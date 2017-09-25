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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell’den her şeyi internete taşıyan yepyeni bir hizmet: Lifecell

Turkcell’in mobil abonelerin ihtiyaç duyabileceği konuşma dahil tüm hizmetleri internet üzerinden yaptıran tarifesi Lifecell’de işler nasıl yürüyecek? Fiyatlar ne olacak? İşte detaylar:
1 yıl
31,8b
1
55
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell’den her şeyi internete taşıyan yepyeni bir hizmet: Lifecell
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4.5G ile birlikte hemen herkesin internet kullanımı ciddi manada arttı. Operatörler de tam olarak abonelerin beklentisine uygun olmasa da internet paketlerini iyileştirme yoluan gidiyor. Bu noktada Turkcell cephesinden ilginç bir hamle geldi. Lifecell adı verilen yeni dijital marka, sadece internet üzerinden paket ve tarife satan bir yapı.

Aslında Lifecell, Turkcell’in global ölçekteki adı. Ukrayna’da Lifecell adıyla hizmet veren bir operatör olan Turkcell, bir yıl önce Kuzey Kıbrıs’ta başlattığı hizmet modelini şimdi Türkiye’de sunuyor. Bu arada Turkcell’in Lifecell’i küresel ölçekli olarak kullanıma sunma gibi ilginç planları da var. 

Lifecell’de İşler Nasıl Yürüyor? 

Lifecell’de aboneler tüm hizmeti data üzerinden alıyor. Telefon numaranız da aynı. Bir anlamda bir tür Turkcell paketi gibi. Örneğin birini arayacaksanız BiP üzerinden arama yapıyorsunuz. Sabit numaralar veya diğer operatör numaraları da dahil olmak üzere karşı taraf BiP abonesi olsun olmasın BiP üzerinden hiçbir kısıtlama ve sınır olmaksızın arama yapabiliyorsunuz. Aboneye dahil kullanıcılar bir arama aldığında da çağrıları BiP üzerinden yanıtlıyor. Tabi burada tek sıkıntı her arama yapacağınızda BiP uygulamasını açmak zorunda olmanız.

Lifecell’de her aboneye belirli uygulamalar için kullanım paketleri veriliyor. Bu kullanım oranları dahilinde hizmetlerden istediğiniz şekilde faydalanabiliyorsunuz. Bu paketler şöyle:

  • Fizy – 15GB
  • Turkcell TV+ - 15GB
  • Dergilik – 8GB
  • Lifebox – 10GB
  • Facebook ve Twitter – 2GB
  • BiP – Sınırsız
BiP’in sınırsız olması her yöne sınırsız bir şekilde arama yapılabileceği anlamını doğuruyor. Bu paketlere ek olarak standart tarifede her aboneye 5GB’lık diğer mecralarda kullanabileceği internet hizmeti verilecek. Bu paketin ücreti 49TL olacak. Eğer 5GB’lık kısmı 7GB’a çıkarmak isterseniz 59 lira, 10GB’a çıkarmak isterseniz de 69 lira ödemeniz gerekecek. İlk iki ay içinde Lifecell’li olan herkese Turkcell her ay ekstra 2GB internet hediye edecek.

Lifecell Telefon: General Mobile GM 6

Bu arada Turkcell, General Mobile ile bir anlaşma da yapmış. İçerisine Lifecell modu adı verilen bir özellik eklenen General Mobile GM6’lar da tüketicilere sunulacak. 36 aylık taahhüt ile ayda tarifeye ek 40 liraya (yani en alt paket ile 40+49=89 lira olarak) alınabilecek telefonda Lifecell’in en alt paketi de yer alacak. Bu cihaz, arama için doğrudan BiP’i kullanacak şekilde özel olarak ayarlanmış şekilde geliyor ve içinde tüm Turkcell uygulamaları yüklü olarak yer alıyor. Bu cihazı da alan müşterilerin ilk 2 taksitini Turkcell karşılayacak.

Acil Durum İçin Ses Araması

Bu arada sadece data üzerinden hizmet sunan Lifecell için Turkcell, olası bir acil durum için ses aktarım imkanını da eklemiş. Olur da internet hizmetinin olmadığı bir yere giderseniz veya bir felaket senaryosunda internet çalışmazsa diye herkes paket kapsamında 100 dakikalık arama hakkına da sahip olacak.

Lifecell Mantıklı mı?

Turkcell, Lifecell hamlesi ile aslında bir anlamda sadece data hizmetinin satılacağı günlere bir ışık yakmış oldu ancak keşke paketler biraz daha tüketicilerin ihtiyaçlarına paralel hizmetler de içerseymiş. Sosyal ağlar için ayrılan kota hiç değilse iki kat olsa ve işin içine Instagram, Youtube gibi mecralar da dahil olsa güzel olurdu. Bu haliyle ve fiyatıyla genç kullanıcıları ne kadar yakalayabilir olduğu konusu epey soru işareti. Yurt dışında sınırsız data paketine sahip tarifelerin varlığını biliyoruz ancak ülkemizde o sürece daha epey yol var gibi görünüyor.


http://lifecell.com.tr/ Yorum Yaz
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bilgehankalkan 1 yıl en beğenilen
Sözde 50 GB internet veriyor ama 48 GB'ı kendi servislerine ait.
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MustafaC53 1 yıl
biri şunu eleştirsin, üşeniyorum yazmaya.
1 Yanıt Yanıtla +80
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0quz28 1 yıl MustafaC53
bende aynı durumdayım çok fazla şey yazmak istiyorum ama neyse herkes biliyor zaten
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
Haha tam bir saçmalık hayatta kullanmam
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olağan_şüpheli 1 yıl
saçma salak bir tarife.
millet youtube instagram facebook falan kullanıyor. onlara yap tarife.
kendi uygulamalarına 100 gb versen ne olacak. Allah aşkına 8 gb dergilik kimin ne işine yarayacak yahu.
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Mandollph 1 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli
saçma salak bir tarife.
millet youtube instagram facebook falan kullanıyor. onlara yap tarife.
kendi uygulamalarına 100 gb versen ne olacak. Allah aşkına 8 gb dergilik kimin ne işine yarayacak yahu.

Bazı kadın, teknoloji dergileri ve günlük gazeteler ile sınır zorlanabilir
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serdarski 1 yıl
Bildiğim kadarıyla yüksek kapasiteli internet olayı AKK sebebiyle BTK’ya takılıyor.

Yani operatörlerin kotayı yükseltememesinin sebebi BTK’dan kaynaklıyor. Turkcell bu durumu atlamak için dergilik, fizzy, tv+ ve benzeri bir sürü şeyi veriyor. Vodafone aynı şeyi Vodafone PASS ile yapmaya başladı..
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Golden Gate 1 yıl
tutma ihtimali yok.
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hunnkaar 1 yıl
4g nin olmadiği yerde bip ile konuşmak imkansiz kisaca lifecell Türkiye cöp ancak 4g kapsamasini tam yapacaklar 2g gibi ozaman işe yarar
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DH Misafiri 1 yıl
Maalesef aşırı ucuz alamam.Pahalansın öyle alırım.Aşırı zenginim ben.
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DH Misafiri 1 yıl
2 GB internetli paket bu.
Kazığın boyutuna bak
Çok güldüm.
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K.can.tas 1 yıl
Freezone dururken yanından geçilmez.
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Ch4ylak 1 yıl
Smart tv de Turkcell Tv+ uygulamasi yok, tarayicidan girdigimizde plugin hatasi veriyor kuruyorum yine ayni hatayi veriyor. hspot acip pc den deniyorum yine ayni.
Baskada kullandigim servis yok, hotspot aciyorum 1 saat te 5gb yiyor meret.
Sacma salak servislere data veriyor ama normal kullanim için vermiyor gelde çıldırma.
Salla kazan ı yoklamaya devam.
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Jovi 1 yıl
Merak ettiğim şey Bip'ten heryöne 1000 dk'yı kullanırken internet kotasından düşecek mi ?
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TOROS RÜZGARI 1 yıl Jovi
Jovi
Merak ettiğim şey Bip'ten heryöne 1000 dk'yı kullanırken internet kotasından düşecek mi ?

Bence evet çünkü ayrı kotası yok.
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