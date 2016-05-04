Türkiye’nin en büyük Güneş Santrali hizmete giriyor

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Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali, Konya’nın Kızören mevkiinde hizmete giriyor. Toplamda 430 dönüm arazi üzerinde kurulu olarak yapılan santral, kurulu güç açısından Türkiye’ninen büyük güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşıyor.

Yapımında 200 kişiye istihdam sağlanan santral, 9 ayda tamamlanmış. Yüksek teknolojik alt yapıya sahip santralde Online Scada sistemi kullanılıyor. Bu sayede üretimin her aşaması ve verimliliği anlık olarak sürekli takip edilebiliyor.

Kullanılan panellerin verimlilik oranı %16.5 seviyesinde olan panellerin tamamı hizmete girdiğinde yılda ortalama 30 bin megavat saat elektrik üretilebilecek. İlk fazı tamamlanan ve hizmete hazır olan santral, 18.5 MW kapasiteye sahip. Henüz bitirilmeyen kısım da devreye alındında toplam kurulu güç 22.5 MW’a ulaşmış olacak.

Tekno Ray Solar tarafından gerçekleştirilen proje, 20 Milyon Dolar civarında bir maliyete ulaşmış. Nisan 2016 rakamlarına göre Türkiye’de lisanssız Güneş Enerjisi santrallerinde kurulu güç 358 megawatt seviyesine ulaşmış durumda. Aynı rakam Nisan 2015’te 64 megawatt seviyesindeydi. Yani bir yılda neredeyse alt katlık bir artış söz konusu.