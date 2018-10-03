Rusya'dan sabotaj açıklaması: Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki delik kasten açıldı

Olayın sorumluları araştırılacak
Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, konuyla ilgili ilk raporu tamamladıklarını ve teslim ettiklerini açıkladı. Hazırlanan ilk raporun, kendi teorileri ile örtüştüğünü belirten Rogozin, deliğin kasıtlı olarak açıldığını dile getirdi. Deliği incelemek üzere ikinci bir komisyon kurularak detaylı analizlerin yapılacağını belirten Rogozin, bu analizler sonucunda olayın sorumlusunun veya sorumlularının ortaya çıkacağını ekledi.
İlk etapta deliğin bir mikro meteroit sonucu ortaya çıktığını düşünen Rus araştırmacılar, delikle ilgili ilk görüntüleri gördükten sonra deliği matkap yardımıyla oluşturulduğu konusunda hemfikir olmuştu. Bu noktadan itibaren deliğin üretim sürecindeki bir hatadan ya da ISS kasıtlı bir eylemden kaynaklanmış olabileceği ihtimalleri araştırılıyordu. Rogozin'in açıklamasına göre üretim sürecindeki hata ihtimali ilk araştırmalarla birlikte dışlanırken geriye sadece sabotaj ihtimali kaldı.
Delikle ilgili haberler ortaya çıktıktan sonra Rus medyası deliğin ABD'li bir astronot tarafından açıldığını iddia etmişti. İddialara göre astronot, meslektaşlarından birinin hastalığı nedeniyle Dünya'ya erkenden dönmesini geciktirmek için kapsülde delik açmıştı. Bu iddiaların yayılmasından kısa bir süre sonra Rus hükümeti bu iddiaları yalanladı. Şimdi deliğin kim tarafından açıldığı ve olayın sorumlularının nasıl cezalandırılacağı merak konusu.
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6231503/Russia-finds-International-Space-Station-hole-DELIBERATELY-says-agency-chief.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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