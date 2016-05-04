Yerli otomobilde yerli yazılım kullanılacak

Tam Boyutta Gör



Türkiye’nin yerli otomobiline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kurumlar ve özel sektör yetkilileri ile dirsek temasını sürdürürken otomobile ilişkin olarak da hem süreç hem de özellikler detaylanmaya başlıyor.

Yerli otomobilin tüm versiyonları ile 2020 yılından önce yollarda olmasını hedeflediklerini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, araçta en yeni teknolojilerin bulunacağına ve yazılımının da tamamen yerli olacağına dikkat çekiyor. Bakan yerli otomobile ilişkin açıklamalarında savunma sanayindeki “Tam Eş Zamanlı İşletim Sistemi” denilen önemli bir yazılım çalışmasının otomobile de uyarlanacağını belirtti.

2016 yılı içinde seri üretimin kim tarafından yapılacağı belirlenecek olan aracın özel sektör tarafından üretilmesi isteniyor. 2016 sonuna kadar 30-40 aracın test filosunda olması planlanıyor. Bu arada %100 elektrikli, benzinli ve dizel yakıt seçeneğine sahip olacak olan araçlar, B, C ve D segmenti olacak. Aracın 2018’de kamuoyuna tanıtılması, 2019’un sonuna kadarsa seri üretime geçirilmesi hedefleniyor

Yerli otomobilde kullanılacağı belirtilen yazılım, TÜBİTAK tarafından geliştiriliyor. “Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS)” olarak adlandırılan bu yazılım, insansız hava araçları, helikopter ve uçak gibi bazı savunma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanıyor. Bu sayede yazılımların dışarından müdahalelere kapalı olmasına imkan tanınmış oluyor. DO-178B sertifikalı işletim sistemi ile Türkiye bu niteliklerde bir milli yazılıma sahip 12. ülke oldu.

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Nedir?

Tübitak’ın açıklamaları ölçeğinde GİS şöyle ifade edilmiş:

“Normalde, günlük hayatta, kullandığımız işletim sistemlerinden farklı olarak bu sistemlerin üzerinde çalışan programlar gerçek zamanlıdır. Yani çalışan uygulamaların belirli bir süre içerisinde görevini bitirerek İşlemci kullanımını daha önceden belirlenmiş diğer bir uygulamaya devretmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında normal masaüstü bilgisayarlarda kullandığımız işletim sistemlerine göre daha deterministik çalışmaktadır ve yazılımda oluşabilecek hatalardan sistemin veya diğer yazılımların etkilenmesini engeller. GİS, onun üzerinde uygulama yazan programcılara, uygulamaların birbirlerine göre olan öncelikleriyle ilgili daha fazla kontrol hakimiyeti sağlar. Hatta bazen sistemin kendi uygulamalarının üzerinde bir öncelik bile tanımlanabilir. Bu durumda GİS'lerin en önemli özelliklerinden biri, bir uygulamanın verdiği görevi bitirene kadar geçen sürede oldukça tutarlı olmalarıdır.”