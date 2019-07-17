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'Türkiye Kart' ile toplu ulaşımda tek kart dönemi başlıyor

Toplu ulaşımda tek kart dönemini başlatacak 'Türkiye Kart' projesinin pilot uygulaması yıl sonuna kadar başlayacak. Tamamlandığında ülkedeki tüm toplu ulaşım araçları Türkiye Kart ile kullanılabilecek
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
3,3b
144
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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'Türkiye Kart' ile toplu ulaşımda tek kart dönemi başlıyor
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Toplu ulaşımda kullanılan ve şehirden şehre farklılık gösteren kartlar sonunda tek bir kart altında birleşiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’nin ulaşımda tek karta geçeceğini açıkladı.

Cahit Turhan, yıl sonuna kadar yedi şehirde pilot uygulamasına başlanacak Türkiye Kart ile tüm şehirlerde tek kart uygulamasına geçileceğini bildirdi. Özellikle iş için sık sık şehir değiştirenleri sevindirecek bu uygulamayla birlikte her şehirde farklı bir kart kullanmak gerekmeyecek. Talep eden belediyeler Türkiye Kart’a kendi şehirlerine özel şehircilik uygulamaları yükleyebilecek.

Proje için PTT görevlendirildi

Türkiye Kart projesi için PTT’yi görevlendirdiklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projenin 2019 yılı sonuna kadar Konya başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Düzce illerinde uygulamaya alınacağını dile getirdi. Turhan, konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

“Türkiye Kart, vatandaşların ulaşım hizmetlerine tam entegrasyonunu gerçekleştiren daha uygun şartlarda tek kart üzerinden bütün hizmetlerin satın almasını sağlayan önemli bir proje. Vatandaşımız, tüm Türkiye’deki kara, hava ve deniz yolu ulaşım araçlarını Türkiye Kart ile kullanabilecek ve bu tek kart sayesinde vatandaşımızın hayatı kolaylaşacak



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CanRYZ 1 sa. en beğenilen
Gelmesini istediğim bir şey fakat farklı kartlar ile gelmemeli. Nüfus cüzdanları niye değiştirildi? Sözde elektronik kart bunlar ama hiçbir işe yaramıyorlar. Nüfus kartlarına bağlı olsun bu sistem. Her şeyi tek kartta birleştiricez diye yola çıktık olay sadece kağıttan karta dönüşüm oldu. Boyutu ufaldı.
Gelmesini istediğim bir şey fakat farklı kartlar ile gelmemeli. Nüfus cüzdanları niye değiştirildi? Sözde elektronik kart bunlar ama hiçbir işe yaramıyorlar. N...
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StoraX 1 sa.
Kimliklerle yapsak ya?
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alembizim 16 dk.
Önceki kartlar çöp olacak herkes yeni kart alacak yeni bir kart maliyeti.;Gelsin paralar zengin olsun birileri.
Şuan ki kartlarda kalan paralar ne olacak? Mesela 50 kuruş kalmış kimse ugraşmayacak kalacak öyle.
Madem tek kart istiyorsunuz banka kartı yada kredi kartından çekilebilecek hale getirin.Herkeste var.Kimse yüklemek için otomat aramaz.Otobüse binerken içinde ne kadar vardı derdi olmaz.Kredi kartı limitinden düşersiniz.
Tek kart projesi güzel ama 10 TL kart parası alırlar
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Sacred Spirit 14 dk. yeni yorumcu
Her şeye muhalefet olmayınız.
Türkiye Kart da kullanılabilecek diyor.
Mecbur değilsiniz almaya.
Kent Kart kullanıyorsanız devam edersiniz, İstanbul Kart kullanıyorsanız devam edersin.
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Mimar SaNAN 20 dk.
5 ayrı il için otobüs kartı aldıktan sonra biraz geç.
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AirSupport 26 dk.
Türkiye kart only 19£
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kenbalx 27 dk.
Ooo paralar taşıma işini yapan belediye kurumu yerine hükümettemi toplanacak :)
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ahmetturan123 27 dk.
Piyasada irili ufaklı yerel kart otomasyon firmaları için kötü haber
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cengizhan72 27 dk.
Topluca döşyelim projesi.
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isamorgil 28 dk.
NFC ile ödeyip geçelim işte. ne gerek var karta.
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RANCH SOS 23 dk.
Aynen öyle. Niye ısrar ediliyor nfc kullanmamakda anlamıyorum
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turkishpsych 30 dk. yeni yorumcu
Yerel belediyelerin ulaşım gelirlerinden pay alma çalışması sanırım bu, üç büyük şehrimizin mevcut belediyelerini düşününce nedenini anlamak da zor değil. Tüm Türkiye'de tek kart kullanmak vatandaş için bir kolaylık olacak ancak umarım belediyelerin mevcut hizmetlerini sürdürmede kullandığı bu gelirde aksaklık olmaz.
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Baelros 32 dk.
Neden boyle seylere gereksiz yatirim yapilir ki? NFC destekli okuyucu koy gec, isteyen telefondan odesin, isteyen temassiz kartla odesin. Hala standart olmayan uygulamalarin pesindeler.
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Şeref60 36 dk.
İyi olur..
geliştirilmeli
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