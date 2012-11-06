Turkcell'in HTC 8X paketleri belli oldu





Kısa süre önce ülkemizde resmi lansmanı yapılan ve üç büyük operatör tarafından satışa sunulacağı açıklanan Windows Phone 8'li HTC 8X modelinin Turkcell paketleri belli oldu.





HTC 8X modelinde, 4.3 inç boyutunda 1280 x 768 piksel çözünürlüğe sahip Gorilla Glass S-LCD 2 ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka / 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 30 kare/saniye hızda 1080p video kaydı, Beats Audio, 1800mAh batarya, 130gr ağırlık şeklinde özellikler bulunuyor.





Tarifeye ek paketlerde 24 ay taahhüt için Gold Plus paketine aylık 55TL, Hepsi Paketi'ne aylık 69TL, Full Paket'e aylık 69TL, Gold Paket'e aylık 75TL şeklinde ödemeler bulunuyor.





İnterneti içinde paketlerde ise 250MB internet ile birlikte 12 ay/146TL, 24 ay/81TL, 1GB internet ile birlikte 12 ay/153TL, 24 ay/88TL, 4GB internet ile 12ay/167TL, 24ay/102TL ödemeler bulunuyor. HTC 8X'in perakende fiyatı ise 1599TL olarak açıklanmıştı.

Model Turkcell İletişim Merkezleri'nden temin edilebilir. Kampanya 31 Aralık tarihine kadar sürecek.

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/HTC-Windows-Phone-8X.aspx