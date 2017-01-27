Merakla beklenen yarış oyunu DiRT 4 resmen duyuruldu

En başarılı ralli oyunları arasında üst sıralarda yer alan DiRT serisinin sabırsızlıkla beklenen yeni üyesi nihayet yüzünü gösterdi. Geliştirici Codemasters tarafından yayınlanan video ile resmi olarak duyurulan yapımında oyun zevkini katlayacak birçok önemli iyileştirmenin yapıldığı ifade ediliyor.

Geliştirilmiş ve gerçekçi hasar modellemesinin yanı sıra birçok yeni pist ve 50'den fazla araçla gelen DiRT 4'un en önemli sürprizi ise yeni oyun modu. Öyle ki "Your Stage" isimli mod sayesinde kullanıcılar istedikleri bölge üzerinde kendi ralli rotalarını oluşturabilecek. Bir anlamda sınırsız sayıda ve özellikle harita tasarlanmasına imkan sağlayan mod aracılığıyla hazırladığınız pistleri arkadaşlarınızla online şekilde paylaşabilmeniz de mümkün.

Geliştirme sürecinde profesyonel ralli pilotlarıyla çalışan Codemasters, DiRT 4 ile oyun tutkunlarının sürüş teknikleri ve becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklarını belirtiyor. 9 Haziran 2017 tarihinde PC, Xbox One ve PlayStation 4 için yayınlanacak yapımın tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.