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Rusya'dan sabotaj açıklaması: Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki delik kasten açıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Rusya'ya ait Soyuz kapsülünde keşfedilen delikle ilgili Rusya Federal Uzay Ajansı ilk raporu hazırladı. Rapora göre delik bilinçli olarak oluşturuldu.
7 ay
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Rusya'dan sabotaj açıklaması: Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki delik kasten açıldı
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Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)'nda görev yapan Rus Kozmonot Sergey Prokopyev, geçtiğimiz ay ilginç bir gelişmeyi paylaşmıştı. ISS'ye yerleştirilen Rusya'ya ait Soyuz kapsülünde 30 Ağustos tarihinde bir delik olduğunu keşfeden kozmonot, kapsülde oksijen sızıntısına neden olan deliği kapattığını göstermişti. Sergey Prokopyev sorunu çözüp ISS'de barış ve dostluk içinde yaşadıklarını belirtirken Rusya Federal Uzay Ajansı(Roscosmos) deliğin kasten açılmış olma ihtimaline odaklanmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.


Olayın sorumluları araştırılacak 

Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, konuyla ilgili ilk raporu tamamladıklarını ve teslim ettiklerini açıkladı. Hazırlanan ilk raporun, kendi teorileri ile örtüştüğünü belirten Rogozin, deliğin kasıtlı olarak açıldığını dile getirdi. Deliği incelemek üzere ikinci bir komisyon kurularak detaylı analizlerin yapılacağını belirten Rogozin, bu analizler sonucunda olayın sorumlusunun veya sorumlularının ortaya çıkacağını ekledi.


 

İlk etapta deliğin bir mikro meteroit sonucu ortaya çıktığını düşünen Rus araştırmacılar, delikle ilgili ilk görüntüleri gördükten sonra deliği matkap yardımıyla oluşturulduğu konusunda hemfikir olmuştu. Bu noktadan itibaren deliğin üretim sürecindeki bir hatadan ya da ISS kasıtlı bir eylemden kaynaklanmış olabileceği ihtimalleri araştırılıyordu. Rogozin'in açıklamasına göre üretim sürecindeki hata ihtimali ilk araştırmalarla birlikte dışlanırken geriye sadece sabotaj ihtimali kaldı.


Delikle ilgili haberler ortaya çıktıktan sonra Rus medyası deliğin ABD'li bir astronot tarafından açıldığını iddia etmişti. İddialara göre astronot, meslektaşlarından birinin hastalığı nedeniyle Dünya'ya erkenden dönmesini geciktirmek için kapsülde delik açmıştı. Bu iddiaların yayılmasından kısa bir süre sonra Rus hükümeti bu iddiaları yalanladı. Şimdi deliğin kim tarafından açıldığı ve olayın sorumlularının nasıl cezalandırılacağı merak konusu. 


https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6231503/Russia-finds-International-Space-Station-hole-DELIBERATELY-says-agency-chief.html Yorum Yaz
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mementopolis 7 ay en beğenilen
Adanalilar günese ates ederken oldu bu olay.
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NimbleSoul 7 ay
Bıçak mekiğe dayandı.
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mementopolis 7 ay en beğenilen
Adanalilar günese ates ederken oldu bu olay.
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Nevfel 7 ay
Oradaki astronotların her biri aynı zamanda ülkesinin ajanı olarak görev yapıyor.
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kmlfgkc 7 ay
dış mihrapların oyunu bu
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NimbleSoul 7 ay
Bıçak mekiğe dayandı.
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whitelotus59 7 ay
Hadi bakalım film çıkar burdan xd
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idombayci 7 ay
içeriden mi dışarıdan mı açılmış
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artenis 7 ay
dıj güjler yada kandırıldık de hemen geçer ;)
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serafon 7 ay artenis
ifrat ve tefrit arasında kalmayalım. Bu sefer dış güç yok, pkk kendi kendine var oldu, ırak kendi kendini işgal etti, arap baharı durduk yere hortladı vb sonuçlar ortaya çıkar! Bu da akla o dış güçlerin suyu bulandırma operasyonu olarak akla getirir. En kötü yalan, içinde gerçek olan yalandır ve en başarılı yalancılar mümkün olduğunca fitnelerini bir takım gerçeklere ya da olaylara dayandırmaya çalışır yoksa da kendi uydurma gerçekler/olaylar oluşturmaya çalışır ve maalesef bu şekilde kitleler hep sürüklenegelmiştir.
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simbolmina 7 ay
Dış güçler.
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AirSupport 7 ay
Haha düşünsene ISS'de birbirlerine giriyorlar falan.
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smart1978 7 ay
Cecen teroristlerin isidir...
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