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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Merakla beklenen yarış oyunu DiRT 4 resmen duyuruldu

Yarış oyunları denildiğinde şüphesiz akıllara gelen ilk isimlerden olan DiRT serisinin merakla beklenen yeni oyunu DiRT 4 yayınlanan bu video ile resmen duyuruldu.
2 yıl
5,8b
1
25
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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En başarılı ralli oyunları arasında üst sıralarda yer alan DiRT serisinin sabırsızlıkla beklenen yeni üyesi nihayet yüzünü gösterdi. Geliştirici Codemasters tarafından yayınlanan video ile resmi olarak duyurulan yapımında oyun zevkini katlayacak birçok önemli iyileştirmenin yapıldığı ifade ediliyor.
Geliştirilmiş ve gerçekçi hasar modellemesinin yanı sıra birçok yeni pist ve 50'den fazla araçla gelen DiRT 4'un en önemli sürprizi ise yeni oyun modu. Öyle ki "Your Stage" isimli mod sayesinde kullanıcılar istedikleri bölge üzerinde kendi ralli rotalarını oluşturabilecek. Bir anlamda sınırsız sayıda ve özellikle harita tasarlanmasına imkan sağlayan mod aracılığıyla hazırladığınız pistleri arkadaşlarınızla online şekilde paylaşabilmeniz de mümkün.
Geliştirme sürecinde profesyonel ralli pilotlarıyla çalışan Codemasters, DiRT 4 ile oyun tutkunlarının sürüş teknikleri ve becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklarını belirtiyor. 9 Haziran 2017 tarihinde PC, Xbox One ve PlayStation 4 için yayınlanacak yapımın tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. 

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Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Midtown madness 2 tadını hiçbiri veremez.
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ynsemre1 2 yıl
Codemasters yarış oyunlarında belki çok önlerde yer almıyor olabilir ama oyunları gerçekten çok stabil çalışıyor hd8750m ile grid 2 ve dirt 3 son ayarlarda 50-60 arası fps veriyor bu yüzden taktir edilmeli bence.
Codemasters yarış oyunlarında belki çok önlerde yer almıyor olabilir ama oyunları gerçekten çok stabil çalışıyor hd8750m ile grid 2 ve dirt 3 son ayarlarda 50-6...
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DH Misafiri 2 yıl
Gran Trismo cikacak PS4 de. Bi de VR destegi gelirse tam bomba olur...
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OnurFB1453 2 yıl
Burnout yenilense süper olur.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Rally oyunlarında hala Rally V ve Collin Macrae Rally tadını alamadım.
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ardicli2000 2 yıl
Dört dört geliyormuş agaa... XD
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takip1 2 yıl
Race Driver Grıd oyunu gerek teması , gerek oyun dinamikleriyle zamanında çıgır açmış bir oyunun yapımcısı.
oynamak için sabırsızlanıyorum.
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TheNewAtilla 2 yıl
bu serinin en güzel oyunu bence dirt 2ydi.
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GuitarxtanbuL 2 yıl
Lofitech gt 2 yıldır kenarda yatıyordu tozlandı cengaver :)
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wolferto 2 yıl
bna birtek dirt serisi sradan gelmiyor rallyde hep kndini gelistriosun bi haritayi sıkılmadan 10 kere oyna ve sonunda oh hatasiz yaptim de ve snra daha kisa surede nasil btiririm dye dusun ve ayni haritayi yoklamaya devam et :)
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swat882 2 yıl
Şöyle sağlam bir burnout, blur, nfs tarzı oyun çıkarsınlar, bu saatten sonra kimse rally ya da simülasyon oynamaz
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sercan1096 2 yıl swat882
swat882

Şöyle sağlam bir burnout, blur, nfs tarzı oyun çıkarsınlar, bu saatten sonra kimse rally ya da simülasyon oynamaz

neden oynamaz?
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javaprof 2 yıl
artık araba yarışlarını kimse oynamıyor bir çoğunu bedava dağıtıyorlar grid bedava dirt in iki oyunu bedava olmuştu crew daha yeni çıkmasına rağmen bedava dağıtıldı nfs yeni oyunu çok büyük imdirimler aldı ama hiç satmadısteam e bakakıyorum en çok oynanan 100 oyunda hiç araba yarışı yok araba yarışında forza ve grand turismo serisinden başkası zor tutunu artık.
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Musty3535123 2 yıl javaprof
javaprof

artık araba yarışlarını kimse oynamıyor bir çoğunu bedava dağıtıyorlar grid bedava dirt in iki oyunu bedava olmuştu crew daha yeni çıkmasına rağmen bedava dağıtıldı nfs yeni oyunu çok büyük imdirimler aldı ama hiç satmadısteam e bakakıyorum en çok oynanan 100 oyunda hiç araba yarışı yok araba yarışında forza ve grand turismo serisinden başkası zor tutunu artık.

vallaha dirt 3 müş crew miş, hep bir umutla yükledim ama hepsi hayal kırıklığı oldu. o eski undergrand tarzı bi oyun yapamadılar. undergraund1-2 most wanted - carbon hey gidi günler..
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