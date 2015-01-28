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Türkiye'de HTC One M8 modeli için Androild 5.0 Lollipop güncellemesi başladı

4 yıl
4,8b
1
54
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Türkiye'de HTC One M8 modeli için Androild 5.0 Lollipop güncellemesi başladı
HTC One (M8) modeli için kullanıcıları sevindiren haber bugün HTC Türkiye Twitter hesabından geldi. M8 modeline Android 5.0 Lollipop güncellemesinin dağıtılmaya başlandığı "Lolipop zamanı!" tweetiyle duyuruldu.

Avrupa ile birlikte Türkiye'ye de dağıtılmaya başlanılan güncelleme ile 780 MB boyutunda ve cihazı Android 5.0.1 sürümüne taşıyor. Daha önce Lollipop güncellemesini 90 gün içerisinde kullanıcılara sunacağını açıklayan HTC, Lollipop kaynak kodlarının dağıtılmasından 85 gün sonra güncellemeyi dağıtmaya başlayarak sözünü tutmuş oldu.

HTC One M8 modeli sahibi kullanıcılar güncellemeleri kontrol ederek 4.16.401.10 yazılım numarasına sahip Android 5.0.1 Lollipop sürümünü cihazlarına indirebilirler.

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xGENCx 3 yıl
Güncelleme hatası alanlara yardımcı olacaktır androlama.com/...
İki gün önce güncelleme hatası aldım ve her yerde araştırmama rağmen bulamamıştım size de yardımcı olacaktır.
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gaslangaba 4 yıl
HTC M8 güncelleme sonrası aşırı pil tüketimi ve ısınma sorunları yaşamaya başladım. Lollipo güncellemesini yapmayın derim. Yeni güncellemeyi bekleyin.
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Aslanleo75 4 yıl
5.0 güncellemesini yaptıktan sonra çok yavaş şarj olmaya başladı.
eski sürüme nasıl dönebilirim?
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Hüseyin** 4 yıl
şuan kuruyorum bakalım nasıl bir tasarım ile karşılaşacağım
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DH Misafiri 4 yıl
One m8 internet kopma olayını bende aylardır yaşıyorum ve sorunun tek kaynağının turkcell olduğunu anladım telefonu bile değiştirdim düzelmedi.Acaba bu sorunu yaşayan arkadaşlar turkcell.com.tr ye girip şikayet formu oluşturabilirmi birden fazla kişi oluşturursa belki ozaman ilgilenebilirler.
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mustafa_(87) 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

One m8 internet kopma olayını bende aylardır yaşıyorum ve sorunun tek kaynağının turkcell olduğunu anladım telefonu bile değiştirdim düzelmedi.Acaba bu sorunu yaşayan arkadaşlar turkcell.com.tr ye girip şikayet formu oluşturabilirmi birden fazla kişi oluşturursa belki ozaman ilgilenebilirler.

Turkcell ile görüşme halindeyim

ilk sonuç incelendi iki kere geri dönüş yapıldı ikincisinde sim kart değiştirin dediler gittim değiştirdim.

Fakat kopma sorunu sürmekte tekrar eski kaydım üzerinden form oluşturdular sonucu burada paylaşıyor olacağım.
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TearsForFears 4 yıl
Sony de alır güncelleme ama acele etmemek lazım zamanla gelir hepsi Sony geçte olsa güncelleme veriyor.
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mustafa_(87) 4 yıl
TURKCELL internet sorunu ile ilgili HTC ile yaptığım görüşme

HTC ile yaptığım canlı destek görüşmesi

Adem adlı Operatörümüze bağlandınız.

mustafa memiş: Merhabalar Adem Bey

Adem: Merhaba mustafa bey, size nasıl yardımcı olabilirim?

mustafa memiş: Adem Bey tüm m8'lerde yaşanan turkcell internet sorununa nasıl çözüm bulacaksınız acaba ?

mustafa memiş: ciddi anlamda mağdur durumdayız

Adem: mustafa bey bu sadece turkcell turbo paketinde olmakta bu operatörle alakalı

mustafa memiş: operatörü değiştiremiyoruz ciddi taahhüt var

mustafa memiş: turbo veya normal herşekilde oluyor efendim

mustafa memiş: yetti gına geldi lolipopu bekledik bir ümitle

mustafa memiş: o da çare olmadı

mustafa memiş: turbo derken neyi kastetdiniz acaba telefonda bir ayarı mı vardır ?

Adem: hayır

Adem: turbo internet paketi bulunmakta

Adem: türkcellin bundan kaynaklı

mustafa memiş: pekala turbo olmayan paketi edge mi oluyor

mustafa memiş: ya da şöyle söyleyim hotspot açıkken neden kopmuyor ?

mustafa memiş: hotspotta ciddi şarj yemekte

Adem: hayır turbo hızlı olarak belirttilmekte normal internet paketi

mustafa memiş: peki ne yapabilirim bu sorundan kurtulabilmek için ?

Adem: peketinizi değiştirebilirmisiniz

mustafa memiş: ne almayı öneriyorsunuz ?

Adem: farklı bir paket alabilirsiniz paketleri bilememekteyiz

Adem: ama sadece turbo internet paketlerinde olmakta bu

Adem: eğer cihazda hata olsa diğer operatörlerdede olurdu

Şaka gibi arkadaşlar biz nasıl düzelteceğiz bu sorunu ?
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Nate Dogg 4 yıl TearsForFears
TearsForFears
Sony de alır güncelleme ama acele etmemek lazım zamanla gelir hepsi Sony geçte olsa güncelleme veriyor.

Oyle konusmusunki vermem gibi lüksü var sanki
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BluetoothGuy 4 yıl
Sony 6 ayda bir telefon çıkartınca hangi hızla dağıtacağını şaşırdı.
Z1 sahibi olarak Mart sonuna kadar bekleyeceğiz herhalde
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MrSAVIOR 4 yıl
note 3 neo beklemedeyiz
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Limon- 4 yıl
Çok ağır çalışıyon be sony
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Lene 4 yıl




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FeneristFB 4 yıl Limon-
Limon-
Çok ağır çalışıyon be sony

tamam
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Manchester United 4 yıl
Valla androidde güncelleme diyince nexus.
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