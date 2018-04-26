Türkiye'de üretilen İHA motoru yurt dışına satılacak

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İnsansız hava aracı (İHA) motorlarının yerli imkânlarla üretilmesi çalışmasıyla başarılı adımlar atan TUSAŞ, yakın zamanda bu motorları yurt dışına ihraç etmeye hazırlanıyor.

ANKA-S Motor Modifikasyon Projesi kapsamında geliştirilen PD155 motorunun seri üretimine başlandı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye 9 adet motor teslim edildi. ANKA, yerli motor ile havalandı ve ilk testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi kapsamında TEI mühendisleri tarafından geliştirilen PD170 motorunun ANKA’ya entegrasyon çalışmaları devam ediyor. İlk prototiplerin teslimatı yapıldı.

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, Eurasia Airshow’da motor projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. PD170 motorunun Türkiye’nin İHA’larda yurt dışına olan bağımlılığına çözüm olacağını belirtti.

PD170 motoru, önde gelen yabancı İHA üreticilerinin dikkatini çekti. PD170, çift kademeli özel turboşarj sistemi sayesinde 40 bin feet şartlarında görev yapabilen dünyadaki tek turbodizel İHA motoru olacak.

Motorun ilk uçuşu sonrası yabancı müşteri ilgisinin daha da artması ve somut projelere dönüşmesi bekleniyor. Türkiye böylece İHA motoru üretmesinin yanında satışını da gerçekleştirebilecek.

https://aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-iha-motoru-satacak/1128302