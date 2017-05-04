Turkcell’in ortağı 1.7 milyar TL'lik hisse sattı

Turkcell’in ortağı Telia Company, elinde bulundurduğu 155 milyon adetlik hisseyi sattı. Farklı ülkelerdeki faaliyetlerine odaklanmak adına bu kararı alan şirket, bu satışın ardından Turkcell hisselerinde de önemli bir sarsıntıya neden oldu. Telia Company'nin hisse başına 11.45 TL ile toplamda yaklaşık 1.77 milyar TL'lik satış bedeli olan işlemle birlikte Turkcell'in ortaklık yapısında da ciddi bir değişim yaşandı.





Telia Company'nin yaptığı açıklamaya göre satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Telia, Turkcell'e ait hisselerinin yüzde 6.8'ini elinden çıkarmış olacak. Halihazırda Turkcell'in yüzde 14 civarında hissesini elinde bulunduran şirketin bu satışın ardından Turkcell'deki hisse payı yaklaşık yüzde 7'ye düşerken Telia'nın Turkcell'deki dolaylı hisseleri yüzde 24'te kalacak ve Telia yüzde 31'lik hissesiyle ekonomik açıdan Turkcell'in en büyük hissedarı olmaya devam edecek.





Diğer Ülkelerdeki Faaliyetler Satışa Neden Oldu

Telia Company bu hisse satışının nedeninin şirketin Nordik ve Baltık ülkelerdeki faaliyetlerine odaklanma stratejisi olduğunu dile getirirken Telia CEO'su Johan Dennelind ''Turkcell'deki payımızın Turkcell Holding'deki durgunluğun aşılmasına yönelik stratejik çözümler üzerinde herhangi bir etkiye sahip olduğunu düşünmüyoruz.'' dedi.





Satış açıklamasının ardından Turkcell'de yüzde 8'e yakın hisse değeri düşüşü yaşanırken şirketin ortaklık yapısı da, özellikle Telia'nın kullandığı farklı hisse yüzdelerinden ötürü, iyice karmaşık bir hal aldı. Turkcell ve Turkcell Holding arasındaki fark üzerinden ilerleyecek olursak ortaklık yapısını şu şekilde açıklayabiliriz: GSM operatörü ve dijital hizmet şirketi olan Turkcell'in hisselerinin; yüzde 51'i Turkcell Holding'e, yüzde 0.05'i Çukurova Holding'e ait. Hisselerin yüzde 48.95'lik kısmı ise halka açık olarak diğer yatırımcılar arasında paylaşılmış durumda.





Turkcell'de hisselerin çoğunluğuna sahip olan ve Turkcell'i yöneten Turkcell Holding'in hisseleri ise Çukurova Telecom Holdings ve Telia Company(Telia Sonera Finland Oyj)'nin elinde bulunuyor. Çukurova Telecom Holdings hisselerin yüzde 52.91'ine, Telia ise 47.09'una sahip.





Telia hisse satışı için Turkcell'in yüzde 48.95'lik halka açık hisseleri arasında bulunan Telia Company'e ait hisseleri satacak ve bu yüzden satış işlemi Turkcell'deki ortaklık yapısı fazla etkilemeyecek.

https://www.teliacompany.com/en/news/press-releases/2017/5/result-of-placing-of-ordinary-shares-in-turkcell/