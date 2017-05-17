Türkiye’nin ilk yerli kaynaklarla geliştirilen uydusu 2019’da fırlatılıyor





Uydu teknolojileri konusunda 2002 yılına kadar uzanan bir deneyim geçmişi bulunan Türkiye, geçen süreçte farklı amaçlara hizmet eden uyduları kendi dinamikleri ile geliştirerek uzaya gönderdi. Bu noktadaki son çalışmalardan bir tanesi de Türksat 6A. TUSAŞ, Tübitak, Aselsan, CTECH tarafından üzerinde titizlikle çalışılan uydu, Türkiye’nın tamamen kendi kaynakları ile geliştirilen ilk haberleşme uydusu olarak yörüngede göreve başlayacak.

500 milyon liradan daha yüksek bir maliyetle geliştirilen uydu, 4 ton ağırlığında. Bilindiği üzere Türkiye’nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından sağlanmış, 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde uydu bulundurma hakkı var. Türksat 6A da 42 derecede yer alacak. Buradan Asya, Avrupa, Afrika kıtalarına geniş bant internet, radyo – televizyon, GSM, şifreli haberleşme gibi hizmetler sağlanabilecek.

15 yıllık bir görev süresi öngörülen uydunun 2019 yılında uzaya fırlatılması planlanıyor. Bu arada Türksat 6A’ya ek olarak, Türksat 5A ve 5B de 2019 yılında uzaya fırlatılacak. İletişim anlamında kapasiteyi daha da güçlendirecek uydular sayesinde Türkiye, Türksat ile dünyadaki uydu operatörleri arasında ilk 20’de yer alıyor. 2023 hedefleri ise 10 ve üstünde uyduya sahip ilk 10 ülke arasına girebilmek olarak belirlenmiş.

Türksat 5A, 5B ve 6A ile birlikte dünya üzerindeki kara alanlarının %71’inin kapsanması, nüfusun ise %91’ine yayın ulaştırılması hedefleniyor. 2019 yılında fırlatılacak olan 3 yeni uydu ile birlikte görevdeki iletişim uydusu sayımız 7’ye çıkmış olacak. Bir aksilik olmadığı takdirde Türksat 2A, 3A, 4A ve 4B uyduları 2019 yılına kadar kullanımda kalacak.