Turkcell'den tepe yönetimine iki önemli atama

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Turkcell’de Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine İsmail Bütün, Finanstan Sorumlu Genel Müdür yardımcılığı görevine ise Bülent Aksu atandı. İsmail Bütün’ün ataması 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle gerçekleşirken, Bülent Aksu ise, 20 Temmuz 2016’da Turkcell’deki görevine başlayacak.

Son olarak Turkcell’de Perakende Satış Grup Başkanı olarak görev yapan İsmail Bütün, satış- pazarlama alanında 20 yıllık tecrübeye sahip bir isim. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1996 yılında mezun olan Bütün, iş hayatına Çuhadaroğlu Holding Moskova ofisinde başladı. 1997-2000 yılları arasında Moskova'da Enka Grup Dış Ticaret bölümünde Satış ve İş Geliştirme Müdürü olan Bütün, 2000 yılından itibaren Nestle’de CPW Türkiye Ülke Müdürü, Özbekistan'da Orta Asya Pazarlama Direktörü ve Türkiye Ulusal Zincir Mağazalar Satış Müdürü olarak görev yaptı. İsmail Bütün 2011 yılından itibaren Nestle'nin İsviçre’deki genel merkezinde önce Global Müşteri ve Satış Yönetimi bölümünde İş Mükemmelliği Müdürü, daha sonra İçecekler Stratejik İş Biriminde Pazarlama Müdürü oldu. 1 Ocak 2016 tarihinde Turkcell ailesine katılan Bütün, öncesinde Nestle Türkiye İçecekler Grubu’nda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmekteydi.

Turkcell’de Finans’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Bülent Aksu; enerji, petrokimya, tekstil ve denetim dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerde finans, muhasebe, vergi ve yönetim alanlarında 20 yıllık profesyonel yöneticilik tecrübesine sahiptir. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına Kuveyt Türk A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak başlamış sonrasında 2003 yılında Çalık Holding’te sırasıyla Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü olarak görev yürütmüştür. 2008-2012 yılları arasında ise Akfel Grup bünyesinde CFO ve Yönetim Kurulu üyeliği görevleri yapmıştır. Aksu, 2012-2013 yılları arasında Azerbaycan milli petrol ve gaz şirketi SOCAR iştiraki olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'de CFO ve son olarak yine SOCAR iştiraki Star Rafineri A.Ş.’de CFO görevlerini yerine getirmiştir. Aksu, 2016 yılında Fortune Türkiye dergisi tarafından Türkiye'nin en etkili 50 CFO'sundan biri olarak seçilmiştir.