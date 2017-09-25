Turkcell’den her şeyi internete taşıyan yepyeni bir hizmet: Lifecell

Aslında Lifecell, Turkcell’in global ölçekteki adı. Ukrayna’da Lifecell adıyla hizmet veren bir operatör olan Turkcell, bir yıl önce Kuzey Kıbrıs’ta başlattığı hizmet modelini şimdi Türkiye’de sunuyor. Bu arada Turkcell’in Lifecell’i küresel ölçekli olarak kullanıma sunma gibi ilginç planları da var.
Lifecell’de İşler Nasıl Yürüyor?
Lifecell’de aboneler tüm hizmeti data üzerinden alıyor. Telefon numaranız da aynı. Bir anlamda bir tür Turkcell paketi gibi. Örneğin birini arayacaksanız BiP üzerinden arama yapıyorsunuz. Sabit numaralar veya diğer operatör numaraları da dahil olmak üzere karşı taraf BiP abonesi olsun olmasın BiP üzerinden hiçbir kısıtlama ve sınır olmaksızın arama yapabiliyorsunuz. Aboneye dahil kullanıcılar bir arama aldığında da çağrıları BiP üzerinden yanıtlıyor. Tabi burada tek sıkıntı her arama yapacağınızda BiP uygulamasını açmak zorunda olmanız.
Lifecell’de her aboneye belirli uygulamalar için kullanım paketleri veriliyor. Bu kullanım oranları dahilinde hizmetlerden istediğiniz şekilde faydalanabiliyorsunuz. Bu paketler şöyle:
- Fizy – 15GB
- Turkcell TV+ - 15GB
- Dergilik – 8GB
- Lifebox – 10GB
- Facebook ve Twitter – 2GB
- BiP – Sınırsız
Lifecell Telefon: General Mobile GM 6
Bu arada Turkcell, General Mobile ile bir anlaşma da yapmış. İçerisine Lifecell modu adı verilen bir özellik eklenen General Mobile GM6’lar da tüketicilere sunulacak. 36 aylık taahhüt ile ayda tarifeye ek 40 liraya (yani en alt paket ile 40+49=89 lira olarak) alınabilecek telefonda Lifecell’in en alt paketi de yer alacak. Bu cihaz, arama için doğrudan BiP’i kullanacak şekilde özel olarak ayarlanmış şekilde geliyor ve içinde tüm Turkcell uygulamaları yüklü olarak yer alıyor. Bu cihazı da alan müşterilerin ilk 2 taksitini Turkcell karşılayacak.
Acil Durum İçin Ses Araması
Bu arada sadece data üzerinden hizmet sunan Lifecell için Turkcell, olası bir acil durum için ses aktarım imkanını da eklemiş. Olur da internet hizmetinin olmadığı bir yere giderseniz veya bir felaket senaryosunda internet çalışmazsa diye herkes paket kapsamında 100 dakikalık arama hakkına da sahip olacak.
Lifecell Mantıklı mı?
Turkcell, Lifecell hamlesi ile aslında bir anlamda sadece data hizmetinin satılacağı günlere bir ışık yakmış oldu ancak keşke paketler biraz daha tüketicilerin ihtiyaçlarına paralel hizmetler de içerseymiş. Sosyal ağlar için ayrılan kota hiç değilse iki kat olsa ve işin içine Instagram, Youtube gibi mecralar da dahil olsa güzel olurdu. Bu haliyle ve fiyatıyla genç kullanıcıları ne kadar yakalayabilir olduğu konusu epey soru işareti. Yurt dışında sınırsız data paketine sahip tarifelerin varlığını biliyoruz ancak ülkemizde o sürece daha epey yol var gibi görünüyor.
http://lifecell.com.tr/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
millet youtube instagram facebook falan kullanıyor. onlara yap tarife.
kendi uygulamalarına 100 gb versen ne olacak. Allah aşkına 8 gb dergilik kimin ne işine yarayacak yahu.
Bazı kadın, teknoloji dergileri ve günlük gazeteler ile sınır zorlanabilir
Yani operatörlerin kotayı yükseltememesinin sebebi BTK’dan kaynaklıyor. Turkcell bu durumu atlamak için dergilik, fizzy, tv+ ve benzeri bir sürü şeyi veriyor. Vodafone aynı şeyi Vodafone PASS ile yapmaya başladı..
Kazığın boyutuna bak
Çok güldüm.
Baskada kullandigim servis yok, hotspot aciyorum 1 saat te 5gb yiyor meret.
Sacma salak servislere data veriyor ama normal kullanim için vermiyor gelde çıldırma.
Salla kazan ı yoklamaya devam.
Bence evet çünkü ayrı kotası yok.
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