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Yerli otomobilde yerli yazılım kullanılacak

Türkiye’nin yerli otomobiline ilişkin girişimler sürerken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’tan otomobile ilişkin yeni açıklamalar geldi. İşte konuya ilişkin detaylar:
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli otomobilde yerli yazılım kullanılacak
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Türkiye’nin yerli otomobiline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kurumlar ve özel sektör yetkilileri ile dirsek temasını sürdürürken otomobile ilişkin olarak da hem süreç hem de özellikler detaylanmaya başlıyor.

Yerli otomobilin tüm versiyonları ile 2020 yılından önce yollarda olmasını hedeflediklerini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, araçta en yeni teknolojilerin bulunacağına ve yazılımının da tamamen yerli olacağına dikkat çekiyor. Bakan yerli otomobile ilişkin açıklamalarında savunma sanayindeki “Tam Eş Zamanlı İşletim Sistemi” denilen önemli bir yazılım çalışmasının otomobile de uyarlanacağını belirtti.

2016 yılı içinde seri üretimin kim tarafından yapılacağı belirlenecek olan aracın özel sektör tarafından üretilmesi isteniyor. 2016 sonuna kadar 30-40 aracın test filosunda olması planlanıyor. Bu arada %100 elektrikli, benzinli ve dizel yakıt seçeneğine sahip olacak olan araçlar, B, C ve D segmenti olacak. Aracın 2018’de kamuoyuna tanıtılması, 2019’un sonuna kadarsa seri üretime geçirilmesi hedefleniyor

Yerli otomobilde kullanılacağı belirtilen yazılım, TÜBİTAK tarafından geliştiriliyor. “Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS)” olarak adlandırılan bu yazılım, insansız hava araçları, helikopter ve uçak gibi bazı savunma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanıyor. Bu sayede yazılımların dışarından müdahalelere kapalı olmasına imkan tanınmış oluyor. DO-178B sertifikalı işletim sistemi ile Türkiye bu niteliklerde bir milli yazılıma sahip 12. ülke oldu.

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Nedir?

Tübitak’ın açıklamaları ölçeğinde GİS şöyle ifade edilmiş:
“Normalde, günlük hayatta, kullandığımız işletim sistemlerinden farklı olarak bu sistemlerin üzerinde çalışan programlar gerçek zamanlıdır. Yani çalışan uygulamaların belirli bir süre içerisinde görevini bitirerek İşlemci kullanımını daha önceden belirlenmiş diğer bir uygulamaya devretmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında normal masaüstü bilgisayarlarda kullandığımız işletim sistemlerine göre daha deterministik çalışmaktadır ve yazılımda oluşabilecek hatalardan sistemin veya diğer yazılımların etkilenmesini engeller. GİS, onun üzerinde uygulama yazan programcılara, uygulamaların birbirlerine göre olan öncelikleriyle ilgili daha fazla kontrol hakimiyeti sağlar. Hatta bazen sistemin kendi uygulamalarının üzerinde bir öncelik bile tanımlanabilir. Bu durumda GİS'lerin en önemli özelliklerinden biri, bir uygulamanın verdiği görevi bitirene kadar geçen sürede oldukça tutarlı olmalarıdır.”

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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
İstemezükcüler erken damlamış..
Yanıtla +152
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sonofmana 3 yıl
Olası Sorular:
1:) %100 yerli mi?
2:) yazılımcı türk değilse ne anladım ben bu yerli işinden?
3:) ithal mı olacak?
4:) dh iyice yalaka oldu!
5:) ülke elden gidiyor bunlar gündem değiştirme taktiği!
6:) dondurmam neden erken eridi?
Toplu Cevap.
Uza ekşici...
Olası Sorular:1:) %100 yerli mi?2:) yazılımcı türk değilse ne anladım ben bu yerli işinden?3:) ithal mı olacak?4:) dh iyice yalaka oldu!
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1 Yanıt Yanıtla +143
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myhotyro 3 yıl
İneklerimiz ve tarım ürünlerimiz bile yerli değilken, yerli tohumu yasaklamış olanlardan gelen çok komik bir açıklama olmuş.
2 Yanıt Yanıtla +130
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JNG90 3 yıl
Elektrikli olacakmış ist. trafiğinde günde 2 lira yakacakmış.
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ismail64 3 yıl
yahu arabanın kendisi cadillac zaten... yazılımın yerli olmasını beklemek biraz saflık olmuyor mu??
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herolay 3 yıl
Hamdolsun mukemmel bır gelısme.

Arac pıyasası buyume hızımızı epey arttıracaktır. Bana gore dıs talep cok olacak.
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Tensi 3 yıl
Pardus calsmalari ilk baslatildigi zaman projenin bastan sacma oldugu, Debian tabanli olmasi gerektigini dillendirmistik. Gidip sacma sapan japon surumu ile on kusur yili bosa gecirdiler. Simdi QNX tabanli bir sistem gelistirebilirlerse cok iyi olur. Oyle %100 yerli olmasi hayal, imkansiz da zaten. Gerekte yok. Umarim benzin motorlu aracin lisansini alip elektrikliye cevirme, sonra da biz bunun kaportasini kullanmayacagiz ki gorunusu degisecek demeye getirmezler. Devlet dedin mi bil ki isten anlamayan aymazin birini oturtmuslar, o da yarim yamalak duyduklari ile sacmaliyor.
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Quicnesss 3 yıl
Yeşil ışık yanar yanmaz araç otomatik mi basıcak kornaya?
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serkanttuna 3 yıl
Türk yazılımcılarımızın kullanılması çok güzel olmuş bu ülkede herkes kodlamayı öğrenmeli :)
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pumass 3 yıl
Bence yüzde yüz ithal olsa bile üzerine Türk markasını koymaları bile yeter otomotiv sektörü dünya pazarında çok büyük ve karlı bir payı var yıllardır bu sektörün ağa babaları Türkiye'nin önünü kesmiş Türk'ler bu işe girmesin diye mücadele vermiş ben bir türk olarak övünüyorum ve bence sende bir türksen bu olaydan övünmelisin çünkü bu Türkiye ilgilendiren bir olay hükümeti sevmiyorsan sevme ama bu tarz projelere köstek oluyorsan bu da bence VATAN HAİNİSİN adam Marmara'ya en çok laf sokan kişiydi elinde olsa projeyi durdurur ama bitti en çok o kullanıyor işte ülkemizde böyle tipler var. 50lerden sonra araştırın bu zamana kadar bütün hükümet Başkan'larının yerli otomotiv ile demeçleri var görevlerinin başlarında ama sonrası yok. Bu sadece o dönemlerin yetersizlikleri ile alakası yok

Hükümeti sevmiyor olman vatan ihanet etmene sebep değildir.
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mavizaman 3 yıl
hükümet yanlıları da damlamış muhaliflerden önce.
"çöpten olsun bizden olsun" kafasındaki yerli sevicilere karşıyım.
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Başlamış yine ülke düşmanı ithamları la bu arabanın tabii ki kimse %100 yerli olmasını beklemiyor ama kritik parçalar mesela motor en azından %50 yerli olabilir.Yazılım yapmışmışlar büyük ihtimal çok standart şeyleri olabildiğince amatör bir biçimde millete kakalıycaklar.Yapsanıza tesla gibi otomatik pilot yazılım dediğin öyle olur.Getirmişler cadillacı yerli diye lanse et memlekette enayi çok nasılsa yerler.Bunu yapan akp her işleri reklam her işleri üçkağıtçılık insanlar tabiki önyargılı olur bu adamların sorunsuz adam akıllı işleri yok ki.



İşin bir başka boyutu la bu ülkede eğitim yok kafası çalışan adama destek yok bu ülke nasıl araba üretsin araba üreten ülkelere proje gökten mi indi ?
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powerjack14 3 yıl
Yok motoru yerli değil yok dikiz aynasi yerli değil diyen veletler bi kaybolun la sizin gibilerin zihniyeti yüzünden hicbisey yapilamiyor zaten, bugun yari yerli yapilor 5 yil sonra %70 i yerli olur 10 yil sonra tamami yerli olur. Destekleyeğinize camur atip durmayin. Küfürü hak ediyosunuzda forum kurallari iste.
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