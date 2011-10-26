Twelve South dünyanın ilk MacBook USB subwoofer'ı BassJump 2'yi sunar

Mobil ve masaüstü cihazlarında ses kalitesine önem verenler için son dönemlerde Beats Audio, Monster gibi firmaların çözümleri yaygınlaşmaya başladı. Geniş bir yelpazede ürün sunan firmaların yanında tek bir modele yönelik çözüm üreten firmalar da var.





Apple ürünlerine yönelik ses çözümleri üreten Twelve South firması, MacBook Pro veya MacBook Air modellerinde en iyi ses kalitesini sağlamak amacıyla hazırladığı BassJump 2 subwoofer modelini tanıttı.





BassJump 2 önceki model gibi tek bir USB girişinden güç alıyor ve Mac kulaklık çıkışına bağlanarak gelişmiş ses özelliklerini kullanıma açıyor. Subwoofer ile gelen BassJump 2 yazılımı daha fazla uyumluluk ve 8 yeni desibel ayarı sunuyor.





Yazılım güncellemeleriyle BassJump 2 iMac ve Apple Thunderbolt ekranlarıyla da uyumlu hale getirilebilecek.





BassJump 2 modeli yazılım da beraberinde olarak Amazon.com üzerinden 69.99$'a temin edilebiliyor. Ayrıca diğer perakendecilerde de bulmak mümkün.