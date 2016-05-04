Yerli otomobilde yerli yazılım kullanılacak

Yerli otomobilin tüm versiyonları ile 2020 yılından önce yollarda olmasını hedeflediklerini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, araçta en yeni teknolojilerin bulunacağına ve yazılımının da tamamen yerli olacağına dikkat çekiyor. Bakan yerli otomobile ilişkin açıklamalarında savunma sanayindeki “Tam Eş Zamanlı İşletim Sistemi” denilen önemli bir yazılım çalışmasının otomobile de uyarlanacağını belirtti.
2016 yılı içinde seri üretimin kim tarafından yapılacağı belirlenecek olan aracın özel sektör tarafından üretilmesi isteniyor. 2016 sonuna kadar 30-40 aracın test filosunda olması planlanıyor. Bu arada %100 elektrikli, benzinli ve dizel yakıt seçeneğine sahip olacak olan araçlar, B, C ve D segmenti olacak. Aracın 2018’de kamuoyuna tanıtılması, 2019’un sonuna kadarsa seri üretime geçirilmesi hedefleniyor
Yerli otomobilde kullanılacağı belirtilen yazılım, TÜBİTAK tarafından geliştiriliyor. “Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS)” olarak adlandırılan bu yazılım, insansız hava araçları, helikopter ve uçak gibi bazı savunma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanıyor. Bu sayede yazılımların dışarından müdahalelere kapalı olmasına imkan tanınmış oluyor. DO-178B sertifikalı işletim sistemi ile Türkiye bu niteliklerde bir milli yazılıma sahip 12. ülke oldu.
Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Nedir?
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1:) %100 yerli mi?
2:) yazılımcı türk değilse ne anladım ben bu yerli işinden?
3:) ithal mı olacak?
4:) dh iyice yalaka oldu!
5:) ülke elden gidiyor bunlar gündem değiştirme taktiği!
6:) dondurmam neden erken eridi?
Toplu Cevap.
Uza ekşici...