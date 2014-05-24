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Türkiye'deki cep telefonu ağı, deprem sonrasında sınıfta kaldı

5 yıl
14,4b
1
272
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Türkiye'deki cep telefonu ağı, deprem sonrasında sınıfta kaldı

Günlük yaşantımızda her an iletişimde kalmamızı sağlayan iletişim kanalları, Ege Denizi açıklarında meydana gelen son depremde sınıfta kaldı. Başta İstanbul ve İzmir'de olmak üzere depremi yoğun şekilde hisseden vatandaşlarımız yakınlarına ulaşmak için cep telefonlarına sarılınca, ülkemizin aslında iletişim altyapısının zor zamanlardaki yoğunluğu kaldırabilecek kapasitede olmadığı ortaya çıktı.


Çekim gücü. Ses kalitesi. ABD ile yarışan veri hızı ya da Kapsama alanı. Günlük olağan kullanımda ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılayan iletişim ağı, 6.4’lük depremde sınıfta kaldı. Deprem şokundan sonra sevdiklerine ulaşmak isteyen milyonlarca vatandaşımız, dakikalar boyunca cep telefonları ile arama yapamadılar, ya da çağrı alamadılar, en gerektiği zamanda sevdiklerine ulaşamadılar. Cep telefonuyla iletişimin neredeyse imkansız olduğu bu anlarda ancak internet ve sabit telefonlar altyapısını kullanan vatandaşlarımız ise iletişim ihtiyaçlarını karşılayabildiler.


Cep telefonu iletişim ağında ortaya çıkan bu tablo, aslında, ülkemizin teknoloji alt yapısı konusunda daha fazla yol olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Umarız tüm yetkililer, daha acı bir tecrübe yaşamadan, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, en ihtiyaç duyulacak zamanda ortaya çıkabilecek kapasiteye cevap verebilecek şekilde alt yapıların geliştirilmesi için gerekli adımları atarlar. Elbette afet sonrasında ne şekilde davranılması gerektiyiğle ilgili vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için eğitimlere de ihtiyaç olduğunu unutmamak lazım.


BTK Başkanı: Normal karşılıyorum.


Hürriyet gazetesinin konuyla ilgili görüşlerine başvurduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer,  “Böyle durumlarda herkes telefon etmeye çalışıyor ve kapasitenin çok üzerine çıkılıyor. Bunu normal karşılıyorum. Aldığım bilgilere göre şu anda bütün iletişim operatörleri teyakkuza geçtiler. Tahminlerime göre 15 ile 30 dakika arasında iletişim normale dönecek” derken; bu tip durumlara için her zaman önlem almaya çalıştıklarını söyledi.


Son olarak Donanımhaber.com ailesi olarak, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.


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Zeljko Obradovic 5 yıl en beğenilen
Bu işin fıtratında var (!)
1 Yanıt Yanıtla +365
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hasanmerto 5 yıl
Tırt. Demekki doğru düzgün yatırım yapmıyorlar, ama parayı peşin alıp, bir gün ödemeyi geçirsek bile hattı kapatmayı biliyorlar.

Böyle bir günde işe yaramayacaksa kır at.

Herkes şikayetvar.com'dan operatörü ile ilgili şikayet girmeye davet ediyorum. Ben yıllarca emeğimin, alnımın terinin önemli kısmını bu operatörlere harcıyorum, bana verdikleri hizmete bak.
Tırt. Demekki doğru düzgün yatırım yapmıyorlar, ama parayı peşin alıp, bir gün ödemeyi geçirsek bile hattı kapatmayı biliyorlar.Böyle bir günde işe...
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1 Yanıt Yanıtla +175
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Sedat. 5 yıl
Şuan içimden öyle şeyler öyle şeyler söylüyorum ki siz tahmin edin şuan.. Özellikle Turkcellin... Panik atak geçiren kalp hastası anneme Hala ulaşamadım hala konuşamadim.. UTANMADAN çarşaf çarşaf reklam yapip, fazladan 6.000 kapsama noktası diye reklam yapan herifçiler şimdi Hizmetin EN VERILMESI GEREKEN ZAMANDA hizmeti veremiyor... Allah Sizi yok etsin lan InsAllah..
Şuan içimden öyle şeyler öyle şeyler söylüyorum ki siz tahmin edin şuan.. Özellikle Turkcellin... Panik atak geçiren kalp hastası anneme Hala ulaşamadım hala ...
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Yanıtla +159
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Faik Ş. 4 yıl
ABD ile yarışan veri hızı nedir lan. Biz 3G ile uğraşırken adamlar 4G yi bırakıp LTE ye geçtiler bile.
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MONSTERKING 4 yıl
Avea sınıfta kaldı
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erhanercan 4 yıl
turkcellin facede duvarına yazarak eleştri yaptım hemen silmişler adi herifler yorumumu anca reklam yapsınlar
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halukes 4 yıl
firmalar reklamlara yatiracaklari parayi altyapiya yatirsaydi boyle bir rezillik ortaya cikmazdi.
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bora4272 4 yıl
Konuyu yeni gördüm,Gökçeada da yaşıyorum,tanıdıklarım bana ulaşmadan önce kriz geçirdiler,fakat 20 dakika sonra hatlar düzeldi.Fakat 5 dakika bile birini merak ettiğiniz çok uzun bir süre.Gsm şirketlerinin bu işe biran evvel öare bulması lazım,şirket ismi önemli değil tamamında aynı şey yaşandı.
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Technotronic 4 yıl
Avea hattım var depremden bir kaç dakika sonra arama yapmaya çalıştım olmadı.Bizde malesef kalite olarak en dandik sistemler mevcut.
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OrQuN 4 yıl
Ne doğru gidiyorki ülkede telefon operatörleri dogru gitsin.
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BekirHan 4 yıl
Ne zaman sınıfı geçmişti ki?
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mehmedaltair 4 yıl
Devletin yerinde olsam bunlara hayvani bir ceza keserim belki o zaman akıllanıp reklama yatıracaklarları tonla parayı hizmete yatırırlar
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Dr.Zoo 4 yıl
Iki tane benzer telefon düşünün. Kasa olarak aynı ama birinin teknik özellikleri daha düşük.
Amerika ile yarışıyoruz diyorlar ama durum ortada. Anlatmak istediğimi anlamışsınızdır umarım.
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waltran 4 yıl
bakan dumanla haberleşme çağında kaldığından normaldir.
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xml-arif 4 yıl
Halbuki bir çok operatör bedava dakika vermişti ama kullanılamadı malesef.
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Logic_Man 5 yıl
Birde şöyle bir durum var bilmem dikkatinizi çektimi..

Operatörlerden bu konuda hiç açıklama gelmedi. Duyan, bilen varmı? Yani btk ortaya çıkıpta gayet normal karşılayın bu durumu diyor özetle bunu anladık. Asıl sorumlu olanlar yani operatörler nerede peki, neden bu kadar şikayet varken kendilerini savunmuyorlar. Veya daha detaylı bilgi paylaşmıyorlar. Gsm teknolojisinin kapasitesi bu kadar, daha fazlası olmaz diyorlarsa bunuda açıklamaları lazım. Veya yatırım yapmanız gereken durumlarda yatırım yapmamanızın sebepleri nelerse çıkın açıklayın.!!!
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