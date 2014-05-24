Türkiye'deki cep telefonu ağı, deprem sonrasında sınıfta kaldı

Günlük yaşantımızda her an iletişimde kalmamızı sağlayan iletişim kanalları, Ege Denizi açıklarında meydana gelen son depremde sınıfta kaldı. Başta İstanbul ve İzmir'de olmak üzere depremi yoğun şekilde hisseden vatandaşlarımız yakınlarına ulaşmak için cep telefonlarına sarılınca, ülkemizin aslında iletişim altyapısının zor zamanlardaki yoğunluğu kaldırabilecek kapasitede olmadığı ortaya çıktı.





Çekim gücü. Ses kalitesi. ABD ile yarışan veri hızı ya da Kapsama alanı. Günlük olağan kullanımda ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılayan iletişim ağı, 6.4’lük depremde sınıfta kaldı. Deprem şokundan sonra sevdiklerine ulaşmak isteyen milyonlarca vatandaşımız, dakikalar boyunca cep telefonları ile arama yapamadılar, ya da çağrı alamadılar, en gerektiği zamanda sevdiklerine ulaşamadılar. Cep telefonuyla iletişimin neredeyse imkansız olduğu bu anlarda ancak internet ve sabit telefonlar altyapısını kullanan vatandaşlarımız ise iletişim ihtiyaçlarını karşılayabildiler.





Cep telefonu iletişim ağında ortaya çıkan bu tablo, aslında, ülkemizin teknoloji alt yapısı konusunda daha fazla yol olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Umarız tüm yetkililer, daha acı bir tecrübe yaşamadan, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, en ihtiyaç duyulacak zamanda ortaya çıkabilecek kapasiteye cevap verebilecek şekilde alt yapıların geliştirilmesi için gerekli adımları atarlar. Elbette afet sonrasında ne şekilde davranılması gerektiyiğle ilgili vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için eğitimlere de ihtiyaç olduğunu unutmamak lazım.





BTK Başkanı: Normal karşılıyorum.





Hürriyet gazetesinin konuyla ilgili görüşlerine başvurduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, “Böyle durumlarda herkes telefon etmeye çalışıyor ve kapasitenin çok üzerine çıkılıyor. Bunu normal karşılıyorum. Aldığım bilgilere göre şu anda bütün iletişim operatörleri teyakkuza geçtiler. Tahminlerime göre 15 ile 30 dakika arasında iletişim normale dönecek” derken; bu tip durumlara için her zaman önlem almaya çalıştıklarını söyledi.





Son olarak Donanımhaber.com ailesi olarak, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.