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Türkiye'yi de hedef alan madencilik yazılımı 15 milyon bilgisayarı etkiledi

Güvenlik şirketi Palo Alto Networks'un raporuna göre hackerların geliştirdiği kötü amaçlı madencilik yazılımı aylarca en az 15 milyon kullanıcının bilgisayarı üzerinde madencilik yaptı.
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Kripto paralara olan ilgi ve kripto paraların yüksek değeri sadece yatırımcıların değil hackerların da iştahını kabartıyor. Borsalara ve kripto para topluluklarına saldırarak gelir elde etmeye çalışan hackerlar son dönemde ise sızdığı bilgisayarda madencilik yapan kötü amaçlı yazılımlar geliştirmeye odaklanmış durumda. Güvenlik şirketi Palo Alto Netwroks'un ortaya çıkardığı yeni madencilik yazılımı ise internet kullanıcılarının, kötü amaçlı madencilik yazılımlarına karşı ne kadar büyük bir tehlike içinde olduğunu gözler önüne seriyor.

Bağlantıların arkasında gizleniyor 

Palo Alto Networks'un raporuna göre XMRig adlı kötü amaçlı yazılım şu sıralar 300$ civarında değere sahip olan kripto para birimi Monero'nun madenciliğini yapmak için bilgisayarlara sızıyor ve bilgisayarların CPU'sunu, NiceHash gibi madencilik platformlarına satıyor. Yaklaşık dört aylık süreçte dünya genelinde en az 15 milyon bilgisayara sızdığı tahmin edilen XMrig; "File4org", "RapidFiles" ve "Dropmefiles" gibi dosya paylaşım platformlarında .exe uzantılı birer indirme dosyası olarak gizleniyor. Bu dosyalar ayrıca Bitfly ve Adfly gibi URL kısaltma hizmetlerindeki reklamların arka planına da yerleştiriliyor. Kullanıcılar yanlış indirme bağlantısına veya reklamlara tıkladığında XMrig kullanıcıların bilgisayarına iniyor ve CPU'yu tüketmeye başlıyor.
Dört aylık süreçte XMRig'i defalarca güncelleyen hackerlar, ayrıca XMRig'in bilgisayarların CPU'sunun yüzde 20'sinden fazlasını asla tüketmeyecek şekilde tasarladı. Böylece mutasyona uğrayan virüs gibi sürekli kılık değiştirerek koruyucu uygulamaları atlatan XMRig, kullanıcıların dikkatini de çekmemiş oldu. Windows işletim sistemi üzerinde çalışan milyonlarca bilgisayarı hedef alan XMRig'in; Tayland'da üç buçuk milyonun üstünde kullanıcıyı, Vietnam'da iki milyona yakın kullanıcıyı ve Mısır'da bir milyonun üstünde kullanıcıyı etkilediği tahmin ediliyor. Ayrıca araştırmacıların açıklamasına göre Türkiye, Peru, Brezilya, Cezayir, Venezuela ve Filipinler'de de binlerce kullanıcı XMRig'i indirmiş durumda.
*Kötü amaçlı yazılımın indirildiği ülkeler
Palo Alto Networks'ten araştırmacı Christopher Budd, Biftly'ın kötü amaçlı URL'leri kaldırdığını ancak XMRig'in internette halen aktif olarak saklandığını belirtiyor. Kullanıcıların bilgisayarlarına sızıp Monero madenciliği yapmanın yeni bir uygulama olmadığını dile getiren Budd, bununla birlikte böylesine uzun süreli ve geniş çaplı bir madencilik operasyonunun benzerine pek rastlanmadığının altını çiziyor. 

http://www.ibtimes.co.uk/hackers-hit-over-15-million-users-new-xmrig-monero-cryptocurrency-mining-campaign-1656753 Yorum Yaz
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Haplo 1 yıl en beğenilen
CPU kullanımı %1-2, sıkıntı yok demek ki.

Benim anlamadığım bağlantıya veya reklamlara tıklayınca nasıl kullanıcıların bilgisayarına iniyor ve CPU'yu tüketmeye başlıyor? Çünkü bir indirme işlemi varsa browserın "indireyim mi aga?" diye sorması gerek; hadi otomatiğe bağladığınız için böyle bir soru sormadı ve tıkladığınız bağlantıdan bahsettiğiniz "exe" dosyası otomatik indi diyelim; kalkıp da biz bu exe'yi çalıştırmazsak, nasıl bulaşacak? "İner inmez kendini çalıştır" diyebilen bir exe, bir yazılım var mı? Eğer yoksa, açıklamalarınızdaki "zararlı indirme bağlantısı veya reklamlara tıklandığında kullanıcıların bilgisayarına inip CPU'yu tüketmeye başlayan" durumu açıklayınız.
CPU kullanımı %1-2, sıkıntı yok demek ki.Benim anlamadığım bağlantıya veya reklamlara tıklayınca nasıl kullanıcıların bilgisayarına iniyor ve CPU'yu...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
TheLastNinja 1 yıl
iki ay kadar önce odatv sitesinde de vardı sıkıntı. sayfaya girince cpu kullanımı %100 oluyordu, tweet attım, muhtemelen odatv nin teknik işlerine bakan adam fark etti tweeti sonra da kaldırıldı. Acaba kendisi mi yüklemişti :)
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Türkçesever 1 yıl
Bu aralar bu haberler yaygınlaşmaya başladı. Bence bu Bitcoin işi iyi olmadı. Bir de hâlen bu Bitcoin'i savunanlar var.
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java 1 yıl
İşi gücü crack vs olanlar hak ediyor... Orjinal program kullanıyorum, bence sorun yok...
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Haplo 1 yıl en beğenilen
CPU kullanımı %1-2, sıkıntı yok demek ki.

Benim anlamadığım bağlantıya veya reklamlara tıklayınca nasıl kullanıcıların bilgisayarına iniyor ve CPU'yu tüketmeye başlıyor? Çünkü bir indirme işlemi varsa browserın "indireyim mi aga?" diye sorması gerek; hadi otomatiğe bağladığınız için böyle bir soru sormadı ve tıkladığınız bağlantıdan bahsettiğiniz "exe" dosyası otomatik indi diyelim; kalkıp da biz bu exe'yi çalıştırmazsak, nasıl bulaşacak? "İner inmez kendini çalıştır" diyebilen bir exe, bir yazılım var mı? Eğer yoksa, açıklamalarınızdaki "zararlı indirme bağlantısı veya reklamlara tıklandığında kullanıcıların bilgisayarına inip CPU'yu tüketmeye başlayan" durumu açıklayınız.
2 Yanıt Yanıtla +17
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kaazto28 1 yıl Haplo
Haplo

CPU kullanımı %1-2, sıkıntı yok demek ki.

Benim anlamadığım bağlantıya veya reklamlara tıklayınca nasıl kullanıcıların bilgisayarına iniyor ve CPU'yu tüketmeye başlıyor? Çünkü bir indirme işlemi varsa browserın "indireyim mi aga?" diye sorması gerek; hadi otomatiğe bağladığınız için böyle bir soru sormadı ve tıkladığınız bağlantıdan bahsettiğiniz "exe" dosyası otomatik indi diyelim; kalkıp da biz bu exe'yi çalıştırmazsak, nasıl bulaşacak? "İner inmez kendini çalıştır" diyebilen bir exe, bir yazılım var mı? Eğer yoksa, açıklamalarınızdaki "zararlı indirme bağlantısı veya reklamlara tıklandığında kullanıcıların bilgisayarına inip CPU'yu tüketmeye başlayan" durumu açıklayınız.

kardeş yabancı torrent sitelerinden program indiriyorum, adamlar nasıl bir şey yapmışlarsa 15-20 saniyeliğine cpu yu %100 sömürüyor sonra torrenti indirmeme izin veriyor. Adamlar bir nevi cpu yu kullanrak ödeme işlemi gerçekleştiriyor.

Beyin bedava :)
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tolgatelli 1 yıl Haplo
Haplo

CPU kullanımı %1-2, sıkıntı yok demek ki.

Benim anlamadığım bağlantıya veya reklamlara tıklayınca nasıl kullanıcıların bilgisayarına iniyor ve CPU'yu tüketmeye başlıyor? Çünkü bir indirme işlemi varsa browserın "indireyim mi aga?" diye sorması gerek; hadi otomatiğe bağladığınız için böyle bir soru sormadı ve tıkladığınız bağlantıdan bahsettiğiniz "exe" dosyası otomatik indi diyelim; kalkıp da biz bu exe'yi çalıştırmazsak, nasıl bulaşacak? "İner inmez kendini çalıştır" diyebilen bir exe, bir yazılım var mı? Eğer yoksa, açıklamalarınızdaki "zararlı indirme bağlantısı veya reklamlara tıklandığında kullanıcıların bilgisayarına inip CPU'yu tüketmeye başlayan" durumu açıklayınız.

Örnek vereyim,
günlük 20.000 kullanıcısı olan bir haber ajansı müşterim var,
websitesindeki logosundan (.jpg) server'a virüslü dosyalar yüklüyorlar,
izliyorum çinli korsanlar onu çalıştırmaya çalışıyor ama olmuyor,
neyse nasıl yaptığını izlemek için bekliyorum sürekli aynı şeyi deniyor ama güvenlik tedbirleri sayesinde beceremiyor,
ancak olay şu ki bir ev kullanıcısının girdiği websiteden o dosyaları çalıştırabilir, bunun .exe olması gerekmiyor,
dosyalar .bat .reg veya .img olabilir hiç farketmez, gerekli ağ bağlantılarını kullanıp zaten virüsü başka yollarla da yükleyebilir.

( Not: Microsoft seminerinde CPU kullanma oranını verdiler, Dünya geneli ortalama %5 )
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Tugrul_512bit 1 yıl
O kadar bilgisayarımız mı varmış?
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