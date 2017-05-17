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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye’nin ilk yerli kaynaklarla geliştirilen uydusu 2019’da fırlatılıyor

Yapımında TUSAŞ, TÜBİTAK, ASELSAN, CTECH gibi şirketin görev üstlendiği Türksat 6A uydusunda çalışmalar nihayete ermek üzere. 2019 yılında uzaya gönderilecek Türksat 6A hakkında detaylar yazımızda.
2 yıl
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58
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin ilk yerli kaynaklarla geliştirilen uydusu 2019’da fırlatılıyor

Uydu teknolojileri konusunda 2002 yılına kadar uzanan bir deneyim geçmişi bulunan Türkiye, geçen süreçte farklı amaçlara hizmet eden uyduları kendi dinamikleri ile geliştirerek uzaya gönderdi. Bu noktadaki son çalışmalardan bir tanesi de Türksat 6A. TUSAŞ, Tübitak, Aselsan, CTECH tarafından üzerinde titizlikle çalışılan uydu, Türkiye’nın tamamen kendi kaynakları ile geliştirilen ilk haberleşme uydusu olarak yörüngede göreve başlayacak.

500 milyon liradan daha yüksek bir maliyetle geliştirilen uydu, 4 ton ağırlığında. Bilindiği üzere Türkiye’nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından sağlanmış, 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde uydu bulundurma hakkı var. Türksat 6A da 42 derecede yer alacak. Buradan Asya, Avrupa, Afrika kıtalarına geniş bant internet, radyo – televizyon, GSM, şifreli haberleşme gibi hizmetler sağlanabilecek.

15 yıllık bir görev süresi öngörülen uydunun 2019 yılında uzaya fırlatılması planlanıyor. Bu arada Türksat 6A’ya ek olarak, Türksat 5A ve 5B de 2019 yılında uzaya fırlatılacak. İletişim anlamında kapasiteyi daha da güçlendirecek uydular sayesinde Türkiye, Türksat ile dünyadaki uydu operatörleri arasında ilk 20’de yer alıyor. 2023 hedefleri ise 10 ve üstünde uyduya sahip ilk 10 ülke arasına girebilmek olarak belirlenmiş.

Türksat 5A, 5B ve 6A ile birlikte dünya üzerindeki kara alanlarının %71’inin kapsanması, nüfusun ise %91’ine yayın ulaştırılması hedefleniyor. 2019 yılında fırlatılacak olan 3 yeni uydu ile birlikte görevdeki iletişim uydusu sayımız 7’ye çıkmış olacak. Bir aksilik olmadığı takdirde Türksat 2A, 3A, 4A ve 4B uyduları 2019 yılına kadar kullanımda kalacak.


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dartanyan96 2 yıl en beğenilen
Yaa bunun kanadına fırlatırken toz konarsa ne olacak ? O toz Yunanistan'dan gelmiş olabilir yerli sayılmaz. (Kıl tüy diyenler temsili )
MaşaALLAH.Gelişen güçlü Türkiye.Helal olsun.
Yaa bunun kanadına fırlatırken toz konarsa ne olacak ? O toz Yunanistan'dan gelmiş olabilir yerli sayılmaz. (Kıl tüy diyenler temsili )MaşaALLAH.Gelişen g...
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1 Yanıt Yanıtla +79
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Giresunlufuk 2 yıl
Bazıları ülkede iyi birşeyler olduğunu görünce ağlıyor. Burada önemli olan vatanımız ama sırf başka nedenlerden ötürü muhalefet oluyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +40
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Kriger 2 yıl Metin2nin Demircisi
Metin2nin Demircisi
Sen gördüğüm en boş adamsın. Size göre donanım haber grubu sadece ülkedeki olumsuz olayları haber açsın değil mi? Araba pahalı, et pahalı diye arka arkaya haber açsınlar? Hızlı tren konusunda da aynısını yaptınız. Sizin yaptığınız şey muhalefet olmak değil, vatan.. neyse söylemeyim şimdi ban atarlar.
Ahmet kardeşim, sakın ama sakın morelini bozma. Ülkedeki bütün gelişmeleri koymaya çalışın, siz bunlara bakmayın. Objektif yoldan gidin her zaman... Teşekkür ederiz, emek verip bilgilendiriyorsunuz bizleri

Hocam siz hala o arkadaşı bloklamadınız mı yoksa 😀 Forumun trolüdür kendisi
Metin2nin DemircisiSen gördüğüm en boş adamsın. Size göre donanım haber grubu sadece ülkedeki olumsuz olayları haber açsın değil mi? Araba pa...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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hamza5806 3 ay
Firlatildi degil mi hatta suan içine yüklenmiş aton bonbaları turpun sarayına kilitlenmiş durumda
Hey gidi hey ülke nerdeeeeğğnn nereye geldi
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Bağıran Saman 3 ay
Daha bir çip üretemedik, güneş pili üretemedik adamlar uydudan bahsediyor. La havle...
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AhmediNesaj 3 ay Bağıran Saman
saman ürettik bol bol yee
1 Yanıt Yanıtla +1
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Bağıran Saman 3 ay
Keşke gerçekten yerli olsa ama bu da Vestel'in ürettiği malları yerli zannedenlerin yiyebileceği bir zoka... Afiyet olsun
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drjacob 3 ay
hadi hayırlısı
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cumhurfatih 3 ay
kendi kaynaklarıyla geliştirilen ne demek? kendimiz yapmadıkmı , üretimi %100 türk değilmi yani????????
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DH Misafiri 3 ay
Türkiye'de ilk yerli motor Hasan Özfidan tarafından 1937 Yılında üretilmiştir. Tarihimize sahip çıkalım. İlk yerli motoru yapan Hasan Özfidan'ı unutmayalım. İlgili bilgiye ulaşabileceğiniz linkler:
ekonomikcozum.com/...
mithatpasaeml.meb.k12.tr/...
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CheckVizoR 2 yıl
Bu tür haberler nedense hiç samimi ve gerçekçi gelmiyor bana. Yıllardır aynı haberler. Yok yerli otomobil, yerli yol, yerli uzay mekiği, yerli biber gazı, yerli tank, yerli atom bombası.. Bizim ülkede en iyi iş yapan meslek laf. Laf ebeliğini yapıyorsan kralsın. Dolgun maaş direk.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Ömerayhan 2 yıl CheckVizoR
CheckVizoR
Bu tür haberler nedense hiç samimi ve gerçekçi gelmiyor bana. Yıllardır aynı haberler. Yok yerli otomobil, yerli yol, yerli uzay mekiği, yerli biber gazı, yerli tank, yerli atom bombası.. Bizim ülkede en iyi iş yapan meslek laf. Laf ebeliğini yapıyorsan kralsın. Dolgun maaş direk.

Siz inanmak istemiyorsunuz inanmak.
Bu akıl tutulmasını anlamıyorum.
UYDU fırlatıyoruz adama inandırıcı gelmiyor.
Bir şeyin gerçek olmamasını dileyecek olsam sizin şu zihniyetinizin gerçek olmamasını dilerdim. Vatan millet adına acı verici çünkü.
2 Yanıt Yanıtla +3
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upliftingsky 2 yıl
inşallah benzinle çalışmiyordur çok yakar
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Oğuzhaan 2 yıl
Kudurun ulan !! Bu millet böyle güçlü işte , heyyt ne uydumuz da çok şekil. Reis talimatı verdi yükselme dönemine geçiyoruz Allahın izni ile. Güçlü Millet , Güçlü Lider , Güçlü Türkiye.
1 Yanıt Yanıtla +1
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hexedemical 2 yıl Oğuzhaan
Orijinalden alıntı: Oğuzhaan
Kudurun ulan !! Bu millet böyle güçlü işte , heyyt ne uydumuz da çok şekil. Reis talimatı verdi yükselme dönemine geçiyoruz Allahın izni ile. Güçlü Millet , Güçlü Lider , Güçlü Türkiye.

internete wiki yaz gir bakalım girebiliyorsan .. bilimi yakaladık!!! yalakalıkta dünya liderliğini yakaladık!'!'
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emre_virüs 2 yıl
Arkadaslar niye her konuda taraf olmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi yok sağ yok sol bu kadar cahil olmayın be kardeşim.
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