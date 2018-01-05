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Türkiye’de otomobil pazarı 2017’de daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye'de otomobil satışları bir önceki yıla göre azaldı. En çok satan otomobil markası unvanı el değiştirdi.
1 yıl
3,2b
1
42
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’de otomobil pazarı 2017’de daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, Türkiye’de 2017 yılında otomotiv satışlarında yüzde 2,8 oranında daraldı. 2017 yılında 956 bin 194 adet araç satışı gerçekleşti. Aralık ayında otomobil satışı da bir önceki aya göre yüzde 8 azaldı.

Dört yılın ardından en çok satan marka değişti

Türkiye’de 2013’ten bu yana “En çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası” unvanına sahip olan Volkswagen’in satışları bir önceki yıla göre yüzde 12,7 azaldı. Satışlarını yüzde 7 yükselten Renault, 2017’de en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası unvanını elde etti.

2017’de en çok satan markalar sıralamasına göre Renault 130 bin 276 adet araç ile birincilik koltuğuna otururken ardından 120 bin 49 otomobil ile Fiat ikinci sıraya yerleşti. Dört yıldır üst üste en çok satan marka olan Volkswagen 117 bin 481 satış ile üçüncülüğe geriledi.

En çok satılan model Fiat Egea

Volkswagen tüm araçlarını ithalat yoluyla tedarik ediyor. Bu nedenle artan döviz kurundan en çok etkilenen firma oldu. Artan fiyatlardan dolayı markalar satış hedeflerini yakalamak için indirim, faizsiz kredi ve ödeme erteleme gibi kampanyalar yapıyor. Pazardaki daralmanın daha da artacak olması, firmaların daha fazla indirime gitmesine ve kullanıcıyı kendine çekmek adına çeşitli avantajlar sunmasına neden olacaktır.


Türkiye'de geçen yıl en çok satılan otomobil modeli 42 bin 990 adetle Fiat Egea olurken, bu modeli 39 bin 272 adetle Renault Megane, 31 bin 265 adetle Renault Clio ve 29 bin 609 adetle Volkswagen Passat takip etti.


http://aa.com.tr/tr/ekonomi/volkswagen-liderlik-koltugunu-renaultya-kaptirdi/1023260 Yorum Yaz
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forumu 1 yıl en beğenilen
Ulkeye hic yatirim yapmayan vw'nin satislerinin azalmasi iyi haber.
Bu fiyatlara daralma az bile.
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Magnetic Power 1 yıl
O kadar zam geldi...vergisi, kılı, tüyü...ona rağmen % 2.8 daralmış, pek birşey değil.
Volkswagen'in satışı tabi düşer.90-100 bin tl altı modeli kalmadı gibi birşey.
O kadar zam geldi...vergisi, kılı, tüyü...ona rağmen % 2.8 daralmış, pek birşey değil.Volkswagen'in satışı tabi düşer.90-100 bin tl altı modeli kalmadı gibi...
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viper17 1 yıl Bualix
Bualix

29 bin 609 adet Volkswagen Passat mı? Vay babanın gemüğüne..

2 Yanıt Yanıtla +23
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Stand Alone 1 yıl
Bu kadar vergiye göre bu daralma çok iyi denebilir, zaten dar da daha zevklidir.
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_WaMpire_ 1 yıl
Mevcut satışların emin olun ki bir çoğu filo şirket arabaları ya da taksicilerin ÖTV den muaf güncellemeleri. Bu kadar satış olduğunu pek düşünmüyorum...
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oneminut 1 yıl
asıl daralma 2018 de paranızı çarçur etmeyin banka mevduatlarına 100 bin tl üstü devlet güvencesi olmadığını unutayın
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TIGERSHARK 1 yıl
(araç firmaları yıl sonu yada hedeflenen satış adedini yakalayabilmek için kampanya adı altında fiyat kıracakmış)
Ulan ne kampanyası 70 tl pahalı dediğimiz araçlar 120 binleri gördü burun kıvırdığımız egea bile 60 bini gördü ondan daha düşük modeli zaten fred çakmaktaşın taş arabası ayrıca kampanya yapıp nasıl satış adedini arttıracaklar 100 binlik arabayı 90 a indirse ne yazar zaten 70 bine pahalı diyorduk.
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Nirvana333 1 yıl
Ne daralması iyice folloş oldu
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sistemli adam 1 yıl
İhracat duraklamasın ama iç piyasa lütfen daha da fazla daralsın.
yarım saatlik yere 2 saatte gidiyoruz.
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Fiat S.p.A. 1 yıl sistemli adam
sistemli adam
İhracat duraklamasın ama iç piyasa lütfen daha da fazla daralsın.
yarım saatlik yere 2 saatte gidiyoruz.

Audi'nin rahat koltuğuna oturarak gidiyorsun, şükret mümin kardeş
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Carsever 1 yıl
Pazardaki daralma %2.8 ama bircok marka bu oranda daralma yasamadi.
Ornegin Hyundaide daralma, %0.57 olarak gerceklesmis.
2016 yilina göre, i30 ve Elantra satislarindaki artis ve Ioniqin satislara eklenmesiyle Hyundai daralmayi hissetmedi.
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Umutcan 1 yıl
Bu vergilerle ve uçuk fiyatlarla o kadar satış yapabilmiş olmalarına şaşıyorum, büyük bir rakam.
Lüks araç fiyatına orta sınıf araba alacak kadar zengin demek ki millet.
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Astforum 1 yıl
Bu kadar vergiye az bile daralmış.
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AC@DC 1 yıl
Bu sene dahada satışların düşmesini dilerim. 2sene önce connect alcaktım. Kampanyalı fiyatı 59bintl idi şimdi 87bin tl.
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Türkiye Gündemi, en çok satılan otomobil markası ve
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