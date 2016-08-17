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Türkiye’de yapılan mobil oyunlar araştırmasında ilginç sonuçlar

Online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan mobil oyunlar araştırmasından ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre her üç katılımcıdan biri Pokemon Go oynadığını belirtmiş. İşte diğer detayl
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Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de yapılan mobil oyunlar araştırmasında ilginç sonuçlar
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Online araştırma şirketi DORinsight, 25 – 28 Temmuz 2016 tarihleri arasında 5 bin 499 kişinin katılımı ile bir araştırma yaptı. Sosyal sınıf ayrımının önemsenmediği araştırmada katılımcılara Pokemon Go oyununu oynayıp oynamadıkları, oyuna ne kadar vakit ayırdıkları, oyun için ne kadar mesafe yürüdükleri, oyuna yaptıkları harcamalar gibi sorular soruldu.

Her 3 kişiden 1’i oynuyor

Araştırmadan, katılımcılarının yüzde 76’sının oyunu bildiği, yüzde 35’inin ise oyunu oynadığı bulguları elde edildi. Oyunu bilenlere yaş bazında bakıldığında oyunu en çok yüzde 89 ile 17 yaş ve altı ile 18-24 yaş aralığı grubunun bildiği ortaya çıktı. Oyunu oynayanlar ise yaş bazında incelendiğinde 18-24 yaş aralığı yüzde 60 ile ilk sırada yer aldı.

Oyunu oynayan katılımcıların yüzde 48’i oyuna günde 1 saat ve daha az, yüzde 36’sı 2-3 saat; yüzde 11’i 4-5 saat; yüzde 5’i ise 5 saat ve üzeri vakit ayırıyor. Oyuncuların yüzde 83’ünün oyun için herhangi bir harcamada bulunmadıkları, yüzde 17’sinin ise oyun için harcama yaptıkları öğrenildi. Harcama yapanların yüzde 20’si 3-15 TL aralığında, yüzde 44’ü 4-30 TL aralığında, yüzde 28’i 61-270 TL aralığında harcama yapıyor.

Oyuncular yanlarında suyu eksik etmiyor

Ankete katılan Pokemon Go oyuncuları oyunu oynarken telefonu, güç cihazını, kulaklığı ve suyu yanlarından eksik etmiyor. Oyuncuların ihtiyaç listesinin yüzdelik dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Telefon (yüzde 46), şarj cihazı (yüzde 46), kulaklık (yüzde 30), su (yüzde 24) ve gözlük (yüzde 10).

Türkiye’de yapılan mobil oyunlar araştırmasında ilginç sonuçlar

“Pikaçu” en sevilen pokemon

DORinsight’ın anketine katılan Pokemon Go oyuncularının en çok yakalamak istedikleri pokemon yüzde 54 ile “Pikaçu” oldu. Pikaçu’yu yüzde 8 ile Mewtwo ve Bulbasaur, yüzde 6 ile Charizard, yüzde 5 ile Charmander ve yüzde 3 ile Pichu takip etti.

En büyük sorun: Yürümek

Pokemon Go oyuncularının en büyük sıkıntısı mesafeler ve yorgunluk oldu. Araştırma kapsamında oyunculara “Pokemon GO oynarken en çok karşılaştığınız sıkıntı ne oldu?” sorusu da yöneltildi. Mesafe/yorgunluk seçeneği yüzde 10 ile ilk sırada yer aldı. Onun arkasından yüzde 9 ile bağlantı/sunucu hatası, yüzde 8 ile şarjın yetmemesi ve yüzde 5 ile diğer insanların oyunculara karşı tutumları geldi.

Yeni yollar keşfettiriyor

Her 4 oyuncudan 3’ü Pokemon Go oyunuyla yeni yollar keşfediyor. Oyuncuların yüzde 76’sı oyun için daha önce hiç geçmediği yollardan geçtiklerini söyledi. Buna ek olarak katılımcılarının yüzde 63’ü oyunun insanları sosyalleştirmediğini düşünürken yüzde 59’u oyunu oynarken yeni insanlarla tanıştığını söyledi.

Ayrıca katılımcılarının yüzde 80’i oyunun tehlikeli durumlar yaratacağını düşünüyor. Oyunu oynayan katılımcılara tehlikeli bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulduğunda ise yüzde 73’ü “hayır” yanıtını verdi.


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V4LKyR 2 yıl
Oyuncuların 80%'i oyun tehlikeli durumlar yaratabilir diyor, peki tehlikeli durum yaşadınız mı diye sorulunca da 73%'ü hayır demiş. aslkjsdag
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Kara Börü 2 yıl V4LKyR
Komik olan ne?
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Pi 2 yıl
Arkadaslar bu oyun yurumeye tesvik ediyor. Neden saldiriyorsunuz
Diyenler var. Annesi bakkala ekmei almaya yollasa gitmez ama. Yurumeye tesvikmismis
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kadirirdem 2 yıl
Hiç ilgimi çekmedi şu oyun , iyi ki çekmemiş...
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