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Turkcell'in HTC 8X paketleri belli oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce ülkemizde resmi lansmanı yapılan ve üç büyük operatör tarafından satışa sunulacağı açıklanan Windows Phone 8'li HTC 8X modelinin Turkcell paketleri belli oldu.

HTC 8X modelinde, 4.3 inç boyutunda 1280 x 768 piksel çözünürlüğe sahip Gorilla Glass S-LCD 2 ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka / 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 30 kare/saniye hızda 1080p video kaydı, Beats Audio, 1800mAh batarya, 130gr ağırlık şeklinde özellikler bulunuyor.

Tarifeye ek paketlerde 24 ay taahhüt için Gold Plus paketine aylık 55TL, Hepsi Paketi'ne aylık 69TL, Full Paket'e aylık 69TL, Gold Paket'e aylık 75TL şeklinde ödemeler bulunuyor.

İnterneti içinde paketlerde ise 250MB internet ile birlikte 12 ay/146TL, 24 ay/81TL, 1GB internet ile birlikte 12 ay/153TL, 24 ay/88TL, 4GB internet ile 12ay/167TL, 24ay/102TL ödemeler bulunuyor. HTC 8X'in perakende fiyatı ise 1599TL olarak açıklanmıştı.
Model Turkcell İletişim Merkezleri'nden temin edilebilir. Kampanya 31 Aralık tarihine kadar sürecek. 

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/HTC-Windows-Phone-8X.aspx Yorum Yaz
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General. 7 yıl en beğenilen
kazıkcell ördek avına çıktı yine birgün kendine sıkacak ama bakalım ne zaman
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TheMidnight 7 yıl

Acaba bu tarifeye ek cihaz kampanyaları ne zaman dünyadaki örneklerine benzeyecek... zaten tarifeler pahalı ona ek normal fiyattan pahlı satılan cihazlar..
Acaba bu tarifeye ek cihaz kampanyaları ne zaman dünyadaki örneklerine benzeyecek... zaten tarifeler pahalı ona ek normal fiyattan pahlı satılan cihazlar.....
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3 Yanıt Yanıtla +8
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YordleKing 7 yıl
Paket adlarını değiştirsinler.''Haydi gelin iteliyoruz!'' gibi bir şey olabilir bence.
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1 Avatar
O T T O M A N 7 yıl
distirbitör garantili olarak 1500tl ye satılmaya başlandı çıkar çıkmaz.yıl başında bence rahat 100-150tl daha düşer.acele etmenin çok anlamı yok.aynısı nokia lumnia 920 içinde geçerli olacak.bayilere dağıtımı başlansın 1650tl den 1-2 ay içinde htc 8x ile aynı fiyatlara satılmaya başlar(1300-1400tl)
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doganvolkan 7 yıl
Biraz beklemek lazım sanki . arkadaşların dediği gibi fiyat 1200 TL civarına düşecektir.

Operatör konusunda acımasız olmayın . Turkcell şu an en iyi çeken firma. Avea süper tarife fiyatı veriyor diye bana telefon açıp dediğini zor anladığım arkadaşlarım var :)

tüm operatorleri denedim Turkcell en kalitelisi . Haa çok konuşmuyorsundur ne gerek var o zaman kaliteye . Ama önemli konusmalar yapıyorsundur, o zaman vercen kardeş ayda 30-40 TL fazla . O konuşma kesilirse daha fazla kaybedersin.

eski sürüm Windows phone kullanan biri olarak yıllardır ne format yedim ne telefon numarası kaybettim ne mail kaçırdım . ayrıca outlook ile çok senkronize çalışıyor .

oysa başka bir android cihazıma 4. formatı atıcam yarın (2 ayda) . business uygulamarı kullanmayan bilmez. Office uygulamaları çok önemli . Hangi şirket bilgisayarında android kullanıyor . Herkesin ofis pcleri windows. gönderdiğini dosyaları sorunsuz açmaları lazım . Yani iş yapıyorsan windows kullanıcaksın .

Haa bu para bi telefona verilirmi . Bencede çok . sonuçta yeni bi platform . bence acele etmemeli biraz beklenmeli . hem fiyat düşer . hem daha stabil hale gelir . windows illa günceller sorunları felan .

niye anlattııysam bunları şimdi
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TecHniSyeN 7 yıl
Arkadaşlar windows phone 8 yüklü yeni bir telefon aldığımızda microsoft 25 GB skydrive alanı vereceğini söylemişti sanırım. Ben yanlış mı hatırlıyorum acaba. Bilgisi olan varsa paylaşabilir mi?
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electROck35 7 yıl TecHniSyeN
TecHniSyeN

Arkadaşlar windows phone 8 yüklü yeni bir telefon aldığımızda microsoft 25 GB skydrive alanı vereceğini söylemişti sanırım. Ben yanlış mı hatırlıyorum acaba. Bilgisi olan varsa paylaşabilir mi?

7 GB ücretsiz alan veriyor SkyDrive ama bir süre önce eski kullanıcılara 25 GB alan vermişti süresiz. O zaman ücretsiz yükseltme yapanlar hep 25 GB olarak kullanıyor keşke kaçırmasaydın.
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ZStar 7 yıl
bayilerden bilgi edinilemiyor sanırım, biraz daha süre lazım
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Fırat.Duran 7 yıl
Boşu boşuna fiyat kavgası yapıyorsunuz. Nedir anlamadım ki?

İphone 4s ilk çıktığında yurt dışı ile tr arasında kontratlı alımda 200 lira fark ediyordu. yani burda 2bin 200 civarı bayılıyordun orda 1900 2000 lira bayılıyordun.
Bazıları diyorki yurt dışında 199 dolar. Bu öyle birşey değil. 199 dolar peşin ödüyorsun geri kalan kontrat + tarife...


Spot alırsan fiyat %20 ile %50 arasında düşüyor... HTC 8x spotu 800 900 lira yurt dışında... Ama AT&T kontratlı 1350 liraya veriyor. TR de bu 1600 lira yaklaşık...

Bunları dert ediyonuzda seyyar satıcı küçük suyu 25 kurşa veriyor bakkal 50 kuruş 75 kuruş veriyor buna itiraz ediyonuz mu :)
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inexo 7 yıl
yemeyin bu operatör numaralarını evkur u geçti hepsi
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based_1984 7 yıl inexo
inexo
yemeyin bu operatör numaralarını evkur u geçti hepsi


neyse ki evkur var <3
yoksa kimi günah keçisi ilan ederdik :D
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BERK BEY 7 yıl
turkcellden bidaha telefon alırsam
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trigovina 7 yıl
Ben bugün avea'ya sordum ve detaylı bilgi aldım arkadaşlar.
Ne Avea'da ne de Turkcell'de cazip bir teklif yok.
En hesaplısı internet üzerinden alışveriş sitelerinden almak.
Hem daha uygun fiyata alınabilir, hem de kontrat yapmaya gerek kalmaz. Ben o şekilde yapıcam. Şu an en uygun fiyatlı veren ereyon mu? 12 taksit en uygun fiyat nerede? Ya da biraz daha bekleyip uygun fiyatlı ikinci el de alabilirim.
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WindowsTelefon 7 yıl trigovina
trigovina

Ben bugün avea'ya sordum ve detaylı bilgi aldım arkadaşlar.
Ne Avea'da ne de Turkcell'de cazip bir teklif yok.
En hesaplısı internet üzerinden alışveriş sitelerinden almak.
Hem daha uygun fiyata alınabilir, hem de kontrat yapmaya gerek kalmaz. Ben o şekilde yapıcam. Şu an en uygun fiyatlı veren ereyon mu? 12 taksit en uygun fiyat nerede? Ya da biraz daha bekleyip uygun fiyatlı ikinci el de alabilirim.

Maalesef bizdeki operatör kampanyaları ürünü taksitlemekten farklı değil. Kredi kartı ile taksitli al daha iyi. Yurtdışındaki operatör kampanyalarında 300 - 400 tl ye telefon alınabiliyor.
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madator 7 yıl
avea kampanyası yayınlanmış avea.com.tr/...
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Guest-9A641C116 7 yıl madator
madator

avea kampanyası yayınlanmış avea.com.tr/...

turkcell'e göre gayet uygun fiyatı var

ben vodafone'luyum bu kampanyadan yararlanamıyormuyum acaba? gidip avea'ya taşıtsam numaramı?
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redoano 7 yıl
metal can
8xde harita ve navigasyon için ne kullanılıyor? Nokia kendi uygulamasını kullanıyor sanırım.

Windows olduğundan bing olması yüksek kuvvetle muhtemel :D
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WindowsTelefon 7 yıl redoano
redoano

metal can

8xde harita ve navigasyon için ne kullanılıyor? Nokia kendi uygulamasını kullanıyor sanırım.


Windows olduğundan bing olması yüksek kuvvetle muhtemel :D

Harita olarak Nokia Maps destekli harita uygulaması kullanıyor. Gmaps Pro kurarsanız google maps te kullanabilirsiniz, başarılı bir uygulamadır.
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shunter 7 yıl
Nasipse cumartesi elimde telefon
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tatlisevgi 7 yıl
ereyonda 1518 liraya satılıyor.
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CertificatedStaff 7 yıl
para.avi
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Amedra 7 yıl
web101

kazıkcell ördek avına çıktı yine birgün kendine sıkacak ama bakalım ne zaman



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cengizhan1903 7 yıl
Turkcellden bişey alınmaz
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Amedra 7 yıl CertificatedStaff
HillHold

para.avi


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