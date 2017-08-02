Türkiye rüzgar santrali kurulumunda Avrupa dördüncüsü

Türkiye, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 377.8 MW (megavat) rüzgar enerjisi kurulumuyla Avrupa'nın dördüncü en fazla kurulum yapan ülkesi oldu. Yılın ilk yarısında Avrupa'da toplam 6.1 GW (gigavat) RES kurulumu yapıldı.





Eski adıyla Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) yeni adıyla WindEurope tarafından paylaşılan verilere göre Avrupa'nın 2017 ilk yarısında 4.8 GW karasal rüzgar santrali ve 1.3 GW açık deniz rüzgar santrali kurulumu yapıldı.

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Almanya, 2.2 GW'lık karasal rüzgar santrali kurulumuyla birinciliği üstlenirken hemen ardından 1.2 GW ile İngiltere ve 492 MW ile Fransa geliyor. Türkiye ise 377.8 MW kurulum ile dördüncü sırada yer almayı başardı. Türkiye'yi sırasıyla İtalya, İrlanda, Hollanda, Danimarka, Finlandiya ve Yunanistan izliyor.





Yılın ilk yarısında rüzgar enerjisine yapılan yatırım tutarı 8.3 milyar euro oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yapılan yatırım tutarında yüzde 41'lik düşüş meydana geldi -geçen yılın ilk dönem yatırım miktarı 14 milyar euro idi-.





Türkiye'de 6.4 GW kapasitede RES Var

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin (TÜREB) açıkladığı ilk dönem verilerine göre ülkemizdeki rüzgar enerjisi santrallerinin toplam gücü 6438 MW'a ulaştı. Toplam kurulumun yüzde 75'i Ege ve Marmara bölgelerinde bulunuyor. Kurulum kapasitesine göre şehir şehir sıralama yapıldığında İzmir 1333 MW ile birinci, Balıkesir 1069 MW ile ikinci ve 650 MW ile Manisa üçüncü sırada yer alıyor.

Yılık ilk yarısında 440 bin hanenin elektriği rüzgar enerjisinden karşılandı. Bu sayede 398 milyon dolarlık enerji ithalatının önüne geçildi. YEKA stratejisinin ikinci projesi ülkemizde rüzgar enerjisi santrali kurulumu ve türbin üretimiyle ilgili politikalar içeriyor. İhaleyi kazanacak firma ülkemize 1 GW'lık santral kurulumu yapacak. Ayrıca firmanın rüzgar türbini fabrikası kurma, yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma ve yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma sorumlulukları olacak.

https://windeurope.org/newsroom/europe-adds-6-1-gw-wind-energy-capacity-first-half-2017/