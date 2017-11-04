Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası AkınRobotics açıldı

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Yaklaşık iki yıldır robot üretimi yapan Akınsoft, Türkiye’nin ilk insansı robot üretim fabrikası AkınRobotics’i açtı. AkınRobotics, Akınsoft'un kendi öz sermayesi ve yerli üretim araçları kullanılarak oluşturuldu.

Sipariş üzerine robot üretimi yapan Akınsoft, robot fabrikasının açılması ile birlikte seri robot üretimine geçti. Dünyada pek çok kurumun robotlar için Ar-Ge çalışması bulunmasına rağmen henüz seri robot üretimine geçen fabrika bulunmuyor. AkınRobotics’de seri ve yalın üretim bantları bulunacak. Bu anlamda Türkiye’nin ve Dünyanın ilk seri üretim insansı robot fabrikası unvanını elde etti.

Ada GH5 Tanıtıldı

Fabrikanın açılışı ile birlikte Akınsoft’un yeni robotu Ada GH5’in de tanıtımı yapıldı. Kolay programlanabilen Ada G5; alışveriş merkezlerinde ürün tanıtma, fuarlarda broşür dağıtma, otogar ya da havalimanlarında yol gösterme, mağazalarda tezgâhtarlık gibi işlemler yapabiliyor. Akınsoft, 2009'dan beri robot teknolojileri üzerine çalışma yapıyor. Firmanın bünyesinde Ada GH5 ile birlikte toplamda 9 farklı robot modeli bulunuyor.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, insanlığa hizmet etmek amacıyla tasarlanan insansı robotların, kullanım alanları açısından akla gelebilecek her sektörde var olmaya aday olarak geliştirildiklerinin altını çizdi. Alışveriş merkezlerinde, maden ocaklarında, havalimanlarında ve daha birçok alanda kullanılması hedeflenen robotların amacının; insanın yerini almak değil, insanın iş yükünü hafifletmek olduğuna vurgu yaptı.





Gün geçtikçe tüm sektörlerde kullanılacağı öngörülen insansı robotlar, yüksek teknoloji adına ülkemize küresel boyutta büyük bir ivme kazandıracak. Akınsoft, bu anlamda öncü firmalarımızdan birisi olacak.

http://www.akinrobotics.com