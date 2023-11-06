İstanbulkart mobil ile haftasonu seyahatlerde indirim uygulanacak

Tam Boyutta Gör İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Toplu taşımada ve alışverişlerde kullanılabilen Istanburtkart için iade kampanyasını duyurdu. 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri toplu taşıma araçlarında karekod (QR) ile ödeme yapılması durumunda ücretin %10'unun iade edileceğini duyurdu.

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Kampanyanın şartları neler?

Kampanya başlangıç tarihi itibarıyla cumartesi ve pazar günleri İstanbulkart Mobil üzerinden yapılacak QR kod ödemelerinde ilk geçiş ücretinin %10 'u dijital İstanbulkart'a iade edilecek. Hem cumartesi günü hem de pazar günü ilk geçişlerde indirimden faydalanabilecek.

Metrobüs ve Marmaray seyahatlerinde geçiş ücretinden iade tutarı düşüldükten sonra %10 indirim uygulanacak.

Kampanyadan faydalanabilmek için açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gerekiyor.

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