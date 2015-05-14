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Tweet atarak pizza sipariş edilebilecek

4 yıl
1,3b
1
10
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Tweet atarak pizza sipariş edilebilecek
Global pizza dağıtım şirketlerinden birisi olan Dominos son dönemlerde teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için önemli atılımlar yapıyor. Geçtiğimiz dönemlerde Drone ile pizza siparişi götürmek istediklerini belirten şirket bir süre önce de sipariş ile ilgili detayların müşterilerle paylaşılacağı bir mobil uygulama hazırladıklarını duyurmuştu.
Şirketten bu kez çok daha farklı bir adım geldi. Kullanıcıların pizza sipariş etmesini kolaylaştırmak için geliştirilen bu sistemde pizza emojisi içeren bir tweet atmak yeterli oluyor. Tabii ki her emoji içeren tweetin sipariş sayılmaması için kullanıcıdan bazı ayarları yapması isteniyor. Twitter hesabını Dominos üyeliğine tanımlayacak kişilerin Dominos twitter adresini ekleyerek #EasyOrder ( Kolay Sipariş ) etiketini kullanarak pizza emojili tweet atmaları gerekiyor.

Özelliğin ülkemizde hizmete girip girmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak sosyal medyanın ne kadar çeşitli alanlarda kullanılabileceğini gösteriyor.

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Sirchade 4 yıl
antep'te de tostçu mehmet var facebook twitter whatsapp üzerinden sipariş alıyor
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Kulak Misafiri 4 yıl Sirchade
`Raikonen`
antep'te de tostçu mehmet var facebook twitter whatsapp üzerinden sipariş alıyor


Çok iyimiş yau
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mrtdgci89 4 yıl
Bir pizzaya bu kadar kolay ulaşılmamalı :)
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StummScream 4 yıl
Herkes neye göre pizza getirecek demiş.
He arkadaş bir siz akıllısınız, orada bunu yazan yazılımcılar, mühendisler sizden salak onu düşünememişler.
Adamlar böyle bir şey üzerinde çalıştıklarını yazmışlar ne kadar saçma sorular bunlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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murdocklawless 4 yıl StummScream
StummScream

Herkes neye göre pizza getirecek demiş.
He arkadaş bir siz akıllısınız, orada bunu yazan yazılımcılar, mühendisler sizden salak onu düşünememişler.

Adamlar böyle bir şey üzerinde çalıştıklarını yazmışlar ne kadar saçma sorular bunlar.

tamam efendim, bir daha sormayız. hatta soru sormadan önce size pm atarız, onay verirseniz o zaman sorarız sayın haşmetmeabımız.
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darkdiva 4 yıl
Bol malzemos default olsun :p
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murdocklawless 4 yıl
ee neli pizza gelecek peki? kafasına göre mi yollayacak pizzayı dominos?
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Okisht 4 yıl murdocklawless
Dominos üyeliği içerisinde kolay pizza siparişi eklenecekmiş. Sanırım oradan bir kez seçilecek pizzayı gönderirler her seferinde
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