Türkiye’de otomobil pazarı 2017’de daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, Türkiye’de 2017 yılında otomotiv satışlarında yüzde 2,8 oranında daraldı. 2017 yılında 956 bin 194 adet araç satışı gerçekleşti. Aralık ayında otomobil satışı da bir önceki aya göre yüzde 8 azaldı.

Dört yılın ardından en çok satan marka değişti

Türkiye’de 2013’ten bu yana “En çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası” unvanına sahip olan Volkswagen’in satışları bir önceki yıla göre yüzde 12,7 azaldı. Satışlarını yüzde 7 yükselten Renault, 2017’de en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası unvanını elde etti.

2017’de en çok satan markalar sıralamasına göre Renault 130 bin 276 adet araç ile birincilik koltuğuna otururken ardından 120 bin 49 otomobil ile Fiat ikinci sıraya yerleşti. Dört yıldır üst üste en çok satan marka olan Volkswagen 117 bin 481 satış ile üçüncülüğe geriledi.

En çok satılan model Fiat Egea

Volkswagen tüm araçlarını ithalat yoluyla tedarik ediyor. Bu nedenle artan döviz kurundan en çok etkilenen firma oldu. Artan fiyatlardan dolayı markalar satış hedeflerini yakalamak için indirim, faizsiz kredi ve ödeme erteleme gibi kampanyalar yapıyor. Pazardaki daralmanın daha da artacak olması, firmaların daha fazla indirime gitmesine ve kullanıcıyı kendine çekmek adına çeşitli avantajlar sunmasına neden olacaktır.





Türkiye'de geçen yıl en çok satılan otomobil modeli 42 bin 990 adetle Fiat Egea olurken, bu modeli 39 bin 272 adetle Renault Megane, 31 bin 265 adetle Renault Clio ve 29 bin 609 adetle Volkswagen Passat takip etti.

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/volkswagen-liderlik-koltugunu-renaultya-kaptirdi/1023260