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Türkiye ile Endonezya İHA konusunda işbirliği yapacak

The Jakart Post'un haberine göre Endonezya'nın havacılık şirketi PT Dirgantara Indonesia ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında insansız hava aracı geliştirilmesi alanında işbirliği yapılacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in Endonezya'daki ziyaretlerinin ardından The Jakarta Post'un yaptığı habere göre Endonezya'nın havacılık şirketi PT Dirgantara Indonesia ile TUSAŞ arasında 40.000 feet yükseklikte uçabilen insansız hava araçları alanında işbirliği yapılması kararı alındı.
PTDI Genel Müdürü Elfien Goentoro yaptığı açıklamada,  TUSAŞ'ın halihazırda yüksek irtifa ve uzun havada kalışlı insansız hava aracı ürettiğini ve bu konuyla alakalı Türkiye ile işbirliğine gidileceğini açıkladı.
PTDI üretim direktörü Arie Wibowo ise hükümetin hafif İHA’lar üretmede PTDI ve TAI arasındaki işbirliğini, Batı ülkelerindeki üreticilere bağımlılığı azaltmayı sağlamak için istediğini de sözlerine ekledi. 
Arie sözlerine " havacılık sektöründe gelişmiş teknolojiye sahip ve müslüman olan Türkiye gibi bir ülkeye ihtiyacımız var" diye ekledi.
PTDI üretim direktörü Arie Wibowo ayrıca şirketlerinin iki amiral projesi CNDI-235 ve N219 uçaklarını da ortak geliştirmeyi planladığını ekledi.
TAI'den farklı olarak FNSS'de Endonezya şirketi PT Pindad firması ile ortak hafif tank geliştirmiş. Türkiye'nin Endonezya ile savunma sanayii alanında işbirliğinin artması planlanıyor.

http://www.defenceturk.net/tai-endonezyaiha Yorum Yaz
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Phantom II 1 yıl en beğenilen stalker(1979)
stalker(1979)
CNDI-235 geçen gün düşen casa tipi uçak mı oluyor? Zaten sıkıntılı diyorlar o uçakları, neden ortak geliştirme planımız varmış anlamadım?

Evet hocam CASA.Sıkıntılı uçak değil,sadece biz değil dünyanın birçok ülkesi kullanıyor.Bizde her uçak kazasından sonra uçağa suç atmak adet oldu,bunu bilhassa medya tetikliyor.Geçen sene İsviçre Hava Kuvvetleri'nin 10'ar gün arayla F-18'i düşmüştü kimse de F-18'ler tabut şöyle böyle demedi.Keza geçen sene ABD'nin blue angels timinin F-18'i ve Thunderbirds timinin F-16'sı düşmüştü aynı ay içerisinde.
Uçak kazalarının %90'ı pilotaj hatasından kaynaklanma."Havacılığın kuralları kanla yazılmıştır" diye bir söz vardır.Havacılıkla en ufak bir hatayı maalesef canınızla ödüyorsunuz.
stalker(1979)CNDI-235 geçen gün düşen casa tipi uçak mı oluyor? Zaten sıkıntılı diyorlar o uçakları, neden ortak geliştirme planımız varmış an...
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stalker(1979) 1 yıl
CNDI-235 geçen gün düşen casa tipi uçak mı oluyor? Zaten sıkıntılı diyorlar o uçakları, neden ortak geliştirme planımız varmış anlamadım?
2 Yanıt Yanıtla
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cengiz7 1 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

CNDI-235 geçen gün düşen casa tipi uçak mı oluyor? Zaten sıkıntılı diyorlar o uçakları, neden ortak geliştirme planımız varmış anlamadım?

Aviyonik ve uçuş güvenliği sistemleri gibi şeyleri geliştirmek üzerine olmalı zaten uçak iki tarafın da değil.
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Phantom II 1 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
CNDI-235 geçen gün düşen casa tipi uçak mı oluyor? Zaten sıkıntılı diyorlar o uçakları, neden ortak geliştirme planımız varmış anlamadım?

Evet hocam CASA.Sıkıntılı uçak değil,sadece biz değil dünyanın birçok ülkesi kullanıyor.Bizde her uçak kazasından sonra uçağa suç atmak adet oldu,bunu bilhassa medya tetikliyor.Geçen sene İsviçre Hava Kuvvetleri'nin 10'ar gün arayla F-18'i düşmüştü kimse de F-18'ler tabut şöyle böyle demedi.Keza geçen sene ABD'nin blue angels timinin F-18'i ve Thunderbirds timinin F-16'sı düşmüştü aynı ay içerisinde.
Uçak kazalarının %90'ı pilotaj hatasından kaynaklanma."Havacılığın kuralları kanla yazılmıştır" diye bir söz vardır.Havacılıkla en ufak bir hatayı maalesef canınızla ödüyorsunuz.
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