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Türkiye E-Spor Federasyonu’nun yönetim kurulunda kimler var?

E-Sporun dünyada spor olarak kabul görmesinin ardından ülkemizde de resmi adımlar atıldı ve Türkiye E-Spor Federasyonu kuruldu. Federasyonun yönetim kurulu üyeleri belli oldu.
9 ay
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Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye E-Spor Federasyonu’nun yönetim kurulunda kimler var?
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Türkiye’de E-Spora ilginin her geçen gün büyümesi ve dünyada E-Sporun gerçek bir spor gibi kabul görmesinin ardından geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak Türkiye E-Spor Federasyonu kuruldu.

Bakanlık çatısı altında faaliyetlerini yürüten Türkiye E-Spor Federasyonu’nun başkanı ve yönetim kurulu ekibi belli açıklandı. Federasyonun başkanlık görevini E-Spor dünyasının önemli isimlerinden Alper Afşin Özdemir üstleniyor.

Alper Afşin Özdemir kimdir?

Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı olarak görev yapan Alper Afşin Özdemir, E-Spor dünyasına 2014 yılında Supermassive takımının kurucu ortağı olarak giriş yaptı. Alper Afşin Özdemir, başkanlık görevinden önce Krombera Kripton, Bitlo, Endeavor gibi markalarda da görev aldı.

Türkiye E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu

  • Kurucu Başkan: Alper Afşin Özdemir
  • As Başkan: Esat Kahyaoğlu
  • Diğer yönetim kurulu üyeleri: Onur Aksu, Ali Erkin, Mete Tevetoğlu, Hakan Baş, Bora Koçyiğit, Mehmet Fatih Kacır, Ahmet Kerim Nalbant, Mehmet Fatih Şafak, Emir Haktan Dişli, Emir Aral, Kemal Haydar Öztürk, Süleyman Basa, Mehmet Hanefi Tel, Ahmet Talha Karataş, Mustafa Eröğüt, Murat Yalçın Kırca, Cenk Üstündağ, Gürkan Parlakaç, Ahmet Tuna Şahin, Remzi Selim Oruç, Mertkan Üçüncüoğlu, Yunus Argan, Murat Şanlı Savaş

Yönetim kurulunda oyun, teknoloji ve iş dünyasının öne çıkan isimleri yer alıyor. E-Spor dünyasında takımlarda görev almış ve E-Spor dünyasının yakından takip ettiğim isimlere federasyon çatısı altında toplandı.

Türkiye E-Spor Federasyonu ne yapacak?

Fanatik gazetesi ile röportaj gerçekleştiren Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, federasyonun yerine getireceği görevler hakkında açıklamalarda bulundu.

Özdemir’in açıklamaları şöyle:

“Türkiye'nin E-Sporda öncü olması için hem Türkiye'de hem de yurt dışında belli başlı öncelikler konusunda adımlar atacağız. İnsanları bilinçlendirmek için çalışmalar yapacağız. E-Spor oyuncularının kariyeri 24-25 yaşında bitiyor. Kariyer sonrası bu sektörün içinde yer almaları için projeler geliştireceğiz. Oyuncuların menajerlik ya da koçluğa geçişlerini sağlamak için çalışacağız. Derdimiz Türkiye'de E-Sporun gelişimi olacak. Dünyayı yeniden keşfetmek gibi bir derdimiz yok. Bu konuda çok iyi olan federasyonlarla iletişim halindeyiz. Neler yaptıkları konusunda iyi ve kötü tarafları araştırıyoruz. Deneme-yanılma ile vakit kaybetmek istemiyoruz. Yapılacak çok fazla iş var. Yeni bir sektör doğuyor. Bu sektörün gelişimine fayda sağlayabilecek her şeyi üzerine koyarak yapmaya çalışacağız.”



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Camino Del Rio 9 ay
Bu emir aral denilen şahıs aral game'in sahibi mi? Hani şu millete pahalı pahalı oyun satmaya çalışan
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Cihan 9 ay Camino Del Rio
Evet Aralın yönetim başkan yardımcısı 1985 doğumlu koç üni mezunu
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Tugrul_512bit 9 ay
Takımda drow ranger + venge + luna + sven(aghanim) varsa, medusa toplam kaç vurur(lvl25 talent x7 ok)?
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Rajeesh 9 ay
umarım vergilerimizden bir kuruş gitmez
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Virinom 9 ay
Emir Aral
Kurulduğu gün bitti benim gözümde.
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IceRulez 9 ay
3fury3divine yapabiliyorsan dünyanın en rezil düşman takımıyla oynuyorsundur..
yada 1v5 botlarla.
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Tugrul_512bit 9 ay
Dota 2'de phantom asasin seçip 3 fury 3 divine yapınca ne oluyor?
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Erkka 9 ay Tugrul_512bit
Divine'ları düşürürsen rakip kazanıyor hocam.
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Ulfast 9 ay
Türkiye E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu

Kurucu Başkan: Alper Afşin Özdemir
As Başkan: Esat Kahyaoğlu
Diğer yönetim kurulu üyeleri: Onur Aksu, Ali Erkin, Mete Tevetoğlu, Hakan Baş, Bora Koçyiğit, Mehmet Fatih Kacır, Ahmet Kerim Nalbant, Mehmet Fatih Şafak, Emir Haktan Dişli, Emir Aral, Kemal Haydar Öztürk, Süleyman Basa, Mehmet Hanefi Tel, Ahmet Talha Karataş, Mustafa Eröğüt, Murat Yalçın Kırca, Cenk Üstündağ, Gürkan Parlakaç, Ahmet Tuna Şahin, Remzi Selim Oruç, Mertkan Üçüncüoğlu, Yunus Argan, Murat Şanlı Savaş
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cengiz7 9 ay
Umarım bu federasyon da gelecekte bizim TFF ye dönüşmez.
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