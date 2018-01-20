Türkiye ile Endonezya İHA konusunda işbirliği yapacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in Endonezya'daki ziyaretlerinin ardından The Jakarta Post'un yaptığı habere göre Endonezya'nın havacılık şirketi PT Dirgantara Indonesia ile TUSAŞ arasında 40.000 feet yükseklikte uçabilen insansız hava araçları alanında işbirliği yapılması kararı alındı.

PTDI Genel Müdürü Elfien Goentoro yaptığı açıklamada, TUSAŞ'ın halihazırda yüksek irtifa ve uzun havada kalışlı insansız hava aracı ürettiğini ve bu konuyla alakalı Türkiye ile işbirliğine gidileceğini açıkladı.

PTDI üretim direktörü Arie Wibowo ise hükümetin hafif İHA’lar üretmede PTDI ve TAI arasındaki işbirliğini, Batı ülkelerindeki üreticilere bağımlılığı azaltmayı sağlamak için istediğini de sözlerine ekledi.

Arie sözlerine " havacılık sektöründe gelişmiş teknolojiye sahip ve müslüman olan Türkiye gibi bir ülkeye ihtiyacımız var" diye ekledi.

PTDI üretim direktörü Arie Wibowo ayrıca şirketlerinin iki amiral projesi CNDI-235 ve N219 uçaklarını da ortak geliştirmeyi planladığını ekledi.

TAI'den farklı olarak FNSS'de Endonezya şirketi PT Pindad firması ile ortak hafif tank geliştirmiş. Türkiye'nin Endonezya ile savunma sanayii alanında işbirliğinin artması planlanıyor.

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