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Türkiye'de üretilen İHA motoru yurt dışına satılacak

Türkiye'de geliştirilen İHA motoru PD170 ve PD155, yabancı üreticilerin dikkatini çekmeyi başardı. PD170, yakın zamanda yurt dışına ihraç edilecek. İşte detaylar:
1 yıl
4,5b
1
74
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye'de üretilen İHA motoru yurt dışına satılacak
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İnsansız hava aracı (İHA) motorlarının yerli imkânlarla üretilmesi çalışmasıyla başarılı adımlar atan TUSAŞ, yakın zamanda bu motorları yurt dışına ihraç etmeye hazırlanıyor.

ANKA-S Motor Modifikasyon Projesi kapsamında geliştirilen PD155 motorunun seri üretimine başlandı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye 9 adet motor teslim edildi. ANKA, yerli motor ile havalandı ve ilk testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi kapsamında TEI mühendisleri tarafından geliştirilen PD170 motorunun ANKA’ya entegrasyon çalışmaları devam ediyor. İlk prototiplerin teslimatı yapıldı.

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, Eurasia Airshow’da motor projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. PD170 motorunun Türkiye’nin İHA’larda yurt dışına olan bağımlılığına çözüm olacağını belirtti.

PD170 motoru, önde gelen yabancı İHA üreticilerinin dikkatini çekti. PD170, çift kademeli özel turboşarj sistemi sayesinde 40 bin feet şartlarında görev yapabilen dünyadaki tek turbodizel İHA motoru olacak.

Motorun ilk uçuşu sonrası yabancı müşteri ilgisinin daha da artması ve somut projelere dönüşmesi bekleniyor. Türkiye böylece İHA motoru üretmesinin yanında satışını da gerçekleştirebilecek.



https://aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-iha-motoru-satacak/1128302 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sanat Günesi 1 yıl en beğenilen
DH seçim çalışmalarına başlamış.
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FatihAsl 1 yıl
Ama yakıtı ithal :)
2 Yanıt Yanıtla +40
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YoldaşNapolyon 1 yıl darklord1905
Kardeş siz düşünerek araştırarak mı yazıyorsunuz bunları? Bu forumda yıllardır savunma sanayi ile ilgili haberler yapılıyor doğal olarak seçim zamanına da denk gelebiliyor.
Bir şey biliyormuş gibi yazıyorsunuz ya ifrit oluyorum.
Milleti inanmak ile suçlayıp duruyorsunuz. Azıcık araştırın be yetti artık. Sanki millet gerizekalı biz siz akıllısınız.
Altay tankı ıhalesine de yazdık çizdik inşaat projesi değil bunlar hemen ete kemiğe bürünsün. Bugün Otokar tanka başlasa 18 ayda banttan inecekti en hazır firma olmasına rağmen.
Savunma Sanayisine hakkını verin artık yetti gömüp durmanız.
Kardeş siz düşünerek araştırarak mı yazıyorsunuz bunları? Bu forumda yıllardır savunma sanayi ile ilgili haberler yapılıyor doğal olarak seçim zamanına da denk...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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EtrüskTürkü 1 yıl
Bu motorun sadece motor bloğu ithal diye biliyorum, mesela skorsky helikopterleri için skorsky lisansı altında Türkiye'de üretilecek motorun yüzde 60'ı yerli.
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hollowman_ 1 yıl
Yerli silahlar için ilk bebek adımları atılırken sürekli vizyonsuzca "motoru yerli değil, filanca parçası yerli değil" diyen arkadaşlara bir yerinden başlamak lazım, şimdilik önemli olan kendi markamızı oluşturmamız, bir silah baştan sonra nasıl tasarlanır öğrenmemiz, hiç yoktan kendi yazılımımızla silahlarımızı kullanıyor olmamız gerekir dediğimizde aklı başında tepkiler alamıyorduk. Şimdi yıllar geçti, neredeyse her silah türünde mutlaka yerli birkaç alternatifimiz var artık. yurt dışına ihraç edilen silahlarımız var artık, operasyonlarda herhangi bir kısıt olmadan kullanılan yerli silahlarımız. ve şimdi artık motor gibi kritik parçalarını da yerlileştirme sürecine geçildi. Bugün İHA'larımız yarın hala geliştirilmekte olan turboshaft ve turboprob motorlar ile ATAK helikopterimiz ve Hürkuş B eğitim C hafif saldırı/ Yakın hava destek uçağımızın motorları yerlileştirilecek.
Sadece bu silahlarımız yerlileştirilmekle kalmıyor, sadece motorları ticari olarak da satılabiliyor da işte görüyoruz haberde olduğu gibi.
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CaptainSagara 1 yıl
Türkiye önce yerli dizel enjektör yapsın. Sonra motor yerli diye övünür.
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isakoc 1 yıl CaptainSagara
Sen almanya mısın? Ne kadarını yaptıysa kârımıza, yapamadıklarımız için daha fazla çabalayacağız İnşallah. Geçmişte Erbakan hocanın Devrim aracının üretimine engel olmasalardı şuanda herşeyi yapar haldeydik, Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını inönü kapatmasaydı fransızlar, ruslar ve amerikalılarla birlikte belki en bilenen uçak firması bizim ülkemizin olacaktı. Şimdi f16 ithal etmek yerine kendi savaş uçaklarımız vardı belki, Nuri Paşa'yı fabrikasını başına yıkarak şehit etmeselerdi dünyanın en büyük silah üretici ülkelerinden olacaktık belki. Sen kalkmış burada önce enjektör yapsınlar diye çemkiriyorsun. O değerli insanlar ellerinden gelenleri yaptılar, sen ne yaptın? Enjektör yaptında bu ülke üretmene engel mi oldular acaba?
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CR7_35 1 yıl
170 beygir turbolu alırım bi dal.

İyi güzel haber bunlar yavaş yavaş bütün Savunma Sanayinde ki araçların motorlarını üretim aşamasına gelirsek çok iyi olur.
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bortecine09 1 yıl yasinadin
Bu söylemden nefret ediyorum. Bizim gibi düşünmeyen herkesi vatan haini diyemeyiz. Benden farklı da düşünseler terörist diye yaftalamam. Bu üslup maalesef kutuplastirarak insanları bölmekten baska bir ise yaramaz. Bu üslubun tek müsebbibi hükümet.
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bortecine09 1 yıl zero fear
Ha biri vermedi. Bu siyasi bir olay değil. Bunu anlamak ve üretmek yerine. Avusturya vermedi. Başkasından alalım dememiz lazımdı öyle mi 😂
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zero fear 1 yıl bortecine09
Konuyu başka yerlere çekiyorsun. Yürüyen motoru yapmak uçan motoru yapmaktan kaç kat daha kolay kim bilir. Tabii yerli IHA motoru deyince insanlar IHA'larla gerçek deneyim kuramadığı için bu konuda derinlere inilmiyor.
Araba motorunu bırak iskeletini bile oluşturamayanlar IHA motoru yapıyor yersen...
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unforgiven1127 1 yıl
Hangi ulkeyle anlasmislar ilk satinalma nezaman goremedim
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bortecine09 1 yıl gentoure
Bir gün birileri satmiyoruz deyince afedersin g.t gibi kalmamak için üretmemiz lazım.
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bortecine09 1 yıl gentoure
Senin kafadanin sonu köleliğe gider kardeşim. Dunya seninle ayni kafanda değil. O sebepten yüzlerce farkli marka oluşuyor. Tekel kafasını birak bence.
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bortecine09 1 yıl zero fear
Der de kimse araba satmiyoruz size demiyor. Avusturya motoru satmadi. Kötü komşu mal sahibi yapti. Gerçi bizde mal çok.
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gentoure 1 yıl bortecine09
O zaman ne diye kısıtlı kaynaklarımızı kullanıp gereksiz yerli araba için harcıyorsunuz ?
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zero fear 1 yıl bortecine09
Saçma. Avusturya'dan başka kim IHA motoru vermemiş? Alacak olursan çok ve bu attığım mesaja verilmiş mantıklı bir cevap değil.
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