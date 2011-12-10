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Türkiye'de Avea, Facebook hayran sayfalarında marka lideri oldu

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşık 800 milyon üyeye sahip dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'da, 30 milyon üye sayısıyla Türkiye en kalabalık 5. ülke durumunda.

Sosyal medya istatistikleri portalı Socialbrakers sitesinin verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 40'ı Facebook üyesi. İnternet kullanıcı nüfusunun ise yüzde 87'si Facebook üyesi. Facebook'a ülkemizde son altı ayda 1 431 860 yeni üye katıldı.

Demografik verilere göre ise en büyük yaş grubu 10 056 182 üye ile 18-24 yaş grubu. Son üç ayda en fazla üye ise 25-34 arası yaş grubundan geldi. Erkek kullanıcı oranı yüzde 63 iken, bayan kullanıcı oranı yüzde 37 seviyesinde.

Hayran sayfaları açısından ülkemizde Avea 1 milyon 600 bin takipçi sayısı ile marka lideri olmayı başardı. Son 10 ayda Facebook sayfası üzerinden 22 bin sorun yaklaşık 30 dakikada cevaplanırken, 4 282 şikayet 12 saat içerisinde çözüme kavuştu.

Medya markası olarak ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 milyon 391 bin takipçi ile lider durumda. 

Facebook'ta yeni trend olmaya başlayan yer bildirimi açısından Atatürk Havalimanı 58 457 lokasyon paylaşımı ile birinci sırada. Sabiha Gökçen 23 323 paylaşım ile ikinci sırada. 

Verilere bakıldığında Facebook üyelerinin çoğunluğunu 18-24 yaş arası grup oluştursa da 25-34 ve 35-44 arası yaş grubunda son dönemlerde artış yaşandığı görülüyor. Genç nüfusun aksine Facebook artık daha çok orta yaş civarını kendisine çekmeye başlıyor.


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MrSilence 7 yıl
istanbul2007 arkadaşımız ezik avea'yı çok güzel anlatmış yoruma gerek kalmamış :)
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tufancan82 7 yıl
istanbul2007 senin yazdıklarının benzerini başka bir teknoloji sitesi sdn ye yazdım adamlar yayınlamadı
artık adamlar ne kadar taraflı anlamış oldum
donanımhaber üyelerinin görüşlerine saygılıymış bunu öğrendim .yalakalık olsun diye yorumları silmiyorlar helal olsun
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
Kim ne derse desin Apple !
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One Day 7 yıl
doğmamış bebeğe bile facebook açan var
yakında 1. oluruz
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Silver Eagle 7 yıl
Verdigi sms paketinden olsa gerek...
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istanbul2007 7 yıl
yani normaldir en cok problem cikartan oparator oldugundan vasat musterı hizmetinden kaynakli millet sansını facebook uzerınden destek almaya calısıyor yan yana duran 2 telefondan birbirini arıyorum ulasılmıyor dıyor bukadar vasat bır oparatop reklama harcadıgı parayı alt yapısına harcasaydı daha iyi işler ve mutlu müşterilere kavusurdu. her fırsatta dile getirdigim turktelekom, ttnet ve avea dolandırıcılık yaparak para kazanmaya calısıyor üçündende nefret ediyorum
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2K 7 yıl
istanbul2007'e katılıyorum.Mesaj atıyorum gitmiyor beni ara diye bana mesaj atan adamı arıyorum telefonu kapalı diyor sonradan öğreniyorum adam hiç kapamamış.Her yerde çekiyoruz diyor İzmir'in orta yerinde ki evimde çekmiyor.
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Kuseyr 7 yıl istanbul2007
istanbul2007

turktelekom, ttnet ve avea .............. üçündende nefret ediyorum

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