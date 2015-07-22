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Türkiye'den Twitter'a erişim engellendi [Güncelleme: Erişim engeli kalktı]

3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Türkiye'den Twitter'a erişim engellendi [Güncelleme: Erişim engeli kalktı]
 
Ülkemizden bir süredir sosyal medya platformu Twitter'a erişilemiyor. Bu erişimin sebebini merak edip Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) oluşturduğu sorgulama sayfasını kontrol ettiğimizde ise henüz Twitter'ın engellenmesi için çıkmış bir mahkeme kararı olmadığını görüyoruz. Ancak sabah saatlerinden itibaren GSM operatörleri, TTNET, Uydunet ve Superonline gibi bütün büyük servis sağlayıcıları engelleme kararını başlatmış durumda.
Hatırlanacağı üzere Suruç'ta yaşanan üzücü patlamanın Suruç Sulh Ceza Hakimliği canlı bomba saldırısına ait görüntülerin yazılı, görsel ve sesli yayın organlarında yayınlanmasına yasak getirmişti. Reuters'da yer alan habere göre bu yayın yasağı çerçevesinde Twitter erişime kapatıldı. Twitter ve BTK henüz konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.
Güncelleme: Erişime engelleme nedeni olarak Twitter'da Suruç'ta yaşanan üzücü patlamaya ilişkin yayınlanan 107 bağlantı gösteriliyor. Sabahın ilk saatlerinde Twitter'a iletilerek kaldırılması talep edilen bu bağlantılardan 57 tanesi kaldırılmış durumda ancak verilen 4 saatlik süre tamamlandığı için servis sağlayıcılar engelleme kararını uygulamak durumunda kaldı. Yasağın kaldırılması için Twitter'ın kalan bağlantıları da inceleyerek kaldırması bekleniyor.
Güncelleme: 14:20 itibariyle haber ajansları Twitter için uygulanan erişim engelinin kaldırıldığını belirtiyor. Twitter'ın kalan bağlantıları da kaldırması ile erişimin kapanmasına ilişkin bir sebep kalmadı. Bu nedenle mahkeme erişim kararını kaldırmış bulunuyor.

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aydınayhan 3 yıl en beğenilen
bombacıyı acıkladılar adıyamanlı kürt
isidle alakası yok gibi.yani kürtler kendini bombalıyo..o yuzden yayın yasagı olabilir
1 Yanıt Yanıtla +31
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emperor1907 3 yıl
Twitteri engelleyene kadar terör saldırısıni engelleseydiniz...
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Kurshoo 3 yıl
Eli silahlı bombalı ışid üyeleri ülkeye twitter dan değil güney sınırımızdan giriyor. yıllardır orayı yol geçen hanına çevirdiniz. önce bunu düzeltin. daha fazla insanımız ölmesin pkk yetiyor bide ışid belası açmayın başımıza.
Eli silahlı bombalı ışid üyeleri ülkeye twitter dan değil güney sınırımızdan giriyor. yıllardır orayı yol geçen hanına çevirdiniz. önce bunu düzeltin. daha fazl...
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kalorifer bocegi 3 yıl
Surekli bir yavaslik var gercekten
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MonsterMMORPG 3 yıl
bence pkk ve işid ile savaş bitene kadar komple twitter engellenebilir
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janvierkowalsky 3 yıl
Buna yasak demeyelim. VPN, DNS falan bilmeyenlerden ayiklanmis ferah bir twitter saglama projesi diyelim.


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GuardianN- 3 yıl
gitti yine
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Kurshoo 3 yıl
Eli silahlı bombalı ışid üyeleri ülkeye twitter dan değil güney sınırımızdan giriyor. yıllardır orayı yol geçen hanına çevirdiniz. önce bunu düzeltin. daha fazla insanımız ölmesin pkk yetiyor bide ışid belası açmayın başımıza.
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xfighter9 3 yıl
Şu dns le açıp hava atanların yaptığı 2 şey var, biri ben dns kullanıyorum yasakdan banene deyip hava atmak, ikincisi porno izlemek...
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kunglao1 3 yıl
Bizim ülkede hükümetin tek bildiği iş yasak.Ülkemizin etrafına bir bakın her komşu ülkede iç karışıklık var.Bu kadar karışık bu kadar insanların birbirinden nefret ettiği ve bu kadar kullanılmaya müsait insan topluluğunun kullanılabileceği başka bir alan varmı.E ne zannediyordunuz Türkiyede payına düşeni alıcak elbet bu karışıklıktan.Bizim ülke istibaratı amerika ve mevcut hükümet ile siyasi olarak olaylara bakarsa bir siyasi kurumun savunucusu olarak görevini yapmaya çalışırsa daha çokkkkkk ölüm olur.Tebrikler AKP ülkenin içine ettin.35 Yaşındayım insanların birbirinden bu kadar kutuplaştırıldığı bir zaman hatırlamıyorum.İnsanların birbirlerinin bırakın yanyana yaşamaya birbirlerinin farklı görüşlerine olmasına bile tahammülleri yok.Ayakta alkışlıyorum bir ülke din elden gidiyor diye bu kadar önünü görmneden bu kadar körlemesine bu kadar plansız yönetilir.ALKIŞLIYORUMMMMMMM
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saruman_me 3 yıl
suruç ta öldürülen terorist lerden dolayı kapatıl dı ama yine açıldı sıkıntı yok ..
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Portraitclub 3 yıl
Gereksiz Haber devamlı olan bir durum alışamadınız hala twitter kapanıp açılmasına
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adam olun 3 yıl
vay arkadaş akp gitsin hdp oy kazansın diye seçim öncesi diyarbakır bombacısı ve bu olay ve misilleme olarak 2 polisin şehit edilmesi büyük oyunlar oynanıyor
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c36ab7c4 3 yıl
Twitter'ı engelleyerek sansür konusunda büyük bir başarı elde ettikleri kesin. Çevremde ben de dahil olmak üzere sansürsüz görüntülerin tamamını izlemeyen yok.
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Mesudum 3 yıl
Kendi kendimize kural çıkarıyoruz,
herkesin buna uymasını bekliyoruz,
uyulmayınca kendimize yasaklıyoruz.
Çünkü,
patlamayı engellemek yerine patlatma ihtimali olmayanların peşine düşen yetkililer, beceriksizliklerinden ötürü özür dileyip gereğini yapacaklarına, parçalanmış cesetlerden delil toplama telaşına düşüp, halkı susturarak hareketsiz tutmayı tercih ediyorlar.
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