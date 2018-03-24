Türkiye'nin milli savaş gemisi TCG Anadolu, 2019'un ilk çeyreğinde suya inecek

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Hizmete girdiğinde Türk Deniz Kuvvetleri’nin amiral gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’nun Tuzla Sedef Tersanesi’ndeki yapım çalışmaları son hızla devam ediyor. Geminin yapımında gelinen nokta ile ilgili bilgiler veren İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, denize indirileceği tarihi de verdi.

İnşası devam eden TCG Anadolu’nun bildiğimiz uçak gemilerinden çok daha fonksiyonel olduğunu belirten Kalkavan, şuan sahada blokların yaklaşık yüzde 90’ının imalatının bitme aşamasında olduğunu ve seneye bu zamanlarda geminin denize indirme töreninin yapılacağını kaydetti.

"2019 Şubat-Mart'ta suya inecek"

“Gemi 114 bloktan oluşuyor, havuzda şu an yüzde 10'a yakını birleştirilmiş durumda. Şu an en hareketli zamanındayız, bu yaz ve sonbaharda müthiş bir performansla çalışmamızı sürdüreceğiz. Biraz gecikmiştik ama arayı kapatacağız, gemi ortaya çıkacak. Temmuz-ağustosta geminin yüzde 100 blok imalatı bitmiş olacak. 2019 Şubat- Mart'ta da gemimizi yüzdüreceğiz. Ondan sonra ise geminin testlerinin tamamlanıp, teslimi programımızda. Büyük bir proje, değer olarak milyar avronun üzerinde olan bir ürün."

Yüzde 68'i yerli

Geminin yaklaşık yüzde 68’lik yerlilik oranıyla yapıldığının altını çizen Kalkavan, belli ekipmanların Türkiye’de üretilemediği için şuan dışarıdan alındığını, fakat yüzde 100 yerliliğe doğru hızla gidildiğini belirtti.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. 58 metre yüksekliğe sahip Anadolu’da 1.410 m2 tank ve konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. Bunun yanı sıra 1.165 m2 gemi havuzu, 1.880 m2 hafif yük garajı, 6 iniş alanı ve bir uçuş rampasına sahip 5.440 m2 uçuş güvertesi, ve 900 m2 hangar bulunuyor.

TCG Anadolu’nun ayrıca 6 adet F35B, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasitesi bulunuyor.

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