turkcell’in Lifecell’i küresel ölçekli olarak kullanıma sunma gibi ilginç planları da var.

Lifecell’de İşler Nasıl Yürüyor?

Lifecell’de aboneler tüm hizmeti data üzerinden alıyor. Telefon numaranız da aynı. Bir anlamda bir tür Turkcell paketi gibi. Örneğin birini arayacaksanız BiP üzerinden arama yapıyorsunuz. Sabit numaralar veya diğer operatör numaraları da dahil olmak üzere karşı taraf BiP abonesi olsun olmasın BiP üzerinden hiçbir kısıtlama ve sınır olmaksızın arama yapabiliyorsunuz. Aboneye dahil kullanıcılar bir arama aldığında da çağrıları BiP üzerinden yanıtlıyor. Tabi burada tek sıkıntı her arama yapacağınızda BiP uygulamasını açmak zorunda olmanız.

Lifecell’de her aboneye belirli uygulamalar için kullanım paketleri veriliyor. Bu kullanım oranları dahilinde hizmetlerden istediğiniz şekilde faydalanabiliyorsunuz. Bu paketler şöyle:

Fizy – 15GB

Turkcell TV+ - 15GB

Dergilik – 8GB

Lifebox – 10GB

Facebook ve Twitter – 2GB

BiP – Sınırsız

BiP’in sınırsız olması her yöne sınırsız bir şekilde arama yapılabileceği anlamını doğuruyor. Bu paketlere ek olarak standart tarifede her aboneye 5GB’lık diğer mecralarda kullanabileceği internet hizmeti verilecek. Bu paketin ücreti 49TL olacak. Eğer 5GB’lık kısmı 7GB’a çıkarmak isterseniz 59 lira, 10GB’a çıkarmak isterseniz de 69 lira ödemeniz gerekecek. İlk iki ay içinde Lifecell’li olan herkese Turkcell her ay ekstra 2GB internet hediye edecek.

Lifecell Telefon: General Mobile GM 6

Bu arada Turkcell, General Mobile ile bir anlaşma da yapmış. İçerisine Lifecell modu adı verilen bir özellik eklenen General Mobile GM6’lar da tüketicilere sunulacak. 36 aylık taahhüt ile ayda tarifeye ek 40 liraya (yani en alt paket ile 40+49=89 lira olarak) alınabilecek telefonda Lifecell’in en alt paketi de yer alacak. Bu cihaz, arama için doğrudan BiP’i kullanacak şekilde özel olarak ayarlanmış şekilde geliyor ve içinde tüm Turkcell uygulamaları yüklü olarak yer alıyor. Bu cihazı da alan müşterilerin ilk 2 taksitini Turkcell karşılayacak.

Acil Durum İçin Ses Araması

Bu arada sadece data üzerinden hizmet sunan Lifecell için Turkcell, olası bir acil durum için ses aktarım imkanını da eklemiş. Olur da internet hizmetinin olmadığı bir yere giderseniz veya bir felaket senaryosunda internet çalışmazsa diye herkes paket kapsamında 100 dakikalık arama hakkına da sahip olacak.

Lifecell Mantıklı mı?

Turkcell, Lifecell hamlesi ile aslında bir anlamda sadece data hizmetinin satılacağı günlere bir ışık yakmış oldu ancak keşke paketler biraz daha tüketicilerin ihtiyaçlarına paralel hizmetler de içerseymiş. Sosyal ağlar için ayrılan kota hiç değilse iki kat olsa ve işin içine Instagram, Youtube gibi mecralar da dahil olsa güzel olurdu. Bu haliyle ve fiyatıyla genç kullanıcıları ne kadar yakalayabilir olduğu konusu epey soru işareti. Yurt dışında sınırsız data paketine sahip tarifelerin varlığını biliyoruz ancak ülkemizde o sürece daha epey yol var gibi görünüyor.

http://lifecell.com.tr/