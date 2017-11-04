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Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası AkınRobotics açıldı

Akınsoft'un kendi öz sermayesiyle faaliyete geçirilen Türkiye’nin ve Dünyanın ilk seri üretim insansı robot fabrikası olan AkınRobotics, açıldı. Açılışta firmanın yeni robotu Ada GH5 tanıtıldı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası AkınRobotics açıldı
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Yaklaşık iki yıldır robot üretimi yapan Akınsoft, Türkiye’nin ilk insansı robot üretim fabrikası AkınRobotics’i açtı. AkınRobotics, Akınsoft'un kendi öz sermayesi ve yerli üretim araçları kullanılarak oluşturuldu.

Sipariş üzerine robot üretimi yapan Akınsoft, robot fabrikasının açılması ile birlikte seri robot üretimine geçti. Dünyada pek çok kurumun robotlar için Ar-Ge çalışması bulunmasına rağmen henüz seri robot üretimine geçen fabrika bulunmuyor. AkınRobotics’de seri ve yalın üretim bantları bulunacak. Bu anlamda Türkiye’nin ve Dünyanın ilk seri üretim insansı robot fabrikası unvanını elde etti.

Ada GH5 Tanıtıldı 

Fabrikanın açılışı ile birlikte Akınsoft’un yeni robotu Ada GH5’in de tanıtımı yapıldı. Kolay programlanabilen Ada G5; alışveriş merkezlerinde ürün tanıtma, fuarlarda broşür dağıtma, otogar ya da havalimanlarında yol gösterme, mağazalarda tezgâhtarlık gibi işlemler yapabiliyor. Akınsoft, 2009'dan beri robot teknolojileri üzerine çalışma yapıyor. Firmanın bünyesinde Ada GH5 ile birlikte toplamda 9 farklı robot modeli bulunuyor.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, insanlığa hizmet etmek amacıyla tasarlanan insansı robotların, kullanım alanları açısından akla gelebilecek her sektörde var olmaya aday olarak geliştirildiklerinin altını çizdi. Alışveriş merkezlerinde, maden ocaklarında, havalimanlarında ve daha birçok alanda kullanılması hedeflenen robotların amacının; insanın yerini almak değil, insanın iş yükünü hafifletmek olduğuna vurgu yaptı.


Gün geçtikçe tüm sektörlerde kullanılacağı öngörülen insansı robotlar, yüksek teknoloji adına ülkemize küresel boyutta büyük bir ivme kazandıracak. Akınsoft, bu anlamda öncü firmalarımızdan birisi olacak.



http://www.akinrobotics.com Yorum Yaz
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mehmetgirgin 1 yıl en beğenilen
Çok tipsiz duruyor kıyafet mankeni gibi, ama adamlar eğer başarırsa internet kafe programından yürüyüp gidecekler...
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NimbleSoul 1 yıl
Sizce Türkiye'de ilk robota tecavüz haberi nereden gelecek?
Bahisler açık...
3 Yanıt Yanıtla +52
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diabrek 1 yıl BekirHan
BekirHan
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Yılların Asimo' su bunu yapıyorsa bizimkiler ne yapar sen düşün.




Asimo aslen Şafi mezhebindendir.Kadin eli değince abdest bozulur.Onun için sıkmıyor Merkel yengenin şeyini.
BekirHanYılların Asimo' su bunu yapıyorsa bizimkiler ne yapar sen düşün....
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1 Yanıt Yanıtla +37
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ashley j williams 1 yıl
maklube yapabiliyormu
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Merkur 1 yıl
Yoksa 3.havalimanının robotlarını bunlar mı yapacak, ihale sağlam olmuş mu?
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shiftdelete.net/...
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interwap 1 yıl
Boston Dynamics boşa uğraşıyor. Akınsoft Olayı çözmüş.
Google Boston Dynamics'i alarak büyük hata yaptı. Baksana robotu ayakta dahi duramıyor. Burada AkınRobotics var Akın.

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DH Misafiri 1 yıl
Girişim güzel desteklemek gerek ama tasarım korkunç, robot gibi robot yapsalar daha güzel ve daha çekici olur, insansı olsun derken itici olmuş.
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DH Misafiri 1 yıl
robotlar algılayıp düşünebilen üstün zeka durumuna geldiklerinde ilk yapacakları şey CHP Seçmeni ve yerli teknolojiyi sürekli aşağılayan batı hayranı aşağılık komplexli mallara ana avrat düz gitmek olurdu senin ananın balatasını gibi
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MGP 1 yıl
Görsellik ve estetik özrü olduğu niteliklerinin dışında ne yapabildikleri konusunda da bilgilendirme yapabilselerdi daha olumlu reaksiyonlar alabileceklerinden eminim. Damacanaya kerkinen bir kesim aptal toplumdan ancak bu frekansa özel tasarım ve yaratıcılık sarf edilmesinde şaşılacak bir şey de yok. malzeme için teşekkürler bir espri arasında belki adı geçer yada geçmez nitelikte..
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pUnduli 1 yıl
Bir ara dengeleri bozmamak için bilmem kaç yılı vizyonunu saklı tutan abuk bir firmanın, yersenkirşen e açtığı tesis an itibariyle.
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abdulrezakbinberrak 1 yıl
Yerli Türk biri yaptı ya yermeye devam edin..Her zamanki gibi merhaba dh
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yunskrgl 1 yıl
çaydanlık şakası yapabiliyor mu yapamıyorsa bir işe yaramaz.
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Leipold 1 yıl
Atiker sirali otogaz sistemleri bizim nirvanamizdir arkadaslar. Kimse aksini iddaa etmesin lutfen, kalbini kirarim
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