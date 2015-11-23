Türkiye en büyük oyun fuarlarından birinde partner ülke olacak

Dünyanın dijital oyunlar alanındaki en büyük ticari fuarı ve en önemli etkinliği konumundaki Gamescom, 17-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenecek. Fuarın organizatör şirketi Koelnmasse, Avrasya bölgesindeki hareketliliği karşılamak adına, Alman İnteraktif Eğlence Yazılımları Ticaret Birliği (BIU) ile Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTU Teknokent arasında bir partnerli anlaşması imzaladı.

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Organizatör şirketin operasyon müdürü Katharina C. Hamma’nın Türkiye için oyun endüstrisi açısından gelecek vadeden oldukça cazip bir pazar şeklindeki söylemleri, pazarın ülkemize bakışını da bir anlamda gözler önüne seriyor. BIU sorumlu müdürü DR. Maximilian Schenk ise Türk bilgisayar ve video oyunları pazarının yıllardır yakaladığı önemli büyüme rakamlarına dikkat çekerken, mobil ve online oyun tarafındaki hareketliliğin dikkate değer olduğunun altını çiziyor.TOGED rakamlarına göre 2015 yılında Türk yapımı oyun pazarı ikiye katlanarak önemli bir büyüme yakalamış. Devlet eliyle sağlanan destekler sayesinde de 2016 yılında büyüme hızının devam etmesi bekleniyor. Özellikle son dönemde bir çok popüler oyunun Türkçe dil paketleri ile satışa sunulması, resmi kanallardan oyun satışlarının hatırı sayılır rakamlara ulaşmasını sağladı. Ayrıca online ve mobil oyunlardaki ücretli içerik satış rakamları da son dönemde geliştiriciler için ciddi bir kazanç kapısı olmuş durumda. Düzenlenecek olan fuarda Türkiye’nin partner ülke olarak yer alması, oyun sektöründe Türkiye için küresel bir farkındalığın yaratılmasını sağlayacak olması adına da bir hayli önemli.