Turkcell ve Huawei'den üç ayrı alanda iş birliği!

Tam Boyutta Gör İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2024) katılan Turkcell, fuarda çeşitli iş birlikleri duyurmaya devam ediyor. Uydudan yeryüzüne mobil şebeke sağlamak için Lynk ile dün iş birliği anlaşması imzalayan Turkcell şimdi de Huawei ile üç ayrı alanda anlaşma imzaladı.

Bu anlaşmayla iki şirket 5.5G, yeşil teknolojiler ve yapay zekâ destekli şebeke otomasyonu ortak inovasyonu alanlarında sektöre öncülük edecek iş birliklerini hayata geçirecek. 5.5G konusunda Pasif IOT, RedCap (Reduced Capability) ve diğer 5.5G/5G-Advanced teknolojileri dahil olmak üzere birçok 5.5G teknolojisi ve 5.5G ağlarının geliştirilmesinde birlikte çalışmayı hedefliyor. Yeşil enerji anlaşmasında ise GPON'da derin mod enerji tasarrufu, sahalarda güneş enerjisi ve yeşil enerjinin kullanımı ve enerji verimliliği yoluyla karbon ayak izlerini azaltmayı planlıyor. 'Ortak İnovasyon' anlaşması çerçevesinde ise ağ otomasyon süreçlerini yapay zekâ tabanlı, kullanıcı merkezli ve kendi kendini optimize eden ağlara odaklanılacak.

Turkcell, MWC 2024'te duyurdu: Uydudan mobil şebeke sağlayacak! 22 sa. önce eklendi

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Turkcell olarak, teknoloji alanındaki gelişimi en üst seviyeye taşımak için konusunda lider ulusal ve uluslararası şirketlerle iş birliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Huawei ile yaptığımız iş birliğiyle 5.5G ve yeşil teknolojilerin yanı sıra yapay zekâ bazlı şebeke otomasyonu amaçlı ortak inovasyon çalışmalarımızın kapsamını genişletiyoruz. Yapılan anlaşmaları, telekomünikasyon alanında yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için de önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.

Huawei Başkan Yardımcısı Phillip Gan, “Teknoloji alanında lider çözüm ortakları olarak 5.5G ve yeşil teknolojilerin yanı sıra yapay zekâ bazlı şebeke otomasyonu konularında Turkcell ile ortak inovasyon için iş birliğimizi geliştiriyoruz. Amacımız yaptığımız iş birlikleriyle yeşil kalkınmayı da göz önünde bulundurarak ortak başarıyı yakalamak. Turkcell ile geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle insanların hayatlarını kolaylaştırmayı ve sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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