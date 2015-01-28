Türkiye'de HTC One M8 modeli için Androild 5.0 Lollipop güncellemesi başladı

Avrupa ile birlikte Türkiye'ye de dağıtılmaya başlanılan güncelleme ile 780 MB boyutunda ve cihazı Android 5.0.1 sürümüne taşıyor. Daha önce Lollipop güncellemesini 90 gün içerisinde kullanıcılara sunacağını açıklayan HTC, Lollipop kaynak kodlarının dağıtılmasından 85 gün sonra güncellemeyi dağıtmaya başlayarak sözünü tutmuş oldu.
HTC One M8 modeli sahibi kullanıcılar güncellemeleri kontrol ederek 4.16.401.10 yazılım numarasına sahip Android 5.0.1 Lollipop sürümünü cihazlarına indirebilirler.
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İki gün önce güncelleme hatası aldım ve her yerde araştırmama rağmen bulamamıştım size de yardımcı olacaktır.
eski sürüme nasıl dönebilirim?
Turkcell ile görüşme halindeyim
ilk sonuç incelendi iki kere geri dönüş yapıldı ikincisinde sim kart değiştirin dediler gittim değiştirdim.
Fakat kopma sorunu sürmekte tekrar eski kaydım üzerinden form oluşturdular sonucu burada paylaşıyor olacağım.
HTC ile yaptığım canlı destek görüşmesi
Adem adlı Operatörümüze bağlandınız.
mustafa memiş: Merhabalar Adem Bey
Adem: Merhaba mustafa bey, size nasıl yardımcı olabilirim?
mustafa memiş: Adem Bey tüm m8'lerde yaşanan turkcell internet sorununa nasıl çözüm bulacaksınız acaba ?
mustafa memiş: ciddi anlamda mağdur durumdayız
Adem: mustafa bey bu sadece turkcell turbo paketinde olmakta bu operatörle alakalı
mustafa memiş: operatörü değiştiremiyoruz ciddi taahhüt var
mustafa memiş: turbo veya normal herşekilde oluyor efendim
mustafa memiş: yetti gına geldi lolipopu bekledik bir ümitle
mustafa memiş: o da çare olmadı
mustafa memiş: turbo derken neyi kastetdiniz acaba telefonda bir ayarı mı vardır ?
Adem: hayır
Adem: turbo internet paketi bulunmakta
Adem: türkcellin bundan kaynaklı
mustafa memiş: pekala turbo olmayan paketi edge mi oluyor
mustafa memiş: ya da şöyle söyleyim hotspot açıkken neden kopmuyor ?
mustafa memiş: hotspotta ciddi şarj yemekte
Adem: hayır turbo hızlı olarak belirttilmekte normal internet paketi
mustafa memiş: peki ne yapabilirim bu sorundan kurtulabilmek için ?
Adem: peketinizi değiştirebilirmisiniz
mustafa memiş: ne almayı öneriyorsunuz ?
Adem: farklı bir paket alabilirsiniz paketleri bilememekteyiz
Adem: ama sadece turbo internet paketlerinde olmakta bu
Adem: eğer cihazda hata olsa diğer operatörlerdede olurdu
Şaka gibi arkadaşlar biz nasıl düzelteceğiz bu sorunu ?
Oyle konusmusunki vermem gibi lüksü var sanki
Z1 sahibi olarak Mart sonuna kadar bekleyeceğiz herhalde
tamam