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Türkiye’nin en büyük Güneş Santrali hizmete giriyor

Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Kızören bölgesinde kurulan Türkiye’nin en büyük Güneş Enerjisi Santrali bugün hizmete giriyor. Santral 18,5 megavat kurulu güce sahip.
3 yıl
7,1b
1
60
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin en büyük Güneş Santrali hizmete giriyor
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Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali, Konya’nın Kızören mevkiinde hizmete giriyor. Toplamda 430 dönüm arazi üzerinde kurulu olarak yapılan santral, kurulu güç açısından Türkiye’ninen büyük güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşıyor.

Yapımında 200 kişiye istihdam sağlanan santral, 9 ayda tamamlanmış. Yüksek teknolojik alt yapıya sahip santralde Online Scada sistemi kullanılıyor. Bu sayede üretimin her aşaması ve verimliliği anlık olarak sürekli takip edilebiliyor.

Kullanılan panellerin verimlilik oranı %16.5 seviyesinde olan panellerin tamamı hizmete girdiğinde yılda ortalama 30 bin megavat saat elektrik üretilebilecek. İlk fazı tamamlanan ve hizmete hazır olan santral, 18.5 MW kapasiteye sahip. Henüz bitirilmeyen kısım da devreye alındında toplam kurulu güç 22.5 MW’a ulaşmış olacak.

Tekno Ray Solar tarafından gerçekleştirilen proje, 20 Milyon Dolar civarında bir maliyete ulaşmış. Nisan 2016 rakamlarına göre Türkiye’de lisanssız Güneş Enerjisi santrallerinde kurulu güç 358 megawatt seviyesine ulaşmış durumda. Aynı rakam Nisan 2015’te 64 megawatt seviyesindeydi. Yani bir yılda neredeyse alt katlık bir artış söz konusu.


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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
"ya o panellerden yansiyan gunes kuslari kor ederse??? yada yerlestirilen paneller topraktaki bocekleri oldurduyse?!!!!?!?!!?"



diyecek kadar sacmalayanlar hala gelmemis hayret.
daha fazlasini goruruz ins.
"ya o panellerden yansiyan gunes kuslari kor ederse??? yada yerlestirilen paneller topraktaki bocekleri oldurduyse?!!!!?!?!!?"diye...
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2 Yanıt Yanıtla +54
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mu5tafa 3 yıl
Çoğalmalı bunlardan..
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asdfzxcv12 3 yıl
"İstemezikciler " gelir birazdan ?? inadına istikrar
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merveyanar 2 yıl
yapalım ilerleyelim abi hava var su var güneş var yeterince kullanmıyoz
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Alternatif enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artması dileğiyle ama nükleer de maalesef ki şart dünya devletleriyle yarışabilmek için nükleer kullanmak ve nükleer silah yapmak zorundayız.Ha ben bunu akpnin yapmasını istemiyorum çünkü daha ülkede bir madeni bile doğru düzgün işletemiyorlar koskoca nükleer santral bunlara emanet edilmez ruslara hiç emanet edilmez.Nükleer için kendi bilim adamlarımız ve personelimiz olmalı öyle ithal elemanlarla olmaz bu iş.Bunun içinde adam akıllı bir eğitim sistemi şart işin bir başka boyutu ulan her konuda eksiğiz her konuda geriyiz bir işi yapmak için yüzlerce şeyi düzeltmek gerek bizim ilk yapacağımız şey eğitim sistemini düzeltmektir gerisi kendiliğinden gelir.
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_riboflavin 3 yıl
Bunun gibi projeler yapılması planlanan projelere örnek olur inşallah
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
Nevada Solar One, da kullanılan sistem daha verimli çalışmakta güneşe karşı güneş paneli degilde ayna kullanıp özel bi sıvıyı ısıtarak(~700C° kadar) suyu buharlaştırarak türbinlere görerek daha fazla elektrik üretmek söz konusu.
Bu projeye eklenecek bir ünite ile gecede elektrik üretmek söz konusu olacak. Tuzu eriterek gece bozunca tuzun sıcaklığı ile elektrik üretmek gibi bir düşünceleri var.
Bu güneş panellerin santral olarak kullanılmasının verimli olduğunu düşünmüyorlar. 110MW enerji üretiyor nevada solar one.
Güneş panellerinin bireysel kullanımı daha çok verimli. Tek sıkıntı ise apartmanda yaşıyorsanız binanın buna göre inşa edilmesi gerek. Kuzeye bakan cephelerde sistem çalişmaz 8-9 saat güneşe bakmalı güneş paneleri.
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MaterialScience 3 yıl
Verimlilik gayet doğal yüzde 20 lerde ki verimlik galyum arsenik panellerle yapılıyor oda malumunuz gayet tehlikeli sadece uzay mekikleri ve uydularda kullanıyorlar galyum arsenigi
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ahnksqualt 3 yıl
KalemKolik
Verimlilik ne düşükmüş arkadaş. Umarım yakın gelecekte verimlilikler artar.

Donanımhaberde de mevcuttu ama google aramasında bulamadım.
Kaynak: ulusalkanal.com.tr/...
''İki üniversitenin ortak projesiyle yağmurlu havada güneş panellerinde elektrik üretimi yüzde 6’lık seviyeye ulaştı.
Çinli bilim insanları elektrik üretiminin yetersiz olduğu görüşünde. Zira güneşli havada panellerdeki elektrik üretimi yüzde 22 seviyesinde. Ancak bu teknolojiyle güneş panelleri için yağışlı iklimler sorun olmaktan çıkacak.''
Yani ilk bakıldığında verimlilik düşük gibi gözükse de Ortalama verimin % 22 olduğuna göre o kadar da kötü değil. Umarım dediğiniz gibi daha da verimli olurlar.
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ahnksqualt 3 yıl
Ortalama kaç hanenin elektrik ihtiyacını karşılar? Benim bilmediğim terimler olduğu için soruyorum.Tahminimce bu alanda çalışan birileri bilgi sahibi birileri vardır. haber içeriğinde yazması gerekirdi aslında bu durum ama bilen varsa ve cevap yazarsa sevinirim.
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Gio44 3 yıl
Yenilenebilir enerji olarak potansiyeli oldukça fazla bir ülkeyiz şuanda üretilen enerjinin yaklaşık %10 civarinda yenilenebilir enerji üretimi yapıyoruz nükleer enerji konusunda tecrübemiz yok ruslara emanet gidiyoruz toryum bakımından zengin bir ülkeyiz ama uranyum kadar aktif kullanılmıyor bildiğim kadarıyla toryumu işleme yerimiz bile yok çernobili japonyanın olaylarıda dün gibi aklımızda bukadar risk alıp nükleer enerjiye yöneliceğimize kaynaklarımızı potansiyelimizin oldukça fazla olduğu (rüzgar, güneş,jeotermal Vs.) yönlendirmek daha akıllıca olabilir gibi geliyor bana onun için bu tür hareketlerin devamını diliyorum
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selmand 3 yıl
Umarım kuşların geçili yolu üzerinde değildir.

Bunu düşünenlerle dalga geçen ANTEN ARKADAŞ UMARIM DAHA DUYARLI OLUR.
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MxFxOx 3 yıl
Kule şeklinde yapılacaktı bir ara ne oldu o
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7 etiket daha güneş enerjisi güneş enerjisi santrali kızören güneş enerjisi santrali Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler
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