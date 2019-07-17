'Türkiye Kart' ile toplu ulaşımda tek kart dönemi başlıyor

Cahit Turhan, yıl sonuna kadar yedi şehirde pilot uygulamasına başlanacak Türkiye Kart ile tüm şehirlerde tek kart uygulamasına geçileceğini bildirdi. Özellikle iş için sık sık şehir değiştirenleri sevindirecek bu uygulamayla birlikte her şehirde farklı bir kart kullanmak gerekmeyecek. Talep eden belediyeler Türkiye Kart’a kendi şehirlerine özel şehircilik uygulamaları yükleyebilecek.
Proje için PTT görevlendirildi
Türkiye Kart projesi için PTT’yi görevlendirdiklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projenin 2019 yılı sonuna kadar Konya başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Düzce illerinde uygulamaya alınacağını dile getirdi. Turhan, konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:
“Türkiye Kart, vatandaşların ulaşım hizmetlerine tam entegrasyonunu gerçekleştiren daha uygun şartlarda tek kart üzerinden bütün hizmetlerin satın almasını sağlayan önemli bir proje. Vatandaşımız, tüm Türkiye’deki kara, hava ve deniz yolu ulaşım araçlarını Türkiye Kart ile kullanabilecek ve bu tek kart sayesinde vatandaşımızın hayatı kolaylaşacak”
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şuan ki kartlarda kalan paralar ne olacak? Mesela 50 kuruş kalmış kimse ugraşmayacak kalacak öyle.
Madem tek kart istiyorsunuz banka kartı yada kredi kartından çekilebilecek hale getirin.Herkeste var.Kimse yüklemek için otomat aramaz.Otobüse binerken içinde ne kadar vardı derdi olmaz.Kredi kartı limitinden düşersiniz.
Tek kart projesi güzel ama 10 TL kart parası alırlar
Türkiye Kart da kullanılabilecek diyor.
Mecbur değilsiniz almaya.
Kent Kart kullanıyorsanız devam edersiniz, İstanbul Kart kullanıyorsanız devam edersin.
geliştirilmeli
41 Üye, 103 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3312 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
türkiye kart, türkiye kart nedir ve