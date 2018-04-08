Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı

Sadece internet üzerinden yayın yapan medya platformlarının dizileri, son dönemde oldukça popüler. Yerli Netflix olarak adlandırabileceğimiz PuhuTV ve BluTV’nin Masum, Dudullu Postası, Fi ve Şahsiyet dizileri geniş kitleler tarafından izleniyor. BluTV, bu defa Türk televizyonlarında pek göremediğimiz bir vampir dizisi çıkarıyor. Yaşamayanlar ismindeki yapımın ilk bölümünün fragmanı yayınlandı.
BluTV’de yayınlanacak olan dizinin başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç paylaşıyor. Alphan Eşeli’nin yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu Şamil Yılmaz kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosu bir hayli güçlü. Konusuyla günümüz dizilerinden farklı olacak Yaşamayanlar'ın ilk bölümünü merakla bekliyoruz.
Türk vampir dizisi Yaşamayanlar’ın ilk bölüm fragmanını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.
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Tutmaz abi bizde tutmaz. O yüzden artık rahatım. Ya japon sinemasına bakın ya da amerikan takılın. Türkiye sınırları dışına çıkmaktan çekinen çok kapalı bir toplum. O yüzden dinamizm yok. Nerdeyse herkesle düşmanız. Biz hariç herkes bizimle düşman. Kafa değişmediği için böyle. Halbuki kuzey Avrupa kültürüne bakıyorum. Cıvıl cıvıl. İsveçliler İsveççeden daha iyi İngilizce konuşur. Konuşamayan ayıplanır. Biz Kürtçe'yi düşman ilan ederiz. Yunan zaten öcü. Ermeniler kaka. İran gibi de olmaktan korkuyoruz haklı olarak. Böyle bir kültürde bilim kurgu ne ki?
Çok üzücü bir durum aslında.
hadi bakalım umarım güzel bir dizi olur.
Ayça Eren vardı fragmanda. O fragmanla bi ilgisi var mı? Eğer yoksa o filmin akıbeti ne oldu acaba, Ayça Eren'i tekrar görmeyi çok istiyordum
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