Turkcell'in yeni akıllı telefonu T50: Fiyatı ve donanımı ile iddialı geliyor

Turkcell kendi markasını taşıyan akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Kıbrıs'ta gerçekleştirilen özel lansmanda, şirket genel müdürü Süreyya Ciliv tarafından anons edilen T50 isimli yeni telefon, ülkemizin operatör markasını taşıyan ilk 4G telefonu olma özelliğini de berarinde getiriyor. Turkcell markalı en güçlü telefon olan T50, 5-inç büyüklüğündeki ekranında 720p çözünürlük sunuyor. İhtiyaç duyduğu gücü, Qualcomm'un 1.2GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisinden sağlayan Turkcell T50, grafik tarafında ise Adreno 305 ile geliyor. Qualcomm'un en güncel modem bloklarından birine sahip MSM8920 SoC üzerinde şekillenen platform sayesinde T50, LTE (150 Mbps), DC-HSDPA+/Çift taşıyıcı (43.2 Mbps) ve EDGE gibi farklı ağ altyapılarına destek sunabiliyor.

Android 4.4.2 işletim sistemini kullanan ve Turkcell'in özel arayüzünü taşıyan telefon, ön tarafta 2MP, arkasında ise 13MP çözünürlüğünde kameraya sahip. HDR görüntü kaydı, HD ses gibi teknolojilere de destek veren telefon, 7.8mm olan kalınlığı ve 130 gramlık ağırlığı ile aynı zamanda mobiliteden de taviz vermiyor. 1GB RAM ile donatılan ile gelen Turkcell T50, 16GB dahili depolama kapasitesi ve 2300mAh kapasiteli pile ek olarak, ülkemize özel motiflerle süslenen kapaklarına ek olarak kullanıcısına kendi kapağını yapma şansı da sunacak. Turkcell internet sitesi üzerinden erişilecek özel arayüzde kullanıcılar, T50'nin kapağında olması gereken fotoğraf ve yazıyı girerek kendilerine has kapaklar oluşturabilecekler. T40 modeliyle yerli üretime adım atan Turkcell, T50 ile birlikte ülkemizde üretilen cihaz sayısını daha da yukarılara taşıyacağını söyledi. Yeni telefonla ilgili lansman etkinliğinde konuşan Süreyya Ciliv şunları söyledi;

“Turkcell olarak biz, akıllı telefonları lüks değil, insanların hayatını kolaylaştıran, bilgiye ulaştıran birer cep bilgisayarı olarak görüyoruz. Herkesin bu cihazların sunduğu fırsatlardan yararlanabilmesi için ileri teknolojiyi erişebilir fiyata sunmanın önemine inanıyoruz. T serisi cihazlarımız bugüne dek 1,5 milyon kullanıcıya ulaştı. Her 10 kişiden 7’si ilk defa T serisi ile akıllı telefona geçti. Turkcell T40 ile Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonunu üretmiştik, T50 ile bir ilke daha imza atıyoruz: Turkcell T50, Türkiye’nin operatör markası taşıyan ilk 4G’li telefonu. Hem günümüzün 43.2 Mbps’ye varan çift taşıyıcılı internet teknolojisini hem de 150 Mbps’yi bulan geleceğin 4G teknolojisini destekleyen T50 ile bilgiye ve eğlenceye her an her yerden turbo internet hızında erişmek mümkün. Turkcell T50, günümüzün bilgisayarını en uygun fiyata Turkcell’linin cebine taşıyor.

Turkcell’in Türkiye’nin teknoloji elçisi olarak bugüne dek yaptığı yatırımlar sayesinde 3G’de dünyanın en iyileri arasına girdiğini vurgulayan Ciliv: “Şimdi sırada 4G var. 4G’de de dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, eş güdümlü olarak en yeni teknolojileri şebekemize uyguluyor ve 4G’ye hazırlanıyoruz. Hem akıllı telefon hem de şebeke tarafında Turkcell olarak öncülük ve yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Turkcell T50, 699TL etiket fiyatı ile raflardaki yerini alacak. Açıkçası sahip olduğu özellikleri dikkate aldığımızda T50, bu fiyatlandırma ile ses getirecek gibi görünüyor. Aynı fiyat kategorisinde yer alan diğer cihazlar ile kıyaslandığında donanım anlamında daha fazlasını vaad eden T50'nin (Android 4.4.2 ile geldiğini de unutmamak gerekiyor) ülkemizdeki akıllı telefon dünyasında nasıl bir etki yaratacağını bekleyip göreceğiz.