Türkiye'de üretilen İHA motoru yurt dışına satılacak

ANKA-S Motor Modifikasyon Projesi kapsamında geliştirilen PD155 motorunun seri üretimine başlandı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye 9 adet motor teslim edildi. ANKA, yerli motor ile havalandı ve ilk testleri başarıyla gerçekleştirildi.
Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi kapsamında TEI mühendisleri tarafından geliştirilen PD170 motorunun ANKA’ya entegrasyon çalışmaları devam ediyor. İlk prototiplerin teslimatı yapıldı.
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, Eurasia Airshow’da motor projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. PD170 motorunun Türkiye’nin İHA’larda yurt dışına olan bağımlılığına çözüm olacağını belirtti.
PD170 motoru, önde gelen yabancı İHA üreticilerinin dikkatini çekti. PD170, çift kademeli özel turboşarj sistemi sayesinde 40 bin feet şartlarında görev yapabilen dünyadaki tek turbodizel İHA motoru olacak.
Motorun ilk uçuşu sonrası yabancı müşteri ilgisinin daha da artması ve somut projelere dönüşmesi bekleniyor. Türkiye böylece İHA motoru üretmesinin yanında satışını da gerçekleştirebilecek.
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Bir şey biliyormuş gibi yazıyorsunuz ya ifrit oluyorum.
Milleti inanmak ile suçlayıp duruyorsunuz. Azıcık araştırın be yetti artık. Sanki millet gerizekalı biz siz akıllısınız.
Altay tankı ıhalesine de yazdık çizdik inşaat projesi değil bunlar hemen ete kemiğe bürünsün. Bugün Otokar tanka başlasa 18 ayda banttan inecekti en hazır firma olmasına rağmen.
Savunma Sanayisine hakkını verin artık yetti gömüp durmanız.