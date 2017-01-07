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Yeni Kanun Hükmünde Kararname ile polis internet abone bilgilerine ulaşabilecek

Bu akşam Resmi Gazete’de yayınlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname ile hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesiyle polis artık dilediği kullanıcıların internet abone kimlik bilgilerine ulaşabilecek.
2 yıl
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Akşam saatlerinde Resmi Gazete’de 679, 680 ve 681 numaralı üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı. 680 nolu KHK ise internet ve sosyal medya kullanımına önemli bir düzenleme getiriyor.
Buna göre polis sanal ortamda işlenen suçlar konusunda internet abonelerinin kimlik bilgilerine ulaşma ve sanal ortamda araştırma yapma yetkisi kazandı. Edinilen bilgilere göre özellikle sosyal ağlarda halkı kin, nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütü ile bağlantılı olduğunu açıkça beyan eden kişilerin bilgilerine daha kolay şekilde erişilebileceği ifade ediliyor.
Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla terörü destekler nitelikte paylaşımlar yapan 3.710 kişiyle ilgili adli işlemin yapıldığı, bunlardan 1.656'sının tutuklandığı, 1.203 kişinin Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 84'ünün gözaltı işleminin devam ettiği ve 767 kişinin de gözaltından serbest bırakıldığı duyurulmuştu.

680 nolu KHK’da şu ifadeler yer alıyor:

"Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir." 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-2.htm Yorum Yaz
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alex59 2 yıl en beğenilen
Bizim kimlik bilgilerimizi arayan zaten google'ye yazdımı istediği gibi buluyor.
Sizler asıl sınır kapılarından aldığınız binlerce yabancı uyrukluların bilgilerini tespit edin onları kontrol altına alın.
Bizim kimlik bilgilerimizi arayan zaten google'ye yazdımı istediği gibi buluyor.Sizler asıl sınır kapılarından aldığınız binlerce yabancı uyrukluların bilgi...
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TheCaliph_ 2 yıl
Bazilari saniyor ki hep muhalefetten gidecek
Sunu unutmayin Fetöculer de 2013 yilina kadar devlet bizim bize bir sey olmaz diyorlardi simdi hepsi inkar ediyor
Yarasi olan gocunur diyenler var ya onlar da ters dusecek elbet bir gun o zaman demokrasiye sarilacaklar ama onlar icin ses cikaracak biri kalmayacak
Sunu unutmayin iktidari elestirmek devleti elestirmek degildir . İktidarlar gider ama Türk Devleti hep olacaktir
Bazilari saniyor ki hep muhalefetten gidecekSunu unutmayin Fetöculer de 2013 yilina kadar devlet bizim bize bir sey olmaz diyorlardi simdi hepsi inkar edi...
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Kerim5100 2 yıl
Sanki önceden etmiyorlardı ben de buna gülüyorum :D
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ilkerinanç 2 yıl
kendilerinden başka herkes trol.halbuki zahmet edip 3-5 saniye falan düşünseler en büyük trolün kendileri olduğunu anlayacaklar.
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Yazamsar 2 yıl
Sosyal medyayı engelleyemiyorlar vpn vs giriliyor baktılar olmayacak tayyip karşıtı kim var ise toplayacaklar. Teröristleri davul zurna ile karşılayan diyarbakırda peşmerge türküsü söyleyen belli bu işin terör propagandası ile alakası yok onlara dokunulmaz zaten.
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Peekay 2 yıl
Chpye oy verip savunuyoruz diye bunlar bizide alır yakında
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MonacoDoom 2 yıl
Yakında akp'ye oy vermiyorum- desteklemiyorum bile diyebilmek için vpn kullanacağımız günler gelecek görürsünüz, gide gide padişahlığa dönüyoruz.
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simcell 2 yıl
Polis bunu kontrol edecekse savcılığın bilgisinde yapmalı ve bu işe özel sadece bir Polis birimi olmalı. Her önüne gelen polis bilgilere bakamamalı, bu bilgilere bakanların hepsi sistemde kayıtlı olmalı. Kimlikler, adresler zaten bir kez çalındı bir daha çalınabilecek işlemlere engel olmak için çok dikkatli hareket edilmeli.
Ben devlete ait olan Türksat'ı kullanıyorum zaten rahatça her bilgimi kayıt ediyorlar sorun etmiyorum. Bu bilgileri her isteyen polise önüne gelene vermeyeceklerse sıkıntı yok ama karakolda oturan polis bile her bilgiye kolayca ulaşabilecekse bunun güvenliğini sağlayamazlar ve yine bilgiler çalınır, zaten polisin içine sızmış FETÖ'ye birçok bilgimiz aktarılır.
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aNTIWIRUS 2 yıl
polis adaletliyse bağımsızsa eğer gitsin aktrolleri tek tek yakalasın
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kadirirdem 2 yıl
Bence gayet güzel olmuş , Klavye delikanlıları ve klavyeden Ahkam kesenler için iyi olmuş...
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Bence gayet güzel olmuş , Klavye delikanlıları ve klavyeden Ahkam kesenler için iyi olmuş...

DH taximetresini yazdırana kadar ben bunlardan neler çektim diyorsun.
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gamer777 2 yıl
Geç alınmış bir karar aynı zamanda FETÖ temziliği tamamlanmadığı için de erken alınmış bir karar. Kötü amaçlar için kullanılabilir. Umarım vatana hizmet eden ellerde amacı dahilindd kullanılır
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CoreXXX 2 yıl
ilk bakışta özgürlük kısıtlanıyor gibi gelebilir. ancak suçluların devlet düşmanlarının yada büyük hırsızlık kaçackcılk yapan gibi vs. lerin yakalanabilmesi için bu gerekli ise yapılmalı. merak etmeyin polisler kız arkadaşlarınızla konuştuğunuz sohbetin yada arkadaşlarınızla şakalaşmanın peşinde değil.
eğer kanuna aykırı bir işiniz yoksa zaten korkmayın.
eğer deli gibi bu kabul edilemez diyen varsa ilk önce o araştırılmalı çünkü saklayacak bişeyi vardır.
benim için problem yok
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Emre D 2 yıl
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