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Türkiye en büyük oyun fuarlarından birinde partner ülke olacak

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olarak kabul edilen Gamescom 2016’da Türkiye partner ülke olarak yer alacak. İşte bu heyecan verici konuya ilişkin önemli detaylar:
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye en büyük oyun fuarlarından birinde partner ülke olacak
Dünyanın dijital oyunlar alanındaki en büyük ticari fuarı ve en önemli etkinliği konumundaki Gamescom, 17-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenecek. Fuarın organizatör şirketi Koelnmasse, Avrasya bölgesindeki hareketliliği karşılamak adına, Alman İnteraktif Eğlence Yazılımları Ticaret Birliği (BIU) ile Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTU Teknokent arasında bir partnerli anlaşması imzaladı.

Organizatör şirketin operasyon müdürü Katharina C. Hamma’nın Türkiye için oyun endüstrisi açısından gelecek vadeden oldukça cazip bir pazar şeklindeki söylemleri, pazarın ülkemize bakışını da bir anlamda gözler önüne seriyor. BIU sorumlu müdürü DR. Maximilian Schenk ise Türk bilgisayar ve video oyunları pazarının yıllardır yakaladığı önemli büyüme rakamlarına dikkat çekerken, mobil ve online oyun tarafındaki hareketliliğin dikkate değer olduğunun altını çiziyor.

TOGED rakamlarına göre 2015 yılında Türk yapımı oyun pazarı ikiye katlanarak önemli bir büyüme yakalamış. Devlet eliyle sağlanan destekler sayesinde de 2016 yılında büyüme hızının devam etmesi bekleniyor. Özellikle son dönemde bir çok popüler oyunun Türkçe dil paketleri ile satışa sunulması, resmi kanallardan oyun satışlarının hatırı sayılır rakamlara ulaşmasını sağladı. Ayrıca online ve mobil oyunlardaki ücretli içerik satış rakamları da son dönemde geliştiriciler için ciddi bir kazanç kapısı olmuş durumda. Düzenlenecek olan fuarda Türkiye’nin partner ülke olarak yer alması, oyun sektöründe Türkiye için küresel bir farkındalığın yaratılmasını sağlayacak olması adına da bir hayli önemli. 

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alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
Partner ulkeyiz ama o oyunu satin alip internetten indirmek istesem kotayi dolduruyorum. Internet uzerinden ping yuzunden oynayamiyorum. Ama oyun fuarina partner ulkenin vatandasiyim.
Ayranimiz yok icmeye tahterevan ile gidiyoruz cesmeye. Komik bir ulkeyiz hakkaten.
Partner ulkeyiz ama o oyunu satin alip internetten indirmek istesem kotayi dolduruyorum. Internet uzerinden ping yuzunden oynayamiyorum. Ama oyun fuarina partne...
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by.eralp 3 yıl
Geçikmiş bir sponsorluk bile o kadar oyunla ilgili genç bir nüfus var ki
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azizkguc 3 yıl
interneti hem en pahalı hem de sınırlı olan benim ülkem gamescom'a partner olmuş!
ilginç olmuş lakin steam veya origin'den kendim veya çocuk için satın aldığım bir oyundan sonra kotayı aşmam sebebi ile; malum artık 30-40-50gb lık oyunlar var; bağlantı hızını 16Mbps'den 3Mbps düsüren ve interneti çekilmez hale getiren bir ülke. (ping olayına hiç girmiycem)
yurt dışında 100mbps internet 20-30 eur arası ve gerçekten sınırsız.
burada bırakın oyun satın alıp indirmeyi ve online oynamayı, evdeki akıllı telefonların, tabletlerin ve pcnin update'leri bile verilen kotayı doldurmaya yeterken birde bize lüks olan gamescom'a partner olmuşuz ne güzel dimi?
partner olma işi tabi ki önemli bir adım ama oyun oynamak ve gerçekten sınırsız ve hızlı internet lüks olmamalı. çünkü artık oyun ve internet birbirinden ayrılmaz bir ikili.
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GenkaNuank 3 yıl
Piyasaya cıkmadan önce yasaklamak için herhalde
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XPerience 3 yıl
Şu memlekette Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı veya uygun bir bakanlığa bağlı "Dijital Oyunlar Daire Başkanlığı" olsun istiyorum ve orada çalışmak istiyorum çok mu şey istiyorum :)
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Patren 3 yıl
ntv bile bu haberi 3 gun once yapti
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Virinom 3 yıl
Steamdan parasıyla oyun alsan akk yüzünden sonraki ay indirmek zorunda kalıyorsun başlarım böyle partnerliğe.
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Rubisco 3 yıl
FaTaL21Tr
Partner ülke olunca ne oluyor ?

Arapların, bu teknloji bizim demesi kadar oluyor :/
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byrd 3 yıl
enpara devam ederse büyüme hızı devam eder.
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chtsydn 3 yıl byrd
2016 yılında da devam ediyormuş hocam
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alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
Partner ulkeyiz ama o oyunu satin alip internetten indirmek istesem kotayi dolduruyorum. Internet uzerinden ping yuzunden oynayamiyorum. Ama oyun fuarina partner ulkenin vatandasiyim.
Ayranimiz yok icmeye tahterevan ile gidiyoruz cesmeye. Komik bir ulkeyiz hakkaten.
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alemburda34 3 yıl
Resimi gorunce dedim gamescom turkiyede :(
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