Turkcell’den hisse alımı açıklaması

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), OHAL kararının ardından piyasaların sağlıklı işlemesine yönelik yatırımcılara iki önemli uyarı yapmıştı. İkinci bir duyuruya kadar uygulanmak üzere yürürlükte bir geri alım programı olmayan veya hali hazırda bir geri alım programı yürüten halka açık şirketlerin, kamu oyu ile paylaşarak, borsada kendi paylarının geri alımını herhangi bir limit olmaksızın gerçekleştirebileceği açıklanmıştı.

Bu bildirinin ardından bir dizi açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şirketin SPK’nın 21 Temmuz 2016 tarihinde açıkladığı karar çerçevesinde yönetim kurulu kararına bağlı olmak kaydı ile hisse geri alımı yapmayı değerlendirdiğini duyurdu.

Hisse Alımı Neden Önemli?

Türk Ticaret Kanunu’nun 6102 sayılı maddesine göre ülkemizde şirketlere sermayesinin %10’una kadar geri satın alma imkanı veriliyor. SPK’nın limit olmaksızın geri alım yapma imkanı tanıması, ülkedeki karışıklık ortamında yaşanan değer kaybının şirketlerin kendi kaynakları ile tolore edilebilmesi anlamına gelecek.

Aslında bu durum ülkemizde çok görülen bir olay değil. SPK’nın bu kararı, özellikle finansal anlamda olgunluğa erişmiş ve kısa vadede nakit ihtiyacı olmayan şirketlerin süreci, piyasada oluşacak imaj anlamında asgari veya sıfır hasarla atlatabilmesine olanak tanıyacak.

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Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 Cuma gününü 11,19’dan kapatan Turkcell hisseleri, hafta boyunca 10,05’e kadar düşüş göstermişti. Hisse geri alım kararının değerlendirildiğinin açıklanmasının ardından küçük bir kıpırdanma ile 10,82 seviyesine kadar toparlanma gözlendi. Kararın resmiyet kazanması ile birlikte daha parlak bir tablo ortaya çıkmış olacaktır.