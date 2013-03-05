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TweetDeck uygulamaları yayın hayatına son veriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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TweetDeck uygulamaları yayın hayatına son veriyor
Twitter'ın mobil uygulamalarını hazırladığı dönemde en gözde istemci uygulamalarından olan TweetDeck, Nisan 2011 tarihinde Twitter tarafından satın alınmıştı. O günden bu yana faaliyetlerine devam eden platformun mobil tarafının Mayıs ayı itibariyle sonlandırılacağı duyuruldu.

Android ve iOS uygulamaları Mayıs ayında uygulama mağazalarından çekilirken, TweetDeck Air uygulaması da aynı sonu yaşayacak. Halen kullanımda olan sürümler de Mayıs ayından sonra fonksiyonelliğini yitirecek. Girişim Twitter'ın yenilikleri sonrasında TweetDeck uygulamasına daha az rağbet gösterildiğini açıkladı.

TweetDeck bununla birlikte web ve Chrome OS uygulamalarını geliştirmeye devam edecek. Girişim pek çok yeni özellik kazandırdığı uygulamalarına daha çok odaklanacak. 


http://www.slashgear.com/twitter-stops-support-for-tweetdeck-mobile-and-air-apps-04272486/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
| OMG! | 6 yıl
Mahvettiler güzelim uygulamayı. Satın almadan önceki hali ile alımdan sonraki hali arasında çok büyük fonksiyonellik farkları var. Twitter kendi eli ile öldürdü.
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londoner23 6 yıl
erken haberim olaydı iyiydi..:)
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