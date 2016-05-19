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Türkiye’de siber saldırılara karşı bir ilk: Siber Füzyon Merkezi

Ülkemize yönelik siber saldırıları hızlı bir şekilde tespit etmesi amacıyla kurulan Siber Füzyon Merkezi açıldı. Türkiye’de ilk olan merkez dünyada da birkaç ülkede mevcut.
3 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de siber saldırılara karşı bir ilk: Siber Füzyon Merkezi
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Dijital dünyadaki ulusal boyutlu tehditleri, saldırının boyutu henüz çok küçükken tespit etmesi amacıyla kurulan Siber Füzyon Merkezi, Ankara’da hizmete girdi. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir’in de yer aldığı bir açılış ile çalışmaya başlayan tesis, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. imzasını taşıyor.

TSK ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı için mühendislik, teknoloji transferi, proje yönetimi gibi çeşitli alanlarda atanmış görevleri gerçekleştirmek amacıyla 1991 yılında kurulan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Siber Füzyon Merkezi’nin kurulumunda olduğu kadar yönetiminde de etkin olacak.

Konuyla ilgili olarak konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir: “Dünyada sadece birkaç ülkede bulunan Siber Füzyon Merkezi’yle Türkiye, siber güvenlik konusunda önemli bir güce kavuştu. Dünyada ülkelerin güvenliğini tehdit eden en büyük unsurlardan biri, siber saldırılar. Siber saldırıları gerçekleşmesinden önce analiz etmek, önüne geçebilmek kritik bir öneme sahip. Bugün bunun için büyük bir adım atıldı” ifadelerini kullanmış.

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz ise merkezi şu cümleler ile ifade ediyor: “Yılmaz,”Hem sayıları artan, hem de tespit ve kullanılan yöntem anlamında boyut değiştiren siber tehditleri, klasik yöntemlerle tespit etmek imkansız hale geldi. Bu nedenle saldırı olmadan haberdar olmak ve buna göre otomatik olarak savunma kurgusunu oluşturmak, yani reaktif değil, proaktif bir yaklaşım göstermek gerekiyor. Bugün kullanıma açtığımız siber füzyon merkezi, bu yeni nesil siber güvenlik anlayışının bir ürünü ve ülkemiz için her anlamda pek çok ilki  bünyesinde barındırıyor. Çok farklı disiplinleri bir araya getiren ve tamamen bizim geliştirdiğimiz yapay zeka mekanizmalarıyla çalışan bu merkezin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Siber Füzyon Nedir?

Siber füzyon, farklı kaynaklardan gelen verilerin birleştirilip, yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edildiği ve devamında makine öğrenmesi denilen mekanizmanın kullanıldığı yeni nesil bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Çok farklı disiplinlerin bir araya getirildiği bu yaklaşım, klasik siber güvenlik anlayışında olduğu gibi saldırıyı bloklamaya değil, ilgili tüm parametreler arasında bir ilişki kurarak saldırı paternini belirleyip, olayı çok önceden tespit etmeye, saldırı daha gerçekleşmeden hazır olmaya yönelik proaktif bir kavram olarak tanımlanıyor.

Siber Füzyon Merkezi’nde; zafiyet yönetimi, siber tehdit istihbaratı, tehdit savunma operasyonu, siber harekât merkezi ve olay müdahale yönetimi yetenekleri, özellikle üst seviye yöneticilerin siber olayların yönetiminde insiyatif almasına imkân sağlayacak yenilikçi harp oyunları yöntemleriyle birleştirilerek modern bir siber güvenlik yaklaşımının uygulanmasına imkân sağlanacak. Dünyada ABD başta olmak üzere Japonya, Çin, Rusya, Hindistan, İngiltere gibi bir çok ülkede Siber Füzyon Merkezleri yer alıyor.


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SEO-Uzmanı 3 yıl en beğenilen
ne imam, ne hatip olamamış ; imam hatiplileri
yerleştirmedikleri kurum kalmadı zaten !
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boostibo 3 yıl
Bunca kötü haberin aradında yeniliklerin,güzel şeylerin olması insanı mutlu ediyor
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black_flood 3 yıl
eğer bu resimdekilerden oluşan yönetim ve ekip söz konusu ise 15 yaşındaki çocuklara çerez diye sunarlar gerçek hack işi uğraşanlar işleri güçleri yok birde bitikler ile mi uğraşacaklar dün gördük nasıl zıplatma yapıldığını canlı olarak. 33 hastane hacklendi ve bunlara ait sgk içindeki kayıt bilgileri alınıp silindi yedekten dönmek için takılan yedekleme üniteleri de ransomware mantığı ile hareket eden bir tür malware ile takılır takılmaz kriptolanıp tamamen silindi belli bir süre sonunda. gerçek hacker' lar ile asla baş edemezler ancak çerezlik olanları ile baş edebilir bunlar.
eğer bu resimdekilerden oluşan yönetim ve ekip söz konusu ise 15 yaşındaki çocuklara çerez diye sunarlar gerçek hack işi uğraşanlar işleri güçleri yok birde bit...
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A.F.Y.D 2 yıl
zaten büyük devletlerde var ama türkiye'de de kurulması iyi oldu, zira önemli bilgiler çalınabiliyor.
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DeanWinchester. 2 yıl
Çok daha önceden böyle bir şey yapılması gerekmezmiydi yıl 2016 ?
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DH Misafiri 3 yıl
40 kere Yaa exe! Yaa Virüs! Yaa Anti! deyip, siber saldırılardan korumaya çalışırlar.
SİZ İLK ÖNCE FUATAVNİN KİM OLDUĞUNU BULUN. DEVLETİN HER ŞEYİ YOUTUBE TA, FACEBOOKTA, TWİTTER DA İFŞA EDİLİYOR.
TÜRKİYE VATANDAŞININ KİMLİK BİLGİLERİ HABİRE ÇALINIP DURUYOR.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HİÇ BU KADAR ACİZ KONUMA DÜŞMEMİŞTİ.
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DH Misafiri 3 yıl
iptables'den kural girerek ip bloklarlar artık :)
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tobepeople 3 yıl
Vergilerimiz ile beslenecek bir gereksiz kurum daha yani yatış yeri olacağı kesin akşama kadar facebook'da gezinip para alacaklar sadece.
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KillForYou! 3 yıl
Fotoğrafın her pikseli komik. MacOS ile siber güvenlik mi dersin, hazır dashboard template lerin kullanılmasımı dersin, siber saldırı haritası animasyonku sitelerin monitörlere verilmesi mi dersin.
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kadirirdem 3 yıl
Böyle gelişmeler gormek güzel...
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Umutcan 3 yıl
Açıkcası güzel bir hamle fakat çok geç kalındı. Milyonlarca kişinin kimlik bilgileri internete sızdı, insanlar tedirgin oldu ya adıma şirket açılıp, sahte kimlik çıkartılıp kötü işler yapılırsa diye.
Keşke önceden önlemler alınsaydı internette bilgilerimiz açık bir şekilde dolanıyor olmazdı şu an. Tedbir için illa felaket beklenmemeli.
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ulukaptan 3 yıl
beyinsizliklerini bir üst kademeye taşımışlar nükleer füzyon beceremiyoz bari siber füzyon deneyelim demişler.
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yoksulseytan22 3 yıl
40 kere Yaa exe! Yaa Virüs! Yaa Anti! deyip, siber saldırılardan korumaya çalışırlar.
SİZ İLK ÖNCE FUATAVNİN KİM OLDUĞUNU BULUN. DEVLETİN HER ŞEYİ YOUTUBE TA, FACEBOOKTA, TWİTTER DA İFŞA EDİLİYOR.
TÜRKİYE VATANDAŞININ KİMLİK BİLGİLERİ HABİRE ÇALINIP DURUYOR.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HİÇ BU KADAR ACİZ KONUMA DÜŞMEMİŞTİ.
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miosorvivor 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22

40 kere Yaa exe! Yaa Virüs! Yaa Anti! deyip, siber saldırılardan korumaya çalışırlar.





SİZ İLK ÖNCE FUATAVNİN KİM OLDUĞUNU BULUN. DEVLETİN HER ŞEYİ YOUTUBE TA, FACEBOOKTA, TWİTTER DA İFŞA EDİLİYOR.



TÜRKİYE VATANDAŞININ KİMLİK BİLGİLERİ HABİRE ÇALINIP DURUYOR.





TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HİÇ BU KADAR ACİZ KONUMA DÜŞMEMİŞTİ.

O kadar bilgiliysen bilgini ispat et seni işe alsınlar gavur ne yaparsa yapsın adamlar bir yerden başlamış geliştirilebilir sistem,gavur yapınca helâl olsun gibi övgü methiyeleri dizersiniz. Bizim ülkeye gelince ilk zaman gerekli demez üstüne birde bu insanların müslümanlığı üzerinden tartışmaya girer ama gavura laf etmezsiniz aqdum yerinde adamlar ortaya dikine dışkısını bıraksa gavur yapıyor be kardeşim sanatsal g.t var adamlarda adam yapmış be diyip bakıp bakıp iç çekersiniz.
Yapıcı eleştiride bulunun biraz, varsa bilgin işe girmeye çalışmak yerine git danışmanlık yap ücretsiz ya da sus.
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Barni Moloztaş 3 yıl
İyi haber gelişme var
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