Türkiye’de siber saldırılara karşı bir ilk: Siber Füzyon Merkezi

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Dijital dünyadaki ulusal boyutlu tehditleri, saldırının boyutu henüz çok küçükken tespit etmesi amacıyla kurulan Siber Füzyon Merkezi, Ankara’da hizmete girdi. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir’in de yer aldığı bir açılış ile çalışmaya başlayan tesis, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. imzasını taşıyor.

TSK ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı için mühendislik, teknoloji transferi, proje yönetimi gibi çeşitli alanlarda atanmış görevleri gerçekleştirmek amacıyla 1991 yılında kurulan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Siber Füzyon Merkezi’nin kurulumunda olduğu kadar yönetiminde de etkin olacak.

Konuyla ilgili olarak konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir: “Dünyada sadece birkaç ülkede bulunan Siber Füzyon Merkezi’yle Türkiye, siber güvenlik konusunda önemli bir güce kavuştu. Dünyada ülkelerin güvenliğini tehdit eden en büyük unsurlardan biri, siber saldırılar. Siber saldırıları gerçekleşmesinden önce analiz etmek, önüne geçebilmek kritik bir öneme sahip. Bugün bunun için büyük bir adım atıldı” ifadelerini kullanmış.

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz ise merkezi şu cümleler ile ifade ediyor: “Yılmaz,”Hem sayıları artan, hem de tespit ve kullanılan yöntem anlamında boyut değiştiren siber tehditleri, klasik yöntemlerle tespit etmek imkansız hale geldi. Bu nedenle saldırı olmadan haberdar olmak ve buna göre otomatik olarak savunma kurgusunu oluşturmak, yani reaktif değil, proaktif bir yaklaşım göstermek gerekiyor. Bugün kullanıma açtığımız siber füzyon merkezi, bu yeni nesil siber güvenlik anlayışının bir ürünü ve ülkemiz için her anlamda pek çok ilki bünyesinde barındırıyor. Çok farklı disiplinleri bir araya getiren ve tamamen bizim geliştirdiğimiz yapay zeka mekanizmalarıyla çalışan bu merkezin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Siber Füzyon Nedir?

Siber füzyon, farklı kaynaklardan gelen verilerin birleştirilip, yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edildiği ve devamında makine öğrenmesi denilen mekanizmanın kullanıldığı yeni nesil bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Çok farklı disiplinlerin bir araya getirildiği bu yaklaşım, klasik siber güvenlik anlayışında olduğu gibi saldırıyı bloklamaya değil, ilgili tüm parametreler arasında bir ilişki kurarak saldırı paternini belirleyip, olayı çok önceden tespit etmeye, saldırı daha gerçekleşmeden hazır olmaya yönelik proaktif bir kavram olarak tanımlanıyor.

Siber Füzyon Merkezi’nde; zafiyet yönetimi, siber tehdit istihbaratı, tehdit savunma operasyonu, siber harekât merkezi ve olay müdahale yönetimi yetenekleri, özellikle üst seviye yöneticilerin siber olayların yönetiminde insiyatif almasına imkân sağlayacak yenilikçi harp oyunları yöntemleriyle birleştirilerek modern bir siber güvenlik yaklaşımının uygulanmasına imkân sağlanacak. Dünyada ABD başta olmak üzere Japonya, Çin, Rusya, Hindistan, İngiltere gibi bir çok ülkede Siber Füzyon Merkezleri yer alıyor.