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Turkcell'in yeni akıllı telefonu T50: Fiyatı ve donanımı ile iddialı geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,3b
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404
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell'in yeni akıllı telefonu T50: Fiyatı ve donanımı ile iddialı geliyor
Turkcell kendi markasını taşıyan akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Kıbrıs'ta gerçekleştirilen özel lansmanda, şirket genel müdürü Süreyya Ciliv tarafından anons edilen T50 isimli yeni telefon, ülkemizin operatör markasını taşıyan ilk 4G telefonu olma özelliğini de berarinde getiriyor. Turkcell markalı en güçlü telefon olan T50, 5-inç büyüklüğündeki ekranında 720p çözünürlük sunuyor. İhtiyaç duyduğu gücü, Qualcomm'un 1.2GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisinden sağlayan Turkcell T50, grafik tarafında ise Adreno 305 ile geliyor. Qualcomm'un en güncel modem bloklarından birine sahip MSM8920 SoC üzerinde şekillenen platform sayesinde T50, LTE (150 Mbps),  DC-HSDPA+/Çift taşıyıcı (43.2 Mbps) ve EDGE gibi farklı ağ altyapılarına destek sunabiliyor.
Android 4.4.2 işletim sistemini kullanan ve Turkcell'in özel arayüzünü taşıyan telefon, ön tarafta 2MP, arkasında ise 13MP çözünürlüğünde kameraya sahip. HDR görüntü kaydı, HD ses gibi teknolojilere de destek veren telefon, 7.8mm olan kalınlığı ve 130 gramlık ağırlığı ile aynı zamanda mobiliteden de taviz vermiyor. 1GB RAM ile donatılan ile gelen Turkcell T50, 16GB dahili depolama kapasitesi ve 2300mAh kapasiteli pile ek olarak, ülkemize özel motiflerle süslenen kapaklarına ek olarak kullanıcısına kendi kapağını yapma şansı da sunacak. Turkcell internet sitesi üzerinden erişilecek özel arayüzde kullanıcılar, T50'nin kapağında olması gereken fotoğraf ve yazıyı girerek kendilerine has kapaklar oluşturabilecekler. T40 modeliyle yerli üretime adım atan Turkcell, T50 ile birlikte ülkemizde üretilen cihaz sayısını daha da yukarılara taşıyacağını söyledi. Yeni telefonla ilgili lansman etkinliğinde konuşan Süreyya Ciliv şunları söyledi;
Turkcell olarak biz, akıllı telefonları lüks değil, insanların hayatını kolaylaştıran, bilgiye ulaştıran birer cep bilgisayarı olarak görüyoruz. Herkesin bu cihazların sunduğu fırsatlardan yararlanabilmesi için ileri teknolojiyi erişebilir fiyata sunmanın önemine inanıyoruz. T serisi cihazlarımız bugüne dek 1,5 milyon kullanıcıya ulaştı. Her 10 kişiden 7’si ilk defa T serisi ile akıllı telefona geçti. Turkcell T40 ile Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonunu üretmiştik, T50 ile bir ilke daha imza atıyoruz: Turkcell T50, Türkiye’nin operatör markası taşıyan ilk 4G’li telefonu. Hem günümüzün 43.2 Mbps’ye varan çift taşıyıcılı internet teknolojisini hem de 150 Mbps’yi bulan geleceğin 4G teknolojisini destekleyen T50 ile bilgiye ve eğlenceye her an her yerden turbo internet hızında erişmek mümkün. Turkcell T50, günümüzün bilgisayarını en uygun fiyata Turkcell’linin cebine taşıyor.
Turkcell’in Türkiye’nin teknoloji elçisi olarak bugüne dek yaptığı yatırımlar sayesinde 3G’de dünyanın en iyileri arasına girdiğini vurgulayan Ciliv: “Şimdi sırada 4G var.  4G’de de  dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, eş güdümlü olarak  en yeni  teknolojileri  şebekemize uyguluyor ve 4G’ye hazırlanıyoruz. Hem akıllı telefon hem de şebeke tarafında Turkcell olarak öncülük ve yatırım yapmaya devam edeceğiz.
Turkcell T50, 699TL etiket fiyatı ile raflardaki yerini alacak. Açıkçası sahip olduğu özellikleri dikkate aldığımızda T50, bu fiyatlandırma ile ses getirecek gibi görünüyor. Aynı fiyat kategorisinde yer alan diğer cihazlar ile kıyaslandığında donanım anlamında daha fazlasını vaad eden T50'nin (Android 4.4.2 ile geldiğini de unutmamak gerekiyor) ülkemizdeki akıllı telefon dünyasında nasıl bir etki yaratacağını bekleyip göreceğiz. 


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seberhan1907 5 yıl en beğenilen
ciddi ciddi yerli üretimmiş

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PowerPC 5 yıl
"Aynı fiyat kategorisinde yer alan MTK işlemcili ve yazılım garantisi bilinmeyen ne idüğü belirsiz cihazlar dikkate alındığında Turkcell markasını taşıyan ve donanım anlamında çok daha fazlasını vaad eden..."
düşündürücü...
"Aynı fiyat kategorisinde yer alan MTK işlemcili ve yazılım garantisi bilinmeyen ne idüğü belirsiz cihazlar dikkate alındığında Turkcell markasını taşıyan ve do...
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The-Engineer 5 yıl
Turkcell ilk defa güzel bir iş yapmış. Çöp demeden önce tebrik etmek lazım.
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DH Misafiri 4 yıl
Bide haziran ayi sonunda satisa sunulucak yaziyo gercekten dogrumu ? Sizce dogru deyilse ne zmn ciikicak ? bekliyorum ......
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DH Misafiri 4 yıl
zte star1 telefonununn aynısı hatta zte star1 işlemcisi daha hızlı yerli üretimde değil.
araştırmadan almayın kazık ve tuzak. iyi günler.
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DH Misafiri 4 yıl
hocam p7 geliyor demişsin ama,ben huawei ye mail attım p7 ne zaman geliyor tc ye diye o da tc nin telefon ithalatını durdurduğunu söyledi.yani telefon yalan olur anlayacağın
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DH Misafiri 4 yıl
kullanan arkadaşlar çekim gücü nasıl batarya nasıl gidiyor?
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DH Misafiri 4 yıl
Hız olarak telefonun hiçbir sıkıntısını görmedim . 2 aydır kullanmaktayım ,oyunlarda ,programlarda kesinlikle donma takılma olmuyor . Fakat internet bağlantısında sürekli sorun yaşıyorum . Whatsapp mesajlarım iletilmiyor ,gelen mesajlar geç geliyor ,internet kesiliyor vs..bu sorunları 2 - 3 günde bir yaşıyorum. Arka kamerası zoom yaptığında hiç iyi değil ama uzak çekimlerde gayet başarılı . Bazen netleme sorunu oluyor arka kamerada . Ön kamerası çok iyi gerçekten . Pil ömrü sıradan androidlere göre iyi ,sıradan dediğim samsung yani . 1-1,5 gün arası dayanıyor. Bir sorun daha var ki o da telefonla konuşurken 3-5 konuşmada bir çağrı sonlandırılmasıdır. Başka t50 lerde denk gelmedim ama benimkinde böyle bir sıkıntı var. Telefonun tüm sıkıntılarını yazmaya çalıştım , kimse doğru düzgün bilgi vermemiş almadan önce bunları bilerek düşünün istedim . Fiyatına göre gayet iyi . Daha önce symbian işletim sistemi kullandığım için çok sorun yaşıyordum o yüzden t50 nin sıkıntılarını pek takmıyorum . Fiyatını hak ediyor ,yazılımsal sorunları da gözardı edilebilir . Anlatıklarım çok da büyük problemler değil . İnternet sorununu neti açıp kapayarak çözüyorum , Çağrı da tekrar arayarak çözülüyor :) Alana hayırlı olsun , alacak olan da düşünsün . Çok çok iyi değil ama fiyatına göre parayı hak eder .
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar güzelde bende kullanyorum ama hafıza kart girişi yoktur ondan sonra yurt dışına cıkyorum arasıra yurtdışında calşmıyor yeni hat aldıgında ilk başka telefona takıp acılacak ondan sonra telefona takıp kullanabileceksin şuan discovery 2 cıktı onu alacagım
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DH Misafiri 4 yıl
Ben alali uc bucuk aya yaklasti hic bi sorun yok tavsiye de ederim 10 numara bi telefon t50
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DH Misafiri 4 yıl
t50 gercek anlamda herkeze hidap edicek bir telefon her ozellige sahip bu oZellikte olan telefonlar 1000 tl den asaya dgl yaZilimsal olarak guzel 4.4.2 teknik acidan sarZ soketi asagida olsaydi en azindan konusurken rahat olurdu kulaklik giriside asada olmus oda yukarida olsaydi daha iyi olurdu birde 16 gb hafizasi var artirabilir olsaydi ayni zamanda cok iyi olurdu eksiklere rahmen yinede telefon on numara
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DH Misafiri 4 yıl
4 ay oldu kulanalı cok memnunum iphone dahil olmak uzere pekcok marka kulandım bu fiyata bu telefon mukemel cok memnunum sadece ilk şarj adaptörü zte olan hemen arızalandı başka şarj aleti le kulanıyorum super
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DH Misafiri 4 yıl
Ağustos 2014 tarihinde aldım. 13 mp. kamerası için aldım, uzak çekimleri net değil. Arkadaşlar; T50 uzak çekimleri netsizmi çekiyor yoksa benim telefon kamerası mı sorunlu?
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