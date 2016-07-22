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Turkcell’den hisse alımı açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıklamalarının sonrasında teknoloji dünyasıdan ilk somut adım Turkcell’den geldi. Şirket, piyasadan hisse geri alımı yapmayı değerlendiriyor.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell’den hisse alımı açıklaması
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), OHAL kararının ardından piyasaların sağlıklı işlemesine yönelik yatırımcılara iki önemli uyarı yapmıştı. İkinci bir duyuruya kadar uygulanmak üzere yürürlükte bir geri alım programı olmayan veya hali hazırda bir geri alım programı yürüten halka açık şirketlerin, kamu oyu ile paylaşarak, borsada kendi paylarının geri alımını herhangi bir limit olmaksızın gerçekleştirebileceği açıklanmıştı.

Bu bildirinin ardından bir dizi açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şirketin SPK’nın 21 Temmuz 2016 tarihinde açıkladığı karar çerçevesinde yönetim kurulu kararına bağlı olmak kaydı ile hisse geri alımı yapmayı değerlendirdiğini duyurdu.

Hisse Alımı Neden Önemli?

Türk Ticaret Kanunu’nun 6102 sayılı maddesine göre ülkemizde şirketlere sermayesinin %10’una kadar geri satın alma imkanı veriliyor. SPK’nın limit olmaksızın geri alım yapma imkanı tanıması, ülkedeki karışıklık ortamında yaşanan değer kaybının şirketlerin kendi kaynakları ile tolore edilebilmesi anlamına gelecek.

Aslında bu durum ülkemizde çok görülen bir olay değil. SPK’nın bu kararı, özellikle finansal anlamda olgunluğa erişmiş ve kısa vadede nakit ihtiyacı olmayan şirketlerin süreci, piyasada oluşacak imaj anlamında asgari veya sıfır hasarla atlatabilmesine olanak tanıyacak.

Turkcell’den hisse alımı açıklaması
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Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 Cuma gününü 11,19’dan kapatan Turkcell hisseleri, hafta boyunca 10,05’e kadar düşüş göstermişti. Hisse geri alım kararının değerlendirildiğinin açıklanmasının ardından küçük bir kıpırdanma ile 10,82 seviyesine kadar toparlanma gözlendi. Kararın resmiyet kazanması ile birlikte daha parlak bir tablo ortaya çıkmış olacaktır.


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orientem 2 yıl en beğenilen
Fazladan paraları varsa bir zahmet fiber çeksinler dibimize kadar fiber getirmişler zahmet edip mahalleye dağıtmıyorlar sadece avmye veriyorlar.
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personalcomputer 2 yıl
Ülke ekonomisine görece yeni bir hareket.ö
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SEO-Uzmanı 2 yıl
şirketi hisse senediyle satın alabilecek olan firmalardan korkmuşlar !
ufak yatırımcılar için hiç bir sıkıntı yok !
é o zaman şirket hissesinin %49 hissesini piyasaya sürersin !
1 liraya kağıt alıp ileride o kağıdı 2,5 liraya bile satmak mümkün !
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orientem 2 yıl en beğenilen
Fazladan paraları varsa bir zahmet fiber çeksinler dibimize kadar fiber getirmişler zahmet edip mahalleye dağıtmıyorlar sadece avmye veriyorlar.
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There goes your life 2 yıl
Her ay ayrı bir noktadan ekonomik zarar alıyoruz, bir belini doğrultamadı ülke
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