'Türkiye Kart' ile toplu ulaşımda tek kart dönemi başlıyor

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Toplu ulaşımda kullanılan ve şehirden şehre farklılık gösteren kartlar sonunda tek bir kart altında birleşiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’nin ulaşımda tek karta geçeceğini açıkladı.

Cahit Turhan, yıl sonuna kadar yedi şehirde pilot uygulamasına başlanacak Türkiye Kart ile tüm şehirlerde tek kart uygulamasına geçileceğini bildirdi. Özellikle iş için sık sık şehir değiştirenleri sevindirecek bu uygulamayla birlikte her şehirde farklı bir kart kullanmak gerekmeyecek. Talep eden belediyeler Türkiye Kart’a kendi şehirlerine özel şehircilik uygulamaları yükleyebilecek.

Proje için PTT görevlendirildi

Türkiye Kart projesi için PTT’yi görevlendirdiklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projenin 2019 yılı sonuna kadar Konya başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Düzce illerinde uygulamaya alınacağını dile getirdi. Turhan, konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

“Türkiye Kart, vatandaşların ulaşım hizmetlerine tam entegrasyonunu gerçekleştiren daha uygun şartlarda tek kart üzerinden bütün hizmetlerin satın almasını sağlayan önemli bir proje. Vatandaşımız, tüm Türkiye’deki kara, hava ve deniz yolu ulaşım araçlarını Türkiye Kart ile kullanabilecek ve bu tek kart sayesinde vatandaşımızın hayatı kolaylaşacak”



