Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye'nin milli savaş gemisi TCG Anadolu, 2019'un ilk çeyreğinde suya inecek

Milli savaş gemisi TCG Anadolu'nun yapımı hakkında bilgiler veren İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, geminin önümüzdeki yıl denize ineceğini ve testlerin başlayacağını belirtti
1 yıl
15,7b
1
117
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türkiye'nin milli savaş gemisi TCG Anadolu, 2019'un ilk çeyreğinde suya inecek
Tam Boyutta Gör
 

Hizmete girdiğinde Türk Deniz Kuvvetleri’nin amiral gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’nun Tuzla Sedef Tersanesi’ndeki yapım çalışmaları son hızla devam ediyor. Geminin yapımında gelinen nokta ile ilgili bilgiler veren İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, denize indirileceği tarihi de verdi.

İnşası devam eden TCG Anadolu’nun bildiğimiz uçak gemilerinden çok daha fonksiyonel olduğunu belirten Kalkavan, şuan sahada blokların yaklaşık yüzde 90’ının imalatının bitme aşamasında olduğunu ve seneye bu zamanlarda geminin denize indirme töreninin yapılacağını kaydetti.

"2019 Şubat-Mart'ta suya inecek" 

“Gemi 114 bloktan oluşuyor, havuzda şu an yüzde 10'a yakını birleştirilmiş durumda. Şu an en hareketli zamanındayız, bu yaz ve sonbaharda müthiş bir performansla çalışmamızı sürdüreceğiz. Biraz gecikmiştik ama arayı kapatacağız, gemi ortaya çıkacak. Temmuz-ağustosta geminin yüzde 100 blok imalatı bitmiş olacak. 2019 Şubat- Mart'ta da gemimizi yüzdüreceğiz. Ondan sonra ise geminin testlerinin tamamlanıp, teslimi programımızda. Büyük bir proje, değer olarak milyar avronun üzerinde olan bir ürün."

Yüzde 68'i yerli

Geminin yaklaşık yüzde 68’lik yerlilik oranıyla yapıldığının altını çizen Kalkavan, belli ekipmanların Türkiye’de üretilemediği için şuan dışarıdan alındığını, fakat yüzde 100 yerliliğe doğru hızla gidildiğini belirtti.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. 58 metre yüksekliğe sahip Anadolu’da 1.410 m2 tank ve konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. Bunun yanı sıra 1.165 m2 gemi havuzu, 1.880 m2 hafif yük garajı, 6 iniş alanı ve bir uçuş rampasına sahip 5.440 m2 uçuş güvertesi, ve 900 m2 hangar bulunuyor.

TCG Anadolu’nun ayrıca 6 adet F35B, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasitesi bulunuyor.


https://aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-ilk-milli-ucak-gemisi-tcg-anadolu-aa-tarafindan-goruntulendi/1098041 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Feint-TR 1 yıl en beğenilen
Abi ne yerlisi hasta mısınız siz ? İspanyol Juan Carlos sınıfı LHD'nin lisanslı üretimi bu.
Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ressi1 1 yıl
Haber içeriğinde de yazdığı gibi "Çok Maksatlı Amfibik Hücum Gemisi" 'ne, başlıkta neden uçak gemisi yazıyorsunuz?
Edit: Düzeltmiş
2 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strong mind strong body 1 yıl
Bize satılmayacak olan F35 modelini taşıyabiliyor olmasından bize ne? Ayrıca bu bir çıkarma gemisi, uçak değil.
5 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
uçak gemisi değil ki çıkarma gemisi. yani istediğiniz yere çıkarma birlikleri taşıyan gemi üzerinde sadece helekopterler için iniş alanı mevcud bize şimdilikte zaten ucak gemisi lazım değil. anca belki 25-50 sene sonra belki ihtiyac hissederiz olurya islami birlik kurulur felan o zaman lazım :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adolf1 1 yıl
denize indirilecek 2 sene de deniz kabul ve sistem testleri sürecek.
keşke biraz hızlandırılabilse
donanmanın güçlendirilmesi şart.
Egede ve doğu akdenizde sular ısınıyor.
güçlü, kaliteli, caydırıcı bir donanmaya ihtiyacımız var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 1 yıl
Haber başlığı yanlış. Bu tür haberleri Barış Yurtsever'in yapması lazım. Türkiyenin ilk milli gemisi TCG Anadolu değil. Türkiye Milgem sınıfı yerli birkaç yıl öncesinde denize indirdi zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tadigrat 1 yıl
Şöyle bi haber buldum..
europavarietas.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rig3L 1 yıl
%68 yerli tarafı geminin demir aksamı ve hammadde veya 1-2 işlemden geçirilerek ürün haline getirilen parçalar olasa gerek. Bizim bunlara değil mikro çiplere , yazılımlara , jet motorlarına ihtiyacımız var yani yükte hafif pahada ağır olan şeylere. Ekonomisi güçlü olan ülkeler buralardan kalkınıyorlar. Böyle toplama araçlar yapacağımıza AR-GE , inovasyona önem verelim çünkü güçlü ordu güçlü ekonomiden geçer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Ya arkadaşlar motordaki rulmanlar yerlimi değilse ben kabul etmem
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tomshardware 1 yıl
dolar 4 TL konuları coşunca birileri de hemen karşı atağa geçmiş.


Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 1 yıl horizons2
Bizim için fark etmez zaten f4’leri bile rahat rahat kullandığımıza göre onuda kullanırız ama tabii f35 b biraz zorla alırız herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-A984A1CC7 1 yıl
Vergi veren bir vatandaş olarak artık bu tür projelerde ilk baktığımın şey maaliyet.
Açıkçası ben uzman değilim, ordunun ihtiyacı var mı bilemem ancak yazılanlara göre özellikle Yunanistan'a karşı üstünlük sağlamak amacıyla gerekli bir gemi.
Öncelikle bu geminin muadili olan (tıpa tıp aynısı diyebiliriz.) Juan Carlos I sadece 462 Milyon dolara üretilirken, nasıl oluyor da 1milyar 250milyon dolara mal oluyor?TCG Anadolu
Ben uzman değilim eğer uzmanları varsa bilgilendirirse sevinirim.
Peki olaylar bununla bitti mi? Bitmedi tabi, bu gemiyi yapan iki ortak var biri İspanyol diğeri Türk. Türk olan firma Sedef Gemi İnşaat
Peki kime ait bu firma? Kalkavanların sahibi olduğu Türkon Holding
Peki Google'a Kalkavan ve Fetö yazınca ne çıkıyor biliyor musunuz?
Bilmiyorsanız deneyin ;)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 1 yıl senersongur
Biraz zorluk çıkarsalarda alabiliriz gibime geliyor. Yok alamadık İngiltere’den Harrier illa alırız onlardan almayalım diyede satarlar gibime geliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
horizons2 1 yıl gun
gun
Biraz zorluk çıkarsalarda alabiliriz gibime geliyor. Yok alamadık İngiltere’den Harrier illa alırız onlardan almayalım diyede satarlar gibime geliyor.

Harrier ahı gitmiş vahı kalmış bir uçak, ingiltere zaten elindeki Harrier'ları f35b'ler ile değiştirecek, belki çok uygun bir fiyattan satışı gerçekleşirse olabilir.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15742 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tcg anadolu, uçak gemisi ve
6 etiket daha türkiyenin ilk uçak gemisi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Waymo CEO'su: Uber'in kazasında bizim sürücüsüz aracımız olsaydı yaya ölmezdi 1 yıl Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük off-shore rüzgâr santrali için aday bölgeler belirlendi 1 yıl İlk milli hava-hava füzelerinin atış testi gerçekleştirildi 1 yıl Fiziksel müzik satış rakamları dijital indirme gelirlerinden yüksek 1 yıl 2019 Toyota Auris Touring Sports, kamuflajlı olarak görüntülendi 1 yıl Mark Zuckerberg gazetelere tam sayfa özür ilanı verdi 1 yıl Santander ve Ripple'dan uluslararası ödemeleri kolaylaştıran uygulama 1 yıl Corsair yeni Hydro Series H60 sıvı işlemci soğutucusunu sunar 1 yıl Samsung Galaxy S9 için kılıf tavsiyeleri 1 yıl Bakan açıkladı: Yerli otomobil 500 km menzil ve rekabetçi bir fiyatla gelecek 1 yıl ADATA son kullanıcı için en hızlı SSD serisini duyurdu 1 yıl Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? [Anket #1] 1 yıl Tesla Model X kaza yaptı: 1 ölü 1 yıl Çinli içerik üreticileri artık ''daha ciddi'' içerikler üretecek 1 yıl Dikkat! Nvidia GeForce MX150 daha düşük bir versiyona daha sahip 1 yıl Yurt dışı çıkış harcı bilet fiyatlarına dahil olabilir 1 yıl Nimbus’tan 3.5 inçte rekor SSD kapasitesi 1 yıl MİT için üretilen ANKA teslim edildi 1 yıl Street Fighter dizisi için hazırlıklara başlandı 1 yıl Makyajlı Renault Kadjar ilk kez göründü 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'nin milli savaş gemisi TCG Anadolu, 2019'un ilk çeyreğinde suya inecek Sonraki Kiliseler, Google ve Apple Pay ile bağış alacak 1 yıl Samsung Galaxy Note 9, 5G bağlantı desteğiyle gelebilir 1 yıl Bu sefer öldürdü! Suçlu Yapay Zeka | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl BTK'dan VPN kullanımının engellenmesi ile ilgili açıklama geldi 1 yıl Coincheck'ten çalınan 530 milyon dolarlık kripto para kayıplara karıştı 1 yıl AMD Radeon ekran kartları oyuncu markaları tarafından boykot mu ediliyor? 1 yıl Samsung Galaxy J7 Prime 2 tanıtıldı! Galaxy J7 Prime 2 özellikleri: 1 yıl Seagate hard disk sürücülerde 480MB/s transfer hızına ulaştı 1 yıl Galaxy S9 serisinin ekranları sorunlu mu? Samsung'dan açıklama geldi 1 yıl İranlı hackerlar ''31 terabaytlık'' veri çalmakla suçlanıyor 1 yıl Telegram aylık 200 milyon aktif kullanıcıya ulaştı 1 yıl ABD'li öğrenciler öğrenim kredisi ile kripto para satın alıyor 1 yıl Üst seviyeye Exynos 9610 gücü 1 yıl OnePlus 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı 1 yıl AMD: Yeni ortaya çıkan açıklar gerçek fakat endişelendirecek boyutta değiller 1 yıl Battlefield 1 botları artık kendi öğrenecek 1 yıl Instagram yeni gönderileri en üste taşıyor 1 yıl 2018 Toyota Auris'in kabin görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Malta'ya taşınıyor 1 yıl Facebook'u silin kampanyasına Elon Musk'tan büyük destek! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim