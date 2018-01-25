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Alphabet, Chronicle isimli siber güvenlik şirketi kurdu

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, işletmeler için siber güvenlik ve analiz hizmeti sunacak olan yeni şirketi Chronicle'ı duyurdu. Chronicle'ın Google ile olan bağı şirkete müşteri kazandırabilir
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Güvenlik
Furkan Babur
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Alphabet, Chronicle isimli siber güvenlik şirketi kurdu
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Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren ve yenilikçi projeler geliştiren Google X ekibinin yarattığı bir girişim daha şirket oldu. Daha önce Waymo ve Project Loon gibi Google için son derece önemli işlere imza atan ekip bir süredir Chronicle isimli siber güvenlik girişimiyle ilgileniyordu. Google X Başkanı Astro Teller tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ise Chronicle istenilen olgunluğa ulaştı ve Google X'ten bağımsız olarak faaliyet göstermeye hak kazandı.


Google ile bağları koparmayacak 

Astro Teller'in dijital bağışıklık sistemi olarak nitelendirdiği Chronicle artık yeni bir şirket ve Google'dan farklı bir oluşum olarak internet dünyasında yer alacak. Tabi esas olarak yönetim kısmında kendini gösteren bu bağımsızlık Chronicle ile Google arasında ciddi bir iş birliği yapılmasına engel değil. Google'ın altyapısını kullanarak siber tehditleri mevcut sistemlere kıyasla daha hızlı ve geniş ölçekte tespit edebildiği iddia edilen Chronicle, 2012'de Google tarafından satın alınan ve kötü amaçlı yazılımları raporlayan VirusTotal'dan da faydalanacak.


Chronicle'ın siber güvenliğin sağlanması için hangi yeteneklere sahip olduğu veya ne gibi uygulamalardan faydalanacağı şu an için bilinmiyor ancak Chronicle kurucusu olan ve yeni şirkete CEO olarak atanan Stephen Gillett, halihazırda Fortuna 500 listesindeki bazı şirketlerin Chronicle'ı test ettiğini dile getirdi. Gillet ayrıca detay vermese de Chronicle'da makine öğrenme ve gelişmiş arama özelliklerini kullanacaklarını açıkladı.


Tabi özellikle geçtiğimiz yıl zirve yapan siber saldırılar sonucunda pek çok büyük şirket güvenlik şirketleriyle olan hizmet sözleşmelerini gözden geçirmeye başlamış durumda. Chronicle'ın çok sayıda müşterinin bulunduğu bu pastadan büyük bir pay alabileceği düşünülüyor. Ayrıca Chronicle'ın, Google Bulut platformuyla da desteklenebileceği veya hem bulut hem de güvenlik hizmetinin bir paket halinde kullanıcılara sunulabileceği tahmin ediliyor. 


https://www.theverge.com/2018/1/24/16929320/google-x-cybersecurity-chronicle-spin-off-alphabet Yorum Yaz
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