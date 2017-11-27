Türkiye’de toplu taşımada ve trafikte dev teknoloji atılımı





Ulaştırma Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi” hakkındaki detaylar yavaş yavaş netlik kazanıyor. Hükumete yakın kaynaklardan sızan ilk bilgilere göre proje tüm aşamaları ile tamamlandığında sürücüler gidecekleri güzergahtaki yolu yapımından, trafik kazalarına kadar her olayı yola çıkmadan görebiliyor olacak.





LED Tabelalar

Proje her ilde Trafik Yönetim Merkezleri kurulmasını hedefliyor. Yollardaki kameralar ve sensörler ile toplanacak bilgi bu merkezlere aktarılacak. Bu merkezler, bilgilerin işlenmesi ve çeşitli durumlarda karar alınması yönünde bir mekanizma olarak işleyecek. Olası riskler, güzergah üzerindeki dijital tabelalara yansıtılarak sürücülerin bilgilendirilmesi sağlanacak.





Trafik Uygulamaları Geliştirilecek

Trafik verileri ulusal bir alt yapıda toplanacak. MOBESE ve TEDES sistemleri üzerinden gelen veriler ile mobil uygulamalardan toplanan bilgiler ile trafik bilgisi, yol uyarıları, güzergahtaki hava durum verileri gibi bilgiler anlık olarak uygulamalar üzerinden kullanıcılarla paylaşılacak.





Araçlara Kara Kutu

Araçlara uçaklardaki kara kutuya benzer bir yapının takılması zorunlu hale getirilecek. Bu sayede olası kazalara daha hızlı müdahale edilebilecek. Bu kara kutunun muhtemelen yeni alınacak araçlarda çeşitli güvenlik teknolojileri ile donatılması bir zorunluluk haline getirilecek.





Toplu Taşımada Akıllı Kart Sistemi

Her belediyenin kendi kart sistemini kullanarak toplu taşıma hizmeti sunmasının da önüne geçilecek. Ulusal tek bir ödeme sistemi ile gidilen her şehirde toplu taşıma hizmetinden aynı kart aracılığı ile faydalanılabilecek. Bu sayede İstanbul’da kullandığınız karttan Antalya’ya tatile gittiğinizde de faydalanabileceksiniz.





Akıllı Trafik Lambaları

Bazı şehirlerde sınırlı bölgelerde uygulanmaya zaten başlanan akıllı kavşaklar ve sinyalizasyon teknolojileri ülke genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılacak. Işıklar, trafiğin yoğunluğuna göre frekansları otomatik ayarlayacak ve yönetimi kolaylaştıracak.