Türkiye, en çok kripto para borsasına sahip ülkeler arasında

Yapılan araştırmalar neticesinde tutulan Business Insider raporuna göre en büyük kripto para işlem hacmine sahip ülkeler sıralaması şu şekilde:

Ayrıca, en çok borsaya ev sahipliği yapan ülkeler de sırasıyla; İngiltere, Hong Kong, ABD, Singapur ve Türkiye olarak sıralandı.

Malta ve Belize, ticaret hacmine göre dünyada birinci ve ikinci sırada olan ülkeler ancak kayıtlı şirket sayısı bu işlem hacmiyle ters orantılı gözüküyor. Şirket sayısına göre yapılan sıralamalarda Malta 22. Belize ise 24. sırada yer alıyor. Bu çelişkinin yaşanmasının nedeni, en büyük ticaret hacmine sahip borsa olan Binance’ın bu yıl Hong Kong’dan Malta’ya taşınması ve en büyük ikinci ticaret hacmine sahip borsa olan OKEx’in resmi olarak Belize’ye kayıtlı bir şirket olmasıdır.

Shah, bu borsalar çıkartılırsa, Malta’nın ve Belize’nin sıralamalarda çok gerileyeceğini belirtti.

Düşük vergiler ve uygun iş yönetmelikleri bu tür borsa merkezlerini cezbetmek için en büyük iki araç. Malta’nın kripto para işletmelerine karşı uyguladığı yapıcı politika, ticaret hacmi sıralamasında ülkeyi en üst sırada tutarak, iyi yönde sonuç verdi.

https://cointelegraph.com/news/morgan-stanley-research-defined-regulations-main-factor-for-crypto-exchanges-when-choosing-country