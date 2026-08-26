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Tam Boyutta Gör Yılın en büyük oyun etkinliklerinden olan Gamescom, dün gece düzenlenen açılış töreniyle başladı. Heyecan verici pek çok paylaşıma sahne olan açılış gecesinde, Cyberpunk 2077'yi andıran siberpunk dünyasıyla merak uyandıran No Law da kendisine yer buldu. Gamescom kapsamında paylaşılan ilk oynanış fragmanı, oyunun ilk başta düşündüğümüzden de daha büyük bir yapım olabileceğini gösteriyor.

No Law, The Ascent ile adından söz ettirmeyi başaran Neon Giant stüdyosu tarafından geliştirildi. The Ascent hâlihazırda beğeni toplayan bir oyun ama görünüşe bakılırsa stüdyo bu yeni oyunda çıtayı daha da yukarı çekecek.

Gamescom 2026 açılış gecesinde duyurulan tüm oyunlar 6 sa. önce eklendi

No Law, The Ascent'ten Çok Daha Büyük Bir Oyun Olacak

Hatırlarsanız The Ascent izometrik açıdan oynanan bir siberpunk oyunuydu. Stüdyo No Law'da ise önemli bir değişikliğe gidiyor ve bu kez ana karakterin bakış açısından (FPS) deneyimleyeceğimiz futuristik bir dünya sunuyor. Gerek haziran ayında State of Unreal'da gösterilen teknoloji demosu olsun, gerekse bu yeni oynanış fragmanı olsun, bu dünyanın son derece canlı ve detaylı olacağını gösteriyor.

Oyunda dinamik bir gece-gündüz döngüsü olacak.

NPC'lerin bize karşı genel tavrı, oyunda verdiğimiz kararlara göre değişecek.

Hava durumu, saatin kaç olduğu ya da hangi bölgede olduğumuz gibi detaylara göre gördüğümüz NPC sayısı değişecek.

Verdiğimiz kararların etkileri oyunun geçtiği şehrin atmosferini değiştirebilecek.

Oyunda görünmez duvarlar ya da yükleme ekranı olmayacak.

Metahuman teknolojisi, karakter çeşitliliğini artıracak.

No Law, 2027 yılında çıkacak. Ancak şimdilik daha net bir çıkış tarihi paylaşılmadı.

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Cyberpunk'a rakip olacak No Law'ın oynanış fragmanı yayınlandı

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