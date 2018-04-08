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Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı

BluTV özel yapımı Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı. Yaşamayanlar isimli dizi, Türkiye'nin ilk vampir dizisi olma özelliği taşıyor. Dizinin kadrosunda Elçin Sangu ve Kerem Bursin bulunuyor.
1 yıl
10,8b
1
39
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı
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Sadece internet üzerinden yayın yapan medya platformlarının dizileri, son dönemde oldukça popüler. Yerli Netflix olarak adlandırabileceğimiz PuhuTV ve BluTV’nin Masum, Dudullu Postası, Fi ve Şahsiyet dizileri geniş kitleler tarafından izleniyor. BluTV, bu defa Türk televizyonlarında pek göremediğimiz bir vampir dizisi çıkarıyor. Yaşamayanlar ismindeki yapımın ilk bölümünün fragmanı yayınlandı.

BluTV’de yayınlanacak olan dizinin başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç paylaşıyor. Alphan Eşeli’nin yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu Şamil Yılmaz kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosu bir hayli güçlü. Konusuyla günümüz dizilerinden farklı olacak Yaşamayanlar'ın ilk bölümünü merakla bekliyoruz.

Türk vampir dizisi Yaşamayanlar’ın ilk bölüm fragmanını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz. 



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Tensi 1 yıl en beğenilen
Iki gune kalmaz izlenme dusuk diye aga-pasa -vampirli mafya dizisine cevirirler. Zengin, vampir aganin kizi ile supruntu, insan kani icmeyip sokakta fare pesinde kosan fakir yurdum vampiri gencin hikayesine doner is. Bir de o beyaz tabutun uzerine yarasa sembolu mu koymuslar. :D
Iki gune kalmaz izlenme dusuk diye aga-pasa -vampirli mafya dizisine cevirirler. Zengin, vampir aganin kizi ile supruntu, insan kani icmeyip sokakta fare pesind...
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1 Yanıt Yanıtla +57
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hazarRS 1 yıl tostumm
google translate'i yaparken bu arkadaşla çalışmışlar, çok belli.
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darkhair 1 yıl
Ve genç "yarasaların gözdesi" vampir, genç ve güzel "kan emici" yengesine aşık olur...
Yanıtla +26
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fthkn 1 yıl
Eskiden kızardım niye bilim kurgu kültürümüz zayıf diye. Artık anlıyorum nedenini. İnandırıcı olmuyor çünkü toplum tabanında karşılığı olmayan bir bilim kurgu inandırıcı olmuyor. Gerçi vampir mitleri bize Amerika'dan daha yakın. Drakula'yı kan içen bir manyağa çeviren bizim Osmanlı'nın zindanlarındaki işkence ve tecavüz kültürü olmuş. Ama Anadolu başka bir yer. Bilim kurgu tutunamıyor orda. Toplumun tabanı çok sıkıcı durağan ve değişiklikler korkutuyor. Kendini farklı biçimde ifade etmekten korkan insanlar çok. O yüzden bizim kurgunun kralını Anadolu'ya bırak ertesi gün gel Anadolu'nun onu nasıl asimile ettiğini gör. Selim abi ısırıldım ve vampir oldum. Yoğurt ye iyi gelir. Ama üstüne balık yeme zehirler.
Tutmaz abi bizde tutmaz. O yüzden artık rahatım. Ya japon sinemasına bakın ya da amerikan takılın. Türkiye sınırları dışına çıkmaktan çekinen çok kapalı bir toplum. O yüzden dinamizm yok. Nerdeyse herkesle düşmanız. Biz hariç herkes bizimle düşman. Kafa değişmediği için böyle. Halbuki kuzey Avrupa kültürüne bakıyorum. Cıvıl cıvıl. İsveçliler İsveççeden daha iyi İngilizce konuşur. Konuşamayan ayıplanır. Biz Kürtçe'yi düşman ilan ederiz. Yunan zaten öcü. Ermeniler kaka. İran gibi de olmaktan korkuyoruz haklı olarak. Böyle bir kültürde bilim kurgu ne ki?
Çok üzücü bir durum aslında.
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ista1907 1 yıl
Merakımdan ilk bölüme bakacağım.
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silver1978 1 yıl
Çorum kırsalında, Dıbız Osman yurtdışından gelirken gemide paçoz bir wampir tarafından ıssırılmış angus ineğinin, Dıbız Osman'ı boynuzlaması sonucu wampir olur. Dıbız Osman artıkın ben buralarda duramam hem wimpir oldum havalıyım hemde wimpirdaşlarımı bulup Drakulanın elini öpüp fıstık gibi hatunların kanlarımı içmem gerekli diye kankitolarına katılmak için istanbula gider ve hikaye başlar. Şaka bir yana
hadi bakalım umarım güzel bir dizi olur.
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Moonwalker00 1 yıl
İlk aklıma gelen Black Mirror season 2 episode 4
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10ff 1 yıl
bu ney la?
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OverClocK1ng 1 yıl
Beni bi siz anlarsınız bi de Yaşayamay anlar...
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Cilehta 1 yıl


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yunus626emre 1 yıl
Bi ara Yaşamayanlar Mia diye bi fragman yayımlanmıştı.
Ayça Eren vardı fragmanda. O fragmanla bi ilgisi var mı? Eğer yoksa o filmin akıbeti ne oldu acaba, Ayça Eren'i tekrar görmeyi çok istiyordum
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zolzauza 1 yıl
Sol üst esimdeki adam hiç korkunç değil benim amcamın doğal hali (dişleri) bile daha ürkünç :)
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WaylandIZMIR 1 yıl
Hayır artık ABD sinemasında bile iş yapmayan vampir olaylarını ne diye dizi yaparız anlamış değilim. Bu dizi tutarsa bende vampirim. Hadi bakalım
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