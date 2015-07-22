Türkiye'den Twitter'a erişim engellendi [Güncelleme: Erişim engeli kalktı]

Ülkemizden bir süredir sosyal medya platformu Twitter'a erişilemiyor. Bu erişimin sebebini merak edip Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) oluşturduğu sorgulama sayfasını kontrol ettiğimizde ise henüz Twitter'ın engellenmesi için çıkmış bir mahkeme kararı olmadığını görüyoruz. Ancak sabah saatlerinden itibaren GSM operatörleri, TTNET, Uydunet ve Superonline gibi bütün büyük servis sağlayıcıları engelleme kararını başlatmış durumda.

Hatırlanacağı üzere Suruç'ta yaşanan üzücü patlamanın Suruç Sulh Ceza Hakimliği canlı bomba saldırısına ait görüntülerin yazılı, görsel ve sesli yayın organlarında yayınlanmasına yasak getirmişti. Reuters'da yer alan habere göre bu yayın yasağı çerçevesinde Twitter erişime kapatıldı. Twitter ve BTK henüz konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Güncelleme: Erişime engelleme nedeni olarak Twitter'da Suruç'ta yaşanan üzücü patlamaya ilişkin yayınlanan 107 bağlantı gösteriliyor. Sabahın ilk saatlerinde Twitter'a iletilerek kaldırılması talep edilen bu bağlantılardan 57 tanesi kaldırılmış durumda ancak verilen 4 saatlik süre tamamlandığı için servis sağlayıcılar engelleme kararını uygulamak durumunda kaldı. Yasağın kaldırılması için Twitter'ın kalan bağlantıları da inceleyerek kaldırması bekleniyor.

Güncelleme: 14:20 itibariyle haber ajansları Twitter için uygulanan erişim engelinin kaldırıldığını belirtiyor. Twitter'ın kalan bağlantıları da kaldırması ile erişimin kapanmasına ilişkin bir sebep kalmadı. Bu nedenle mahkeme erişim kararını kaldırmış bulunuyor.