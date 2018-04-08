Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı

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Sadece internet üzerinden yayın yapan medya platformlarının dizileri, son dönemde oldukça popüler. Yerli Netflix olarak adlandırabileceğimiz PuhuTV ve BluTV’nin Masum, Dudullu Postası, Fi ve Şahsiyet dizileri geniş kitleler tarafından izleniyor. BluTV, bu defa Türk televizyonlarında pek göremediğimiz bir vampir dizisi çıkarıyor. Yaşamayanlar ismindeki yapımın ilk bölümünün fragmanı yayınlandı.

BluTV’de yayınlanacak olan dizinin başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç paylaşıyor. Alphan Eşeli’nin yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu Şamil Yılmaz kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosu bir hayli güçlü. Konusuyla günümüz dizilerinden farklı olacak Yaşamayanlar'ın ilk bölümünü merakla bekliyoruz.

Türk vampir dizisi Yaşamayanlar’ın ilk bölüm fragmanını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.