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    İstanbulkart mobil ile haftasonu seyahatlerde indirim uygulanacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1-30 Kasım tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri toplu taşıma araçlarında karekod (QR) ile ödeme yapılması durumunda ücretin %10'unun iade edileceğini duyurdu.
    İstanbulkart mobil ile haftasonu seyahatlerde indirim uygulanacak Tam Boyutta Gör
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Toplu taşımada ve alışverişlerde kullanılabilen Istanburtkart için iade kampanyasını duyurdu. 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri toplu taşıma araçlarında karekod (QR) ile ödeme yapılması durumunda ücretin %10'unun iade edileceğini duyurdu.

    Kampanyanın şartları neler?

    Kampanya başlangıç tarihi itibarıyla cumartesi ve pazar günleri İstanbulkart Mobil üzerinden yapılacak QR kod ödemelerinde ilk geçiş ücretinin %10 'u dijital İstanbulkart'a iade edilecek. Hem cumartesi günü hem de pazar günü ilk geçişlerde indirimden faydalanabilecek.

    Metrobüs ve Marmaray seyahatlerinde geçiş ücretinden iade tutarı düşüldükten sonra %10 indirim uygulanacak.

    Kampanyadan faydalanabilmek için açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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