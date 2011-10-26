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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twelve South dünyanın ilk MacBook USB subwoofer'ı BassJump 2'yi sunar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,8b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil ve masaüstü cihazlarında ses kalitesine önem verenler için son dönemlerde Beats Audio, Monster gibi firmaların çözümleri yaygınlaşmaya başladı. Geniş bir yelpazede ürün sunan firmaların yanında tek bir modele yönelik çözüm üreten firmalar da var. 

Apple ürünlerine yönelik ses çözümleri üreten Twelve South firması, MacBook Pro veya MacBook Air modellerinde en iyi ses kalitesini sağlamak amacıyla hazırladığı BassJump 2 subwoofer modelini tanıttı. 

BassJump 2 önceki model gibi tek bir USB girişinden güç alıyor ve Mac kulaklık çıkışına bağlanarak gelişmiş ses özelliklerini kullanıma açıyor. Subwoofer ile gelen BassJump 2 yazılımı daha fazla uyumluluk ve 8 yeni desibel ayarı sunuyor.

Yazılım güncellemeleriyle BassJump 2 iMac ve Apple Thunderbolt ekranlarıyla da uyumlu hale getirilebilecek. 

BassJump 2 modeli yazılım da beraberinde olarak Amazon.com üzerinden 69.99$'a temin edilebiliyor. Ayrıca diğer perakendecilerde de bulmak mümkün.

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Centauri 8 yıl
triposi
Yazılımı ile birlikte satıldığına göre, ufacık bir ihtimalde olsa bizim bilgisayarlarımızda çalışabilir, bekleyip görelim. Ekleme: Apple beni şaşırtır diye düşünsem de sonuç aynı, sadece kendi ürünlerinde çalışabilecek bir subwoofer. amazon.com/...

Apple degil ki bu, Twelve-South
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umutarslan.com 8 yıl
selcuk87

500mWlık bir beslenme ile ne kadar bir ses çıkarabiliyor merak ettim doğrusu.


"500mA x 5v = 2,5w eder"
bende çin malı bir tane bu tarz alet var.2 hoparlör bir booffer 3,7 nokia bataryasıyla çalışıyor usbden şarj felan.Acayip ses çıkıyor 30tl felandı.Bu alet kaliteli olur kanımca.
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selcuk87 8 yıl
500mA, aklımda 500mW olarak kalmış, yanlış hatırlamışım, düzeltme için teşekkür.
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selcuk87 8 yıl
500mW'lık bir beslenme ile ne kadar bir ses çıkarabiliyor merak ettim doğrusu.
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triposi 8 yıl
Yazılımı ile birlikte satıldığına göre, ufacık bir ihtimalde olsa bizim bilgisayarlarımızda çalışabilir, bekleyip görelim.

Ekleme: Apple beni şaşırtır diye düşünsem de sonuç aynı, sadece kendi ürünlerinde çalışabilecek bir subwoofer.

amazon.com/...
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deniz_sea 8 yıl
Fiyat iyi gibi bizim usb lerde çalışmaz herhalde tipik Apple paranoyası gibi benim için yapıldın başkasında çalışma sakin ,,,
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