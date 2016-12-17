Turkcell’in "GNÇYTNK" eğitim programına üç teknoloji devi katıldı

Yeni Sanayi Devrimi olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 kapsamında gençlere yatırım yapmaya devam eden telekomünikasyon devi Turkcell, hatırlayacağınız gibi yetenekli kişileri bünyesine katmak amacıyla "GNÇYTNK" isimli staj ve işe alım programı başlatmıştı. Gerçekleştirilen son anlaşmalarla birlikte Huawei, Ericsson ve Nokia’nın da gençlere değer katabilmek için eğitimlere dahil oldukları duyuruldu.

Buna göre 162 kişi arasından başarılı olan 67 genç Huawei, Nokia ve Ericsson ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında şirketlerin Çin, Finlandiya ve İsveç’teki merkezlerinde düzenlenecek gelişim programlarına katılma fırsatı elde edecekler. Global pazarda farklı iş deneyimleri yakalama fırsatına ulaşacak gençler hem geleceklerine yatırım yapacaklar hem de vizyonlarını genişletebilecekler.

İşe alım süreci online oyun ile başlıyor

Eğitim sürecinin sonrasında düzenlenen sınavlardan başarıyla geçen şanslı gençler, geleceğin teknolojilerini dünyanın en iyi uzmanlarından dinleme, hem İstanbul hem de dünyadaki önemli teknoloji merkezlerini laboratuvar ortamında test etme ve dünya çapında bir etkileşime girme imkanı yaşıyorlar.

İşe alım sürecinde bilgisayar ya da akıllı cep telefonu ile oynanan online oyuna davet edilen adaylardan yeterli başarıyı gösterenler, web tabanlı video soru uygulaması üzerinden kendilerine gösterilen soruları video kaydı ile cevaplıyorlar. Son aşamada ise grup mülakatına davet edilerek yapay zekadan satış konularına kadar geniş yelpazedeki soruları cevaplıyorlar. Tüm basamakları geride bırakmaya başaranlara Turkcell’de kariyer kapıları açılıyor.