Tweet atarak pizza sipariş edilebilecek

Özelliğin ülkemizde hizmete girip girmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak sosyal medyanın ne kadar çeşitli alanlarda kullanılabileceğini gösteriyor.

Şirketten bu kez çok daha farklı bir adım geldi. Kullanıcıların pizza sipariş etmesini kolaylaştırmak için geliştirilen bu sistemde pizza emojisi içeren bir tweet atmak yeterli oluyor. Tabii ki her emoji içeren tweetin sipariş sayılmaması için kullanıcıdan bazı ayarları yapması isteniyor. Twitter hesabını Dominos üyeliğine tanımlayacak kişilerin Dominos twitter adresini ekleyerek #EasyOrder ( Kolay Sipariş ) etiketini kullanarak pizza emojili tweet atmaları gerekiyor.