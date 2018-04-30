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Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye, en çok kripto para borsasına sahip ülkeler arasında

S. Shah liderliğinde, Morgan Stanley araştırmacılarından oluşan bir ekip, Coinmarketcap’tan gelen verilerle ve borsaların web sitelerinde yayınlanan şirket kayıt bilgileriyle bir rapor hazırladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Türkiye, en çok kripto para borsasına sahip ülkeler arasında
 
Yapılan araştırmalar neticesinde tutulan Business Insider raporuna göre en büyük kripto para işlem hacmine sahip ülkeler sıralaması şu şekilde:
Ayrıca, en çok borsaya ev sahipliği yapan ülkeler de sırasıyla; İngiltere, Hong Kong, ABD, Singapur ve Türkiye olarak sıralandı. 
Malta ve Belize, ticaret hacmine göre dünyada birinci ve ikinci sırada olan ülkeler ancak kayıtlı şirket sayısı bu işlem hacmiyle ters orantılı gözüküyor. Şirket sayısına göre yapılan sıralamalarda Malta 22. Belize ise 24. sırada yer alıyor. Bu çelişkinin yaşanmasının nedeni, en büyük ticaret hacmine sahip borsa olan Binance’ın bu yıl Hong Kong’dan Malta’ya taşınması ve en büyük ikinci ticaret hacmine sahip borsa olan OKEx’in resmi olarak Belize’ye kayıtlı bir şirket olmasıdır.
Shah, bu borsalar çıkartılırsa, Malta’nın ve Belize’nin sıralamalarda çok gerileyeceğini belirtti.
Türkiye, en çok kripto para borsasına sahip ülkeler arasında
 
Düşük vergiler ve uygun iş yönetmelikleri bu tür borsa merkezlerini cezbetmek için en büyük iki araç. Malta’nın kripto para işletmelerine karşı uyguladığı yapıcı politika, ticaret hacmi sıralamasında ülkeyi en üst sırada tutarak, iyi yönde sonuç verdi.  

https://cointelegraph.com/news/morgan-stanley-research-defined-regulations-main-factor-for-crypto-exchanges-when-choosing-country Yorum Yaz
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Virinom 1 yıl en beğenilen Rachsuchtig
Trakya bölgesine yakın olan bulgaristan Romanya yunanistan ve onlara komşu birkaç ülkede daha bulundum. Hepsinde de arada dağlar kadar fark olacak şekilde ekonomik olarak bizden iyi durumlardalardı. İşin garip yani ise bu ülkelerin hepsi bizden çok daha az gelişmiş ülkeler. Özellikle bulgaristan denilen ülke bildiğin köy. Kadın ticareti ve kumar hariç düzenli geliri olmayan bir ülke. Vergi geliri belki de bizim 100 de 1 imizdir. Ona rağmen ekonomik olarak bizden iyi durumladalarsa bizdeki vergiler nereye gidiyor diye düşünüyor insan.
Trakya bölgesine yakın olan bulgaristan Romanya yunanistan ve onlara komşu birkaç ülkede daha bulundum. Hepsinde de arada dağlar kadar fark olacak şekilde ekon...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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selcuk_ 1 yıl Virinom
Virinom
Trakya bölgesine yakın olan bulgaristan Romanya yunanistan ve onlara komşu birkaç ülkede daha bulundum. Hepsinde de arada dağlar kadar fark olacak şekilde ekonomik olarak bizden iyi durumlardalardı. İşin garip yani ise bu ülkelerin hepsi bizden çok daha az gelişmiş ülkeler. Özellikle bulgaristan denilen ülke bildiğin köy. Kadın ticareti ve kumar hariç düzenli geliri olmayan bir ülke. Vergi geliri belki de bizim 100 de 1 imizdir. Ona rağmen ekonomik olarak bizden iyi durumladalarsa bizdeki vergiler nereye gidiyor diye düşünüyor insan.

Fazla düşünme sorgulama.. HafizanAallah dininden olurda kafir çıkarsın başımıza. Çok sorgulamak şeytandandir. Bunca hoca ve bizim icin savas veren mümin kardeşlerimiz varken biat et ve destek ol. Ayak bağı olma..
VirinomTrakya bölgesine yakın olan bulgaristan Romanya yunanistan ve onlara komşu birkaç ülkede daha bulundum. Hepsinde de arada dağlar kadar...
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Omisis046 10 ay
Neden ufak tefek ada ülkelerinde çok fazla biri açıklayabilir miy?
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24062018 10 ay
en çok işlemin olduğu ülkerelere bak harbi kara para aklamaya kullanıyorlar. malta kumar üssü zaten.
neyse beni ilgilendirmez. para para para. avrupada ameriakda yaşasak böyle işlerle mi uğraşırdık
başkasına ait kredi kartları ile kimliksiz onaysız bitcoin alabileceğim siteler var mı... düşük limitte
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123mfk123 11 ay
Bu borsaların arasına kısa süre sonra yeni bir borsa daha katılıyor iyi yanı ön kayıtlara 0.025 Eteherum hediyesi var incelemek isteyebilirsiniz.
Buradan ön kayıt yapabilirisniz --->https://bovsan.com/?ref=elv67419
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sniper23 1 yıl
2016 ve 2017 arasında TL %50'ye yakın değer kaybetti. İnsanların direk kripto paralara ve dövize yönlenmesi normal.
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Rachsuchtig 1 yıl Virinom
Bizden iyiler orası doğru ama çok rahat değiller. Geçim derdi her yerde var
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Virinom 1 yıl en beğenilen Rachsuchtig
Trakya bölgesine yakın olan bulgaristan Romanya yunanistan ve onlara komşu birkaç ülkede daha bulundum. Hepsinde de arada dağlar kadar fark olacak şekilde ekonomik olarak bizden iyi durumlardalardı. İşin garip yani ise bu ülkelerin hepsi bizden çok daha az gelişmiş ülkeler. Özellikle bulgaristan denilen ülke bildiğin köy. Kadın ticareti ve kumar hariç düzenli geliri olmayan bir ülke. Vergi geliri belki de bizim 100 de 1 imizdir. Ona rağmen ekonomik olarak bizden iyi durumladalarsa bizdeki vergiler nereye gidiyor diye düşünüyor insan.
3 Yanıt Yanıtla +18
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selcuk_ 1 yıl Virinom
Virinom
Trakya bölgesine yakın olan bulgaristan Romanya yunanistan ve onlara komşu birkaç ülkede daha bulundum. Hepsinde de arada dağlar kadar fark olacak şekilde ekonomik olarak bizden iyi durumlardalardı. İşin garip yani ise bu ülkelerin hepsi bizden çok daha az gelişmiş ülkeler. Özellikle bulgaristan denilen ülke bildiğin köy. Kadın ticareti ve kumar hariç düzenli geliri olmayan bir ülke. Vergi geliri belki de bizim 100 de 1 imizdir. Ona rağmen ekonomik olarak bizden iyi durumladalarsa bizdeki vergiler nereye gidiyor diye düşünüyor insan.

Fazla düşünme sorgulama.. HafizanAallah dininden olurda kafir çıkarsın başımıza. Çok sorgulamak şeytandandir. Bunca hoca ve bizim icin savas veren mümin kardeşlerimiz varken biat et ve destek ol. Ayak bağı olma..
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pasa king 1 yıl Virinom
senelerdir çok değerli büyüklerimiz oldu çok muhterem insanlarımız oldu kolu uzun dediğimiz sağda solda gösterişler yaptılar kimin parasıydı bunlar devletin malı deniz yemeyen keriz dedik yenen halbuki bizim geleceğimiz bunu bir türlü düşünemedik netice geçici denen ÖTV ve yüksek kdv ler oldu verginin bile vergisini veren dünyada tek milletiz hep devleti yedi dediler halbuki yenen bizim yani ülkenin geleceği idi.[8\|]
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Rachsuchtig 1 yıl Virinom
Hocam kaç defa yurt dışına çıktın veya bulundun bilmiyorum. Ama ben yurt dışında yaşıyorum. Buradaki insanlar da öyle rahat değiller haberiniz olsun.
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Virinom 1 yıl Rachsuchtig
Ordaki insanlar da parası bol mesai saatleri az can sıkıntısında uğraş aradıkları için bu işlerle uğraşıyolardır. Her ülke için bu işin sebebi aynı olamaz tabiki.
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Virinom 1 yıl
İnsanlar aç,fakir. Herkes bir şekilde 3 kuruş fazla para kazanmanın derdinde. Bu hale getiren hükümet utansın.
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Rachsuchtig 1 yıl Virinom
Virinom
İnsanlar aç,fakir. Herkes bir şekilde 3 kuruş fazla para kazanmanın derdinde. Bu hale getiren hükümet utansın.

"Ayrıca, en çok borsaya ev sahipliği yapan ülkeler de sırasıyla; İngiltere, Hong Kong, ABD, Singapur ve Türkiye olarak sıralandı."

O zaman İngiltere ve ABD hükümetleri de sizin dediğinize dahil mi
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alemburda34 1 yıl
Okex ve cobinhood üzerinden işlem yapıyorum 2'side kullanım kolaylığı açısından efsane.
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