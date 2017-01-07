Yeni Kanun Hükmünde Kararname ile polis internet abone bilgilerine ulaşabilecek

Akşam saatlerinde Resmi Gazete’de 679, 680 ve 681 numaralı üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı. 680 nolu KHK ise internet ve sosyal medya kullanımına önemli bir düzenleme getiriyor.

Buna göre polis sanal ortamda işlenen suçlar konusunda internet abonelerinin kimlik bilgilerine ulaşma ve sanal ortamda araştırma yapma yetkisi kazandı. Edinilen bilgilere göre özellikle sosyal ağlarda halkı kin, nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütü ile bağlantılı olduğunu açıkça beyan eden kişilerin bilgilerine daha kolay şekilde erişilebileceği ifade ediliyor.

1.656'sının tutuklandığı, 1.203 kişinin Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 84'ünün gözaltı işleminin devam ettiği ve 767 kişinin de gözaltından serbest bırakıldığı duyurulmuştu. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla terörü destekler nitelikte paylaşımlar yapan 3.710 kişiyle ilgili adli işlemin yapıldığı, bunlardan, 1.203 kişinin Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 84'ünün gözaltı işleminin devam ettiği ve 767 kişinin de gözaltından serbest bırakıldığı duyurulmuştu.

680 nolu KHK’da şu ifadeler yer alıyor:

"Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir."

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-2.htm