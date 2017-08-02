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Türkiye rüzgar santrali kurulumunda Avrupa dördüncüsü

Türkiye, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 377 MW rüzgar enerjisi kurulumuyla Avrupa'nın dördüncü en fazla kurulum yapan ülkesi oldu. YEKA projesiyle birlikte kurulum sayısı daha da artacak.
1 yıl
7,2b
1
58
Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye rüzgar santrali kurulumunda Avrupa dördüncüsü

Türkiye, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 377.8 MW (megavat) rüzgar enerjisi kurulumuyla Avrupa'nın dördüncü en fazla kurulum yapan ülkesi oldu. Yılın ilk yarısında Avrupa'da toplam 6.1 GW (gigavat) RES kurulumu yapıldı.


Eski adıyla Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) yeni adıyla WindEurope tarafından paylaşılan verilere göre Avrupa'nın 2017 ilk yarısında 4.8 GW karasal rüzgar santrali ve 1.3 GW açık deniz rüzgar santrali kurulumu yapıldı.

Ayrıca Bkz. "Türkiye’nin ikinci en büyük yenilenebilir enerji projesinde son adım"

Almanya, 2.2 GW'lık karasal rüzgar santrali kurulumuyla birinciliği üstlenirken hemen ardından 1.2 GW ile İngiltere ve 492 MW ile Fransa geliyor. Türkiye ise 377.8 MW kurulum ile dördüncü sırada yer almayı başardı. Türkiye'yi sırasıyla İtalya, İrlanda, Hollanda, Danimarka, Finlandiya ve Yunanistan izliyor.


Yılın ilk yarısında rüzgar enerjisine yapılan yatırım tutarı 8.3 milyar euro oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yapılan yatırım tutarında yüzde 41'lik düşüş meydana geldi -geçen yılın ilk dönem yatırım miktarı 14 milyar euro idi-.


Türkiye'de 6.4 GW kapasitede RES Var

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin (TÜREB) açıkladığı ilk dönem verilerine göre ülkemizdeki rüzgar enerjisi santrallerinin toplam gücü 6438 MW'a ulaştı. Toplam kurulumun yüzde 75'i Ege ve Marmara bölgelerinde bulunuyor. Kurulum kapasitesine göre şehir şehir sıralama yapıldığında İzmir 1333 MW ile birinci, Balıkesir 1069 MW ile ikinci ve 650 MW ile Manisa üçüncü sırada yer alıyor.

Yılık ilk yarısında 440 bin hanenin elektriği rüzgar enerjisinden karşılandı. Bu sayede 398 milyon dolarlık enerji ithalatının önüne geçildi. YEKA stratejisinin ikinci projesi ülkemizde rüzgar enerjisi santrali kurulumu ve türbin üretimiyle ilgili politikalar içeriyor. İhaleyi kazanacak firma ülkemize 1 GW'lık santral kurulumu yapacak. Ayrıca firmanın rüzgar türbini fabrikası kurma, yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma ve yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma sorumlulukları olacak.


https://windeurope.org/newsroom/europe-adds-6-1-gw-wind-energy-capacity-first-half-2017/ Yorum Yaz
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ceo-tr 1 yıl en beğenilen Fast Rise
Fast Rise

avrupanın 2. büyük ulkesiyiz ve rüzgar konusunda potansiyelimiz de yüksek. Bence 4.luk büyük bir marifet değil.

böyle faydalı projeleri parti meselesi yapmadan iktidar ve muhalefet hep beraber desteklerse 1. bile olabiliriz.
Fast Riseavrupanın 2. büyük ulkesiyiz ve rüzgar konusunda potansiyelimiz de yüksek. Bence 4.luk büyük bir marifet değil....
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2 Yanıt Yanıtla +64
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sonofmana 1 yıl Portraitclub
batucan57
Açıkçası Avrupa dördüncüsü olduğumuza inanmıyorum. Türkiye rüzgar ve güneş zengini bir ülke, buna rağmen hala nükleer santral yapılması resmen vizyonsuzluk. Antalya Manavgat da bir çok binanın üzerinde güneş panelleri bulunmakta bunu daha fazla teşvik ile çok daha ileriye götürmek mümkün. Keza denizlerimiz rüzgar paneli için fazlasıyla uygun iken, Sinop gibi paha biçilemez bir ilimizi nükleer santral yapılması üzücü söylenecek çok şey var ama gerek varmı?

Ahahahaha
Biriniz arkadaşı tatmin etsin.
Arkadaş inanmıyormuş.
Ahahahaha ne güldüm ya
batucan57Açıkçası Avrupa dördüncüsü olduğumuza inanmıyorum. Türkiye rüzgar ve güneş zengini bir ülke, buna rağmen hala nükleer santral yapılma...
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4 Yanıt Yanıtla +34
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Civitas Terrana 1 yıl Parola_18
Parola_18
bu başarı r-t-e ve vatansever damadının başarısıdır bu iktidar olmasa idi şu an aydn dogan,koç,sabancı ,cem uzan,cem boyner,ünal aysal vb... kökü dışarıdaki aileler vampir gibi kanımızı emiyorlardı... bu ülke büyükadada bölünmüş haritalarla toplantı yapanları basıp merkep'i bağırttırıyorsa devrim yapmışız demktir...

Gerçekten ne kadar saçma bir yorum ya bu.
Damat Berat'ın başarısıymış.
Bu santralleri özel sektör inşa ediyor zaten devlet yapmıyor. Daha bunu bilmiyorsun, ama başarıyı AKP'de görüyorsun.
Parola_18bu başarı r-t-e ve vatansever damadının başarısıdır bu iktidar olmasa idi şu an aydn dogan,koç,sabancı ,cem uzan,cem boyner,ünal aysa...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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KumKekliği 1 yıl
Daha fazla rüzgar santrallerine ihtiyacımız var. Çok daha fazla. Enerji üretmenin en temiz youlu
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xxxkingdom 1 yıl
Aman ne başarı ne başarı. Çok mutlu olduk(!)
Ülkede kanun çıkmış hadım(işkence) cezaları uygulanıyor , Daha geçen gün gördüm haberlerde kadının saçının üstünü çekerek tamamen o bölgeyi kopararak işkence yapmışlar.Bu ülkede işkenceler uygulanıyor.İnsan hakları 0. Sen gelmiş boş boş şeylerden bahsediyorsun.
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0z0z 1 yıl
Bu ülkede
O kadar üniversite var
O kadar mühendis var
Bu ülkede yerli o kadar orta ve büyük ölçekli sanayi var
4. Olacak yatırımı bunlar mı yapmış
Yoksa hani 1 aydır kanlı bıçaklı olduğumuz alamanyanın siemens firmasına mı verilmiş ihale?!!
Uyanın artık dünyayı fitneler, şahıslara yapılan şantajlar vs yönetiyor.
Dünyayı demokrasi akıl akılcılık bilim yönetmiyor.
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murat204 1 yıl

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0z0z 1 yıl
Ar-ge, bilimsel araştırma ve geliştirme, prototip üretimler sonucu seri üretim sanayi ile mi yapıldı bu işler,
Yoksa almanların bir kişiyi tehditle elde ettiği kamu ihaleleriyle siemens vs gibi yabancılara ve yabancılardan yatırımcı rol modeliyle "kredi" alan ortaklarıyla mı?
Rüzgar yerli ama yatırımlar krediler hep yabancı işletenler de.
İhale yap bir öde sonra ver işlet bunlara bir daha öde.
Ülkede ne kadar bol "kaynak" varmış ye ye saç sat bitmiyor.
Dandirik yel değirmeni.
Bu ülkede odtü boğaziçi vs birçok üniversite var. Ver devlet olarak desteği ar-ge yapsınlar. Sonrası ver yerli sanayiciye çatır çatır yapsın bak bakalım elektriğin kw i kaç kuruşa düşüyor.
Ama bunlara ne gerek var ki? Üreten bir öpsün zaten devlet ötv kdv kayıp kaçak trt mrt iki kere de o öpüyor.
Kim uğraşacak bunlarla.
1 Yanıt Yanıtla
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SariCerkes 1 yıl 0z0z
0z0z
Ar-ge, bilimsel araştırma ve geliştirme, prototip üretimler sonucu seri üretim sanayi ile mi yapıldı bu işler,
Yoksa almanların bir kişiyi tehditle elde ettiği kamu ihaleleriyle siemens vs gibi yabancılara ve yabancılardan yatırımcı rol modeliyle "kredi" alan ortaklarıyla mı?
Rüzgar yerli ama yatırımlar krediler hep yabancı işletenler de.
İhale yap bir öde sonra ver işlet bunlara bir daha öde.
Ülkede ne kadar bol "kaynak" varmış ye ye saç sat bitmiyor.
Dandirik yel değirmeni.
Bu ülkede odtü boğaziçi vs birçok üniversite var. Ver devlet olarak desteği ar-ge yapsınlar. Sonrası ver yerli sanayiciye çatır çatır yapsın bak bakalım elektriğin kw i kaç kuruşa düşüyor.
Ama bunlara ne gerek var ki? Üreten bir öpsün zaten devlet ötv kdv kayıp kaçak trt mrt iki kere de o öpüyor.
Kim uğraşacak bunlarla.

Muhterem dostum, yazında "yanlis" tan çok daha fazlası var. Ben gene kibarlığımı elden bırakmadan kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Lütfen, okur iseniz minnettar kalırım.
Sondan başlayalım, üretilecek olan rüzgar tesisleri (komple materyal)'nin %65'inden fazlası Türkiye'de yerli olarak üretilecek.
Daha da önemlisi nedir der işen söyle arz edebilirim. Türkiye, Brezilya, Meksika, Güney Kore (aslında bu ülkenin diğerlerinden daha önemli bir faktörü var, ABD), ve diğer ülkelerin teknoloji (teknik bilim, zanaat bilimi) alanında ki eksikliğini kapatabilmek icin dışarıdan teknoloji transferi alma konusunda ısrarcı davranması muteberdir. Bolca alabilirse ne ala, imkanı yok ise elinde ki kadar alır, amma illa alması gerekir.
Türkiye içinde durum pek farklı değil, sandiginiz gibi tehdit ile değil, Bahs ettiğim TT konusunda en çok açık olan firma kazandı.
AR-GE, üzücü bir alan. Fakat sadece o kadar. Oturup ağlamamızı gerektiren bir durum yok. Ancak kaygılanmamz gerekli. Türkiye'de Akp iktidari öncesinde Ar-Geye ayrılan Mebla bütçeye oranı %0,2 idi. Şu an ise %2+. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ağır top Avrupa ülkeleri ise %4+..
Gördüğünüz gibi, lütf buyurursunuz ki aramızda çokça fark yok. Yâri yarıya. Bana sorarsanız bu Oran %6'yi asmalı, amma ve lakin artış trendinde olduğunu söyleyebilirim. Zat en siz de gozlemleyebilirsiniz.
Daha çok pay istiyorsanız, daha fazla gayret etmelisiniz. Bunu zat-ı şahanelerinize değil tüm yurttaşlarıma söylüyorum.
Türk ulusu, kutlu ve ulu gazimizin olumunden sonra aldığı ağır yara ve gelişen 2. Ww, değişen dünya dengeleri ve 2 kutuplu dünya, zat en zar zor becerilen kalkınma ve aydınlanma süreci darbeler almış, kırılmıştır. Hem sağdan hem soldan genclerimiz ayri idealler peşine gönderilip ABD ve çıkarlarına sadık birer müttefik olmak icin harcanmıştır.
Akp yönetimi eğer sağ ve mutedeyyin değil de sol, bizatihi aşırı sol da olsa idi gene farklı bir durum olacağını sanmıyorum. Önemli olan, sürdürülebilirlik'dir. Akp ve yandaşları buna istikrar diyor, Arapça kullanmayı seviyorlar :)
Herhangi bir Fransız'ı kolundan tutup çevirseniz 5-6-7 kuşak öteden dahi ailesi okuma yazma bilen insanlardan oluşur. Mamafih Türk ulusu (Arapça: ırk) okur yazarlık oranını Akp döneminde %90 oranına çıkartabilmiştir. Doğru yanlış, etik veya değil, bir şekilde elde ki veriler ile beraber tartışma ortamı yakalayabilen bir ulus bu. Sorunlar, krizler...
Bir Çin atasözü: büyük krizlerin pesinde büyük fırsatlar vardır..
Bu görülen kriz ortamı aslında Türk ulusu icin kayıp değildir yoldaşlar, aksine, üstün gelir isek bu kazanımdır, alcak gelir isek bu tecrübedir. O sebeptendir ki kormayin, ye'se kapılmayın. Öğrenilmiş çaresizlik içeren iletiler deklare etmek yerine yapıcı eleştirileri tercih edin.
Gene akademisyen tarafım tuttu her halde, biraz makaleye benzedi sanirim. Okuduğunuz icin tekrar minnettar olduğumu beyan etmek isterim. Tanrı bizimle..
1 Yanıt Yanıtla
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AnqelTR 1 yıl
Yılın ilk yarısında 8 milyar euro Almanya`ya aktardık ama.
Bizim üretmemiz lazım bu aletleri.Bakımları için 10 yıl içinde 8 milyar euro daha harcamamız işten bile değil.
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Audi383848 1 yıl
En azından enerji ithalatımızı düşürmemiz ve kendi enerjimizi kendimiz yapmamız lazım.İthalat büyük çoğunluğu enerjiden oluşuyor.Rüzgar ve güneş enerjisi iyi adımlar atmamızın yanı sıra ciddi tasarruf sağlıyor.Doğaya zararları hiç yok denecek kadar az.Başarılı biçimde bu konuda ilerliyoruz.
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Ink 1 yıl
Rüzgar santralleri olmasi çok iyi oldu vatanımıza milletimize hayırlı ugurlu olsun.
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Guest-A984A1CC7 1 yıl
Daha da artar hatta Avrupa 1. olabilir elbette bu şirketlerin ve devletin elinde.
Türkiye'de tüm yatırımlar betona gömülüyor oysa parasını betona gömen adamı Rüzgar Tribününe yönlendirsen her türlü kazanç
Benim en çok merak ettiğim her tribünün toplam maliyeti(yol, işçi vb.) ve toplam yıllık getirisi.
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erkurt02 1 yıl
Kurulumda 1.liğede yükselirsin üretimde 8.sin
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