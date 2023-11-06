İstanbulkart mobil ile haftasonu seyahatlerde indirim uygulanacak

Kampanyanın şartları neler?
Kampanya başlangıç tarihi itibarıyla cumartesi ve pazar günleri İstanbulkart Mobil üzerinden yapılacak QR kod ödemelerinde ilk geçiş ücretinin %10 'u dijital İstanbulkart'a iade edilecek. Hem cumartesi günü hem de pazar günü ilk geçişlerde indirimden faydalanabilecek.
Metrobüs ve Marmaray seyahatlerinde geçiş ücretinden iade tutarı düşüldükten sonra %10 indirim uygulanacak.
Kampanyadan faydalanabilmek için açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.