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Turkcell’in ortağı 1.7 milyar TL'lik hisse sattı

Turkcell’de %14 hissesi bulunan İskandinav Telia Sonera, %6.8’lik satış gerçekleştirdi ve payı %7.2’ye düştü. Bu satış hem ortaklık rakamlarını karıştırdı hem de ciddi bir değer kaybı yarattı.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Furkan Babur
Yazar
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Turkcell’in ortağı Telia Company, elinde bulundurduğu 155 milyon adetlik hisseyi sattı. Farklı ülkelerdeki faaliyetlerine odaklanmak adına bu kararı alan şirket, bu satışın ardından Turkcell hisselerinde de önemli bir sarsıntıya neden oldu. Telia Company'nin hisse başına 11.45 TL ile toplamda yaklaşık 1.77 milyar TL'lik satış bedeli olan işlemle birlikte Turkcell'in ortaklık yapısında da ciddi bir değişim yaşandı. 

Turkcell’in ortağı 1.7 milyar TL'lik hisse sattı


 
Telia Company'nin yaptığı açıklamaya göre satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Telia, Turkcell'e ait hisselerinin yüzde 6.8'ini elinden çıkarmış olacak. Halihazırda Turkcell'in yüzde 14 civarında hissesini elinde bulunduran şirketin bu satışın ardından Turkcell'deki hisse payı yaklaşık yüzde 7'ye düşerken Telia'nın Turkcell'deki dolaylı hisseleri yüzde 24'te kalacak ve Telia yüzde 31'lik hissesiyle ekonomik açıdan Turkcell'in en büyük hissedarı olmaya devam edecek. 


Diğer Ülkelerdeki Faaliyetler Satışa Neden Oldu 

Telia Company bu hisse satışının nedeninin şirketin Nordik ve Baltık ülkelerdeki faaliyetlerine odaklanma stratejisi olduğunu dile getirirken Telia CEO'su Johan Dennelind ''Turkcell'deki payımızın Turkcell Holding'deki durgunluğun aşılmasına yönelik stratejik çözümler üzerinde herhangi bir etkiye sahip olduğunu düşünmüyoruz.'' dedi. 


Satış açıklamasının ardından Turkcell'de yüzde 8'e yakın hisse değeri düşüşü yaşanırken şirketin ortaklık yapısı da, özellikle Telia'nın kullandığı farklı hisse yüzdelerinden ötürü, iyice karmaşık bir hal aldı. Turkcell ve Turkcell Holding arasındaki fark üzerinden ilerleyecek olursak ortaklık yapısını şu şekilde açıklayabiliriz: GSM operatörü ve dijital hizmet şirketi olan Turkcell'in hisselerinin; yüzde 51'i Turkcell Holding'e, yüzde 0.05'i Çukurova Holding'e ait. Hisselerin yüzde 48.95'lik kısmı ise halka açık olarak diğer yatırımcılar arasında paylaşılmış durumda.


Turkcell'de hisselerin çoğunluğuna sahip olan ve Turkcell'i yöneten Turkcell Holding'in hisseleri ise Çukurova Telecom Holdings ve Telia Company(Telia Sonera Finland Oyj)'nin elinde bulunuyor. Çukurova Telecom Holdings hisselerin yüzde 52.91'ine, Telia ise 47.09'una sahip. 


Telia hisse satışı için Turkcell'in yüzde 48.95'lik halka açık hisseleri arasında bulunan Telia Company'e ait hisseleri satacak ve bu yüzden satış işlemi Turkcell'deki ortaklık yapısı fazla etkilemeyecek. 

https://www.teliacompany.com/en/news/press-releases/2017/5/result-of-placing-of-ordinary-shares-in-turkcell/ Yorum Yaz
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merm 2 yıl en beğenilen
Büyük para, yurtdışına​çıkarken doları da zıplatır
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hector1745 2 yıl
Bu kafayla giderse daha çok düşer bknz tyh
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ogameci 2 yıl
dün hisseleri -%7 yapmıştı
1 milyar TL hacim yapmıştı
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Macella 2 yıl
Başında Kaan Terzioğlu gibi bir ceo varken daha çok durgunluk yaşar.
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alican09turk 2 yıl Macella
Kesinlikle. Adam şirketi AKP'nin isteği doğrultusunda yönetiyor sadece. Süreyya Ciliv neden ayrıldı sanıyorsunuz. Bu yandaşların istediklerini yapmadığı için. Şu an Kaan Terzioğlu, Süreyya Ciliv'in vizyonunun kaymağını yiyor. Fizy, akıllı depo, TV Plus, fiber internet bunların hepsi Süreyya Ciliv döneminde yapılmış şeylerdi zaten. Şu an bunları pazarlıyor.
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hanox 2 yıl
altından bir şey çıkmasın sonra :(
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St Batuhan 2 yıl
"Telia hisse satışı için Turkcell'in yüzde 48.95'lik halka açık hisseleri arasında bulunan Telia Company'e ait hisseleri satacak ve bu yüzden satış işlemi Turkcell'deki ortaklık yapısı fazla etkilemeyecek. "
Haberin başıyla sonu arasında fark var. Sıkıntı yarattı deniyor ama yaratmayacak deniyor :/
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kadirirdem 2 yıl
Habersiz nasıl satılıyor anlamadım ?.
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e_capkan 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Habersiz nasıl satılıyor anlamadım ?.

halka açık hisseler olduğu için olabilir.
%8 değer kaybetmiş zaten hisseleri.
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beter.böcek 2 yıl
o hisseleri de Karamehmet almis olmasin :)
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merm 2 yıl en beğenilen
Büyük para, yurtdışına​çıkarken doları da zıplatır
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Barni Moloztaş 2 yıl
İlginç
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