Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Türkiye’de toplu taşımada ve trafikte dev teknoloji atılımı

Türkiye, toplu taşımacılıkta akıllı kart sistemine geçmeye hazırlanıyor. Böylece her şehirde ayrı kart almak tarihe karışacak Ayrıca trafik tabelaları da dijital hale geliyor. İşte tüm detaylar:
1 yıl
20,9b
1
41
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Ulaştırma Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi” hakkındaki detaylar yavaş yavaş netlik kazanıyor. Hükumete yakın kaynaklardan sızan ilk bilgilere göre proje tüm aşamaları ile tamamlandığında sürücüler gidecekleri güzergahtaki yolu yapımından, trafik kazalarına kadar her olayı yola çıkmadan görebiliyor olacak.


LED Tabelalar

Proje her ilde Trafik Yönetim Merkezleri kurulmasını hedefliyor. Yollardaki kameralar ve sensörler ile toplanacak bilgi bu merkezlere aktarılacak. Bu merkezler, bilgilerin işlenmesi ve çeşitli durumlarda karar alınması yönünde bir mekanizma olarak işleyecek. Olası riskler, güzergah üzerindeki dijital tabelalara yansıtılarak sürücülerin bilgilendirilmesi sağlanacak.


Trafik Uygulamaları Geliştirilecek

Trafik verileri ulusal bir alt yapıda toplanacak. MOBESE ve TEDES sistemleri üzerinden gelen veriler ile mobil uygulamalardan toplanan bilgiler ile trafik bilgisi, yol uyarıları, güzergahtaki hava durum verileri gibi bilgiler anlık olarak uygulamalar üzerinden kullanıcılarla paylaşılacak.


Araçlara Kara Kutu

Araçlara uçaklardaki kara kutuya benzer bir yapının takılması zorunlu hale getirilecek. Bu sayede olası kazalara daha hızlı müdahale edilebilecek. Bu kara kutunun muhtemelen yeni alınacak araçlarda çeşitli güvenlik teknolojileri ile donatılması bir zorunluluk haline getirilecek.


Toplu Taşımada Akıllı Kart Sistemi

Her belediyenin kendi kart sistemini kullanarak toplu taşıma hizmeti sunmasının da önüne geçilecek. Ulusal tek bir ödeme sistemi ile gidilen her şehirde toplu taşıma hizmetinden aynı kart aracılığı ile faydalanılabilecek. Bu sayede İstanbul’da kullandığınız karttan Antalya’ya tatile gittiğinizde de faydalanabileceksiniz.


Akıllı Trafik Lambaları

Bazı şehirlerde sınırlı bölgelerde uygulanmaya zaten başlanan akıllı kavşaklar ve sinyalizasyon teknolojileri ülke genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılacak. Işıklar, trafiğin yoğunluğuna göre frekansları otomatik ayarlayacak ve yönetimi kolaylaştıracak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Huseyin-ZST 1 yıl en beğenilen
İstanbul'a çözüm üretmeye çalışmak bu ülkenin enerjisinin önemli bir kısmını yiyor. Uyuz oluyorum bu İstanbul'un sömürüsüne arkadaş!
Ek olarak İstanbul'un nüfusu Türkiye ekonomisine sekte vurmaya da başladı. Verim düşüyor. Maliyetler artıyor. Hepsi cücük kadar bir coğrafyaya dıgıldığınız için oluyor.
Eşim İstanbullu benim. Gerçek İstanbullu. Göçlerden bunalıp, "buralarda artık yaşanmaz" deyip Ankara'ya geçmişler. İstanbullu yaşamıyor İstanbul'da. Bence siz de kasmayın...

Şaka bir yana, İstanbul'un nüfus sorununa uzun vade planlama ile çözüm lazım. Yoksa İstanbul nüfusunun sebep olduğu rant ve onun sebep olduğu hayat pahalılığı ve verim düşüklüğü (işten çık, eve 1 saatte git mallığı), ülke genelinde maliyetlerin artmasına ve rekabet gücümüzün düşmeye devam etmesine sebep olacak. Bu mallığa bir son vermek, hem İstanbul gibi bir dünya incisi şehri korumak, hem bu ülkenin geleceği için nüfusu coğrafyaya yaymak lazım.
En güzel örneği Almanya'dır. Yüzölçümü de yakındır, nüfusu da yakındır, 91 milyondu en son. En büyük şehri Berlin, 5 milyon nüfusa sahiptir. Gelire göre hayat pahalılığın çok yüksek olmadığı bir ülkedir Almanya. Çözüm nüfusu coğrafyaya yaymaktır.
----------------
Özet: İstanbul'a geç kalınmış bu oyuncakların gelmesi iyi olmuş. Ancak havadan monorail de geçirseniz, yerden yürüyen uçak da götürseniz İstanbul'un derdi bitmez. O nüfus ve o eğitim seviyesi ile İstanbul'da hayat hiç bir zaman kolaylaşmaz. Zamanla İstanbul'un güzelliklerine zarar vere vere de, bütün güzelliğini de yiyip bitirebiliriz. Bu da mümkün. Haşere gibiyiz zira. Taciz etmediğimiz koruluk kalmadı... "Ağaç mı lan şu? Pıh! Hemen AVM..."
Yerinde istihdam modelleri kurmak lazım. İstanbul'un nüfusunu azaltmadan İstanbul'a nefes yok. Bunu unutmayın. Boşa umutlanmayın. Sorunu bilin. Sorunun 13.5 milyonda birinin kendiniz olduğunu da bilin.

----------------
Güzel şeyler de oluyor... Bir sigorta firmasını bir yabancı sermaye satın aldı. Alır almaz, inceleme yapmışlar, genel merkez binası kira. Ödedikleri kira ana iş konusu karlarının %25'i kadar!? Anında firma genel merkezini İzmir'e taşımışlar, çalışanlara İzmir'e gelir misin denmiş, çoğu gelmemiş. Gelmeyene tazminatını öde, yallah... İzmir'e taşınınca yarı yarıya daha az kira, %30 daha düşük maaşla adam çalıştıracaklar zira. Tazminata ödedikleri parayı 1.5 yılda çıkarırlar... Bak, temiz... Hiç anlamıyorum zaten, koca banka genel müdürlüğü neden İstanbul'da? O gökdelen dolusu adamın kaçı stratejik? Böl genel merkezi ikiye. Stratejik kesimi tık bir şık binanın içine, "finans merkezi İstanbul" imajın yürüsün. İdari memur olan kalan 3000 genel müdürlük personelin Ankara'da olsun, İzmir'de olsun, ne bileyim Bursa olsun, Samsun olsun, kalifiye ve ucuz iş gücü bulunabilecek, kiranın daha makul olduğu şehirde olsun... Bana büyük mallık gibi geliyor İstanbul'da genel merkez muhabbeti... İstanbul'da 5000'e çalışan adamın yerine, Ankara'da aynı kalifikasyonda adamı 3000'e çalıştırırsın, herif bir de duacın olur, çok daha az iş değiştirme olur. Çünkü imkan az. İstanbul'da turnover da çok yüksek. Herkes sürekli iş değiştiriyor. Bu da bir maliyet şirketler için... Neyse, sonuçta İstanbul'un nüfusuna garezim var.
Düşen verim, artan maliyetler zaten benim dediğim şeylerin yavaş yavaş gerçekleşmesine sebep olacak. Ama bunun kendiliğinden olmasını beklemek yerine, geri göçün kontrollü olmasını, göçülecek şehirlerin düzgün planlamasını falan sağlamak lazım. İstanbul'daki yoğunluk azaldığında İstanbul'u toplamak daha kolay olur... O gün gelene kadar, kaderinize razı gelin. Problemin 13.5 milyonda birinin de siz olduğunuzu unutmayın.
İstanbul'a çözüm üretmeye çalışmak bu ülkenin enerjisinin önemli bir kısmını yiyor. Uyuz oluyorum bu İstanbul'un sömürüsüne arkadaş!Ek olarak İstanbul'un ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +67
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 1 yıl
Akıllı kart sistemi ile her yerde tek kartla toplu taşımaya binmek geç gelen ama faydalı ve çok kolaylaştırıcı bir özellik olacak.
1 Yanıt Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 1 yıl
Buradaki maddelerin hepsi 2017 teknolojisinde yapımı çok basit şeyler. Çok geç kalındı ama yine de çalışmaların yapıldığını duymak güzel.
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LambayaFunfDe 1 yıl
Keşke şehirler arası gidilebilse kart ile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_opeth 1 yıl
önce ibb trafiğe baktığımızda yeşil olan yolun çıktığımızda yeşil olmamasına çözüm bulsunlar geri kalan gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ülke genelindeki bütün trafik ışıklarını böyle yapacaksın aslında. Adana'ya son geldiğimde görmüştüm bunları ve çok hoşuma gitmişti. Akıl edip yapanlardan Allah razı olsun.
Bu arada kent içi toplu taşıma kartı işi Passolig olayına dönüşmezse iyi. Bari şunda milleti zorla banka müşterisi haline getirmesinler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
peki 60 yaşındaki hacı amcalar da hesaba katmak lazım çoğu doğru düzgün telefon kullanamaz NFC aç kapa napacaklar buda var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
echonia 1 yıl
bunları yapın iyi güzel hoş
ama bunlardan önce araç sayısını artırın
max 39 kişi alan toplu taşıma aracına mecburiyetten 55 kişi biniyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahmut716 1 yıl
daha çok ceza gelecek yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 1 yıl
Geçin bu işleri.
Başkent Ankara'da daha günlük kırmızı ışıkta geçen 100'lerce dolmuş ve otobüse ceza kesemeyen, muayene zamanı geçmiş, mtv'sini yatırmayan, türlü trafik ihlallerinin döndüğü ve trafik polisinin olmadığı bir ülkede, hükümet trafikle ilgili konuşmaya hak sahibi değildir.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huseyin-ZST 1 yıl zotacing
Orijinalden alıntı: zotacing
Geçin bu işleri.
Başkent Ankara'da daha günlük kırmızı ışıkta geçen 100'lerce dolmuş ve otobüse ceza kesemeyen, muayene zamanı geçmiş, mtv'sini yatırmayan, türlü trafik ihlallerinin döndüğü ve trafik polisinin olmadığı bir ülkede, hükümet trafikle ilgili konuşmaya hak sahibi değildir.

Çok doğru söylüyor... Benim arabanın muayenesi bitmişti. 10 ay sonra yaptırdım...
Abim diğer arabayı aldı, İstanbul'a gitti, arabanın bir yıldır muayenesi yok. Hayır laf da edemiyorum. Ödenmemiş cezası var. Yaptırmaya götürse, cezayı ödemem lazım. Kaldı ki, buradaki arabada fena tembellik yapmışım zaten ben. Benzer bir tembellik de o yapıyor...
Bu arada MTV? Hangi MTV? Bu aralar işler biraz bozuk. İstanbul'daki aracın 4 dönem ödenmemiş MTV'si var...
Klasik araçlar trafikten çekildi zaten. Ödedikleri MTV: 0TL.

Neyse, şaka bir yana, son afta hallettim cezaları da MTV'yi de... Bir ara abimi dürteyim...
Ama zotacing doğrudan beni tarif etmiş bak. Bazı hergeleler var böyle. Muayenesiz, MTV'siz geziyor it oğlu it, hem de bir yıl boyunca...
Önce bizim gibi şerefsizlere engel olun... Bu ilk de değil... Bende bir Saab 900 vardı. Araca 2 yıl muayenesiz bindim. Hiç sorun da yaşamadım. 2 yılda iki kere çevirmeye girdim. Birinde sorun olmadı. Öbüründe alkol çevirmesine 38 promil alkollü girince kıl oldular, aracın o sırada 1.5 yıldır muayenesi yoktu. Ceza kesip yolladı polis. 6 ay sonra yaptırdım muayeneyi. Tam pisliğim...
Klasik arabalar trafikten çekilmeden önce birinin 13 yıl, öbürünün 12 yıldır muayenesi yoktu. Polis görünce selam veriyor. "Ohhh keyif sizde" falan diye laf atıyor... Güzel. Tavsiye ederim. 100km'de 24 litre yakmasına fitseniz, alın bir klasik, gezin. Ruhsatı bile olmasa dert değil.

---------------
Şaka lan şaka. Yapmayın öyle şeyler... Frontera ile bir alkol muayenesine girmiştim. Arabada 5 kız, bir de ben varım. Jandarma sordu: "Alkol var mı?" yok desem de üfletecek. Bilkent'te bir bardaki partiden çıkmışız. Zaten jandarma da tezgahı o yüzden açmış. Kızların kılık da ona göre. Araba araba değil, barbie show pavyonunun çalışan servisi gibi... Neyse dürüst davrandık: "Var abi alkol. Bir bira içtim. 10-20 promil çıkar" dedim. Üfledik. 17 promil çıktı. Eyvallah, yırttık. bugüne kadar hiç limiti geçecek kadar içip de araba sürmedim. "Arabayı bağlayacağız dedi. Muayenesi yok." Boynumuz kıldan ince. Jandarma... Polise benzemez. Başçavuşa verdi çocuk ruhsatımı, ehliyetimi... Başçavuş aldı ehliyeti, "Sen Hüseyin Ç ZST'nin nesi oluyorsun?" dedi. Nesi olacağım, Türk'üm ben. Aynı adı taşıyorsak belli ki torunuyum... Söyledim. Bana baktı. "Ben Hüseyin abinin torununa ceza kesemem. Beni o okuttu. Onun sayesinde bir düzen kurdum." dedi. "Git şimdi" dedi. "İlk fırsatta yaptır muayeneyi." "Deden sağ mı?" dedi. "Sağ abi" dedim. "Git" dedi "Sağrak'dan Mehmet Çavuş ellerinden öpüyormuş de ona" dedi. Adını kötüye çıkarmamak için ertesi gün gittim yaptırdım muayeneyi... Herkes benim kadar şanslı değil. Koca Ankara'da dedenizin okuttuğu Isparta'lı başçavuşa denk gelmek kolay değil...

Dur söyleyeyim abime de uzatmasın muayeneyi... Anarşikiz de, dedemize sövdürmeyelim...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maranello 1 yıl
Toplu taşımada tek kart biraz tuhaf. İstanbul'da aylık sınırsız biniş kartı 205 TL. Şimdi tek karta geçilirse Anadolu'daki şehirler için bu rakam biraz fazla olmayacak mı? Sonuçta tek kart olacaksa rakam da tek olacak demektir. Ya da İstanbul'da da ucuzlayacak. Buda pek mümkün görünmüyor. Her ilde fiyat farklı olacaksa o zaman ben kartımı yollarım anadoludaki tanıdığa o ucuza kendi şehrinden doldurur bana postayla geri yollar her ay.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 1 yıl maranello
Orijinalden alıntı: maranello

Toplu taşımada tek kart biraz tuhaf. İstanbul'da aylık sınırsız biniş kartı 205 TL. Şimdi tek karta geçilirse Anadolu'daki şehirler için bu rakam biraz fazla olmayacak mı? Sonuçta tek kart olacaksa rakam da tek olacak demektir. Ya da İstanbul'da da ucuzlayacak. Buda pek mümkün görünmüyor. Her ilde fiyat farklı olacaksa o zaman ben kartımı yollarım anadoludaki tanıdığa o ucuza kendi şehrinden doldurur bana postayla geri yollar her ay.

her cihazı ayrı programlayabiliyorsun. örnek metro 3 tl cekiyor, otobüs 2.5 tl çekiyor, aktarma 2 tl çekiyor. hepsinde aynı cihaz var. hatta metrodan sonra aktarmaya binince 5 tl yapıyor ama cihaz indirim hesaplayıp aktarmada 1 tl çekiyor. toplam 4 tl ye geliyor. bu şekilde istanbulda aynı karttan 3 tl çekiyorsa ıspartada 2 tl çektirebilirler.
sınırsız kartta şehirler arası sıkıntı olabilir ama onuda sınırsız bakiyeyi belli cihazlara tanımlayarak çözebilirler. yani sınırsızı aldığın şehir dışında kartındaki bakiyeden düşer.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shifisitert 1 yıl
bunları akrabalara yaptıırırlar paraları cebe ındırıırler. Yazarkasalar bıle yazarkasaposa donuyor ama sahipleri ve distrubitorlerı kımler bir arastırnız dediğimi daha iyi anlarsınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
güzel,güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20922 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ulusal akıllı ulaşım sistemi, akıllı kavşak ve
9 etiket daha akıllı trafik lambası akıllı trafik ışıkları trafik Türkiye Gündemi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Diyanet açıkladı: Bitcoin dinen uygun değil 1 yıl Pokemon oyunları toplamda 300 milyon sattı 1 yıl G.Skill rekor zamanlamaya sahip belleklerini duyurdu 1 yıl Bitcoin madenciliği için kullanılan enerji 159 ülkenin kullandığı enerjiden daha fazla 1 yıl Galaxy S9'un ardından şimdi de LG G7'nin Ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi 1 yıl Apple'dan orijinal içeriğe dev yatırım 1 yıl Tesla Semi şarj olurken 4000 evin ihtiyacı kadar enerji çekecek 1 yıl 7500 Bitcoin'le çöpe atılan HDD'nin değeri 72 milyon dolar oldu 1 yıl Tesla Semi'nin ilk müşterisi belli oldu 1 yıl Tor Browser'a özel Wikipedia versiyonu 1 yıl Mobilite: iPhone X ve Huawei Mate 10 Lite Türkiye'de 1 yıl Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar, Çin'de fabrika kuruyor 1 yıl İngiltere drone kullanımıyla ilgili yeni fikirler arıyor 1 yıl Microsoft Office artık tüm Chromebook'lara indirilebilir 1 yıl Flight Unlimited 2K16 kısa süreliğine ücretsiz 1 yıl Amazon Cyber Monday indirimlerinde uygun fiyatlı 10 ürün 1 yıl Yanıp kül olan Ferrari 512 BB tam 40 bin dolara alıcı buldu 1 yıl Türk Telekom internet eğitim seferberliği için dünyanın çapı kadar yol yaptı 1 yıl SpaceX'in eski çalışanından ilginç iddia: Elon Musk Bitcoin'in yaratıcısı olabilir [Güncelleme: Elon Musk iddiayı yalanladı] 1 yıl Karsan elektrikli Jest’in motorunu BMW’den alacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye’de toplu taşımada ve trafikte dev teknoloji atılımı Sonraki Veri aktarımı ve sesli görüşmeler için kırılamayan "kuantum şifreleme" dönemi başlıyor 1 yıl Akıllı telefonlar için mikro boyutlarda sıcaklık sensörü geliştirildi 1 yıl Huawei: Hakimiyetimizi Apple’a borçluyuz 1 yıl Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak isteyen "Çılgın" Mike Hughes'a kötü haber 1 yıl Selçuk İnan, Samsung'a dava açtı ve telefonların imhasını istedi 1 yıl Cam filmi yasağı ve kesilen cezalarla ilgili hükümetten açıklama geldi 1 yıl Samsung Galaxy S9 arayüzü Galaxy Ai UX adını alacak 1 yıl Formula 1'in yeni logosu tanıtıldı 1 yıl Black Friday 2017 rekorlarla kapandı 1 yıl Face Unlock özelliği OnePlus 5’e geliyor 1 yıl Söz dizisinden farklı bir oyun 1 yıl İngiltere’deki acil hizmetler Samsung telefonları kullanacak 1 yıl Volkswagen 2 adet yarı hibrid Golf versiyonu geliştiriyor 1 yıl NASA, Fransa ve Japonya birleşti: Mars'ın uydusundan Dünya'ya örnek getirecekler 1 yıl Huawei, Samsung'un telefonlarıyla dalga geçen 3 reklam filmi yayınladı 1 yıl Motospeed CK108 Çinli mekanik klavye test masamızda! 1 yıl Black Mirror'ın 4. sezonundan yeni fragman 1 yıl Skoda 2025'e kadar farklı segmentlerde beş elektrikli araç çıkaracak 1 yıl Türkiye'den bu yıl rüzgar enerjisine tam 5 milyar dolarlık yatırım 1 yıl İrlanda Apple'dan 13 milyar euroluk vergi cezasını tahsil edecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim