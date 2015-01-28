Türkiye'de HTC One M8 modeli için Androild 5.0 Lollipop güncellemesi başladı

HTC One M8 modeli sahibi kullanıcılar güncellemeleri kontrol ederek 4.16.401.10 yazılım numarasına sahip Android 5.0.1 Lollipop sürümünü cihazlarına indirebilirler.

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HTC One (M8) modeli için kullanıcıları sevindiren haber bugün HTC Türkiye Twitter hesabından geldi. M8 modeline Android 5.0 Lollipop güncellemesinin dağıtılmaya başlandığı "Lolipop zamanı!" tweetiyle duyuruldu.Avrupa ile birlikte Türkiye'ye de dağıtılmaya başlanılan güncelleme ile 780 MB boyutunda ve cihazı Android 5.0.1 sürümüne taşıyor. Daha önce Lollipop güncellemesini 90 gün içerisinde kullanıcılara sunacağını açıklayan HTC, Lollipop kaynak kodlarının dağıtılmasından 85 gün sonra güncellemeyi dağıtmaya başlayarak sözünü tutmuş oldu.