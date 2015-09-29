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Twitch gelecek yıl HTML5 altyapısına geçecek

3 yıl
1,6b
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7
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitch gelecek yıl HTML5 altyapısına geçecek

Popüler canlı oyun yayınları platformu Twitch, yıl başlarından bu yana Flash tabanlı olan altyapısını HTML5 standardı üzerine transfer etmek için çalışmalar yapıyor. Firma en erken gelecek yıl ortalarına doğru çalışmalarını sonlandırmış olacak. 

TwitchCon 2015 etkinliğinde yapılan açıklamalara göre 2016 yılının ikinci çeyreğinde Twitch platformunun video oynatıcıları ve kontrolleri Flash standardından HTML5 standardına aktarılacak. Böylece hem daha fazla video türüne üçüncü taraf yazılımlar olmadan destek verilecek hem de çeşitli optimizasyonlarla akıcı ve daha az enerji harcayan bir yapı ortaya çıkarılacak. 

Altyapı değişikliğinin haricinde Whisper adındaki özel mesajlaşma programı da artık web-mobil cihazlar arasında transfer edilebilecek. Ayrıca özel sohbetler pop-up bildirimler şeklinde ekranda belirecek ve kullanıcının daha fazla dikkatini çekmesi sağlanacak. 

Diğer bir yenilik ise kullanıcıların yayınlarında kullanmak üzere özelleştirilmiş önizleme resimleri kullanabilmeleri oldu. Daha önce aynı oyundan alınan videolar benzer önizleme resimleri nedeniyle birbirinden ayrılamıyordu.  

http://www.technobuffalo.com/2015/09/27/twitch-to-ditch-flash-for-html5-in-2016/ Yorum Yaz
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl en beğenilen Guest-77EFADBE5
harun50

Dh de aspden kurtulsa keske

Şu sıralar artan çökme sorunu insanların canını sıkmaya başladı.Keşke düzgün bir açıklama yapsalar, sorunun ne kadar daha devam edeceğini söyleseler. Bir açıklama yapmak bu kadar zor olmamalı. Bir uğraşım içindeyseniz bari onu söyleyin kendi yağınızda kavrulmayın!!!
harun50Dh de aspden kurtulsa keskeŞu sıralar artan çökme sorunu insanların canını sıkmaya başladı.Keşke düzgün bir açıkl...
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DH Misafiri 3 yıl
resimdeki oyunun adını bilen var mı?
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kadirirdem 3 yıl
en iyisini yapmışlar şu dhde ki server sorunlarındanda kurtulsak çok iyi olacak...
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grandcross 3 yıl
steamdeki gibi oyuna özel arayüz ve ek bilgiler görüntüleyebilsek güzel olur aslında

Mesela wow oynayan birinin kanalına girdiğimizde oynayan adamın armory sini hemen aşağıda görebilsek itemlerine bakabilsek.
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Crashlone 3 yıl
Facebook geçen hafta Flash belasından kurtuldu.Twitch TV zaten Mobil platformlarda ve safari tarayıcısında gayet düzgün HTML5 olarak tüm yayınları oynatabiliyorken neden masaüstü platform için bu kadar uzun bir süre istiyorlar onu çözemedim...
Birde şu CANIMIZIN İÇİ DH varsayılan oynatıcıyı FLASH yapmasada HTML5 yapsa diyoruz.
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Biggest Star 3 yıl Crashlone
Crashlone

Facebook geçen hafta Flash belasından kurtuldu.Twitch TV zaten Mobil platformlarda ve safari tarayıcısında gayet düzgün HTML5 olarak tüm yayınları oynatabiliyorken neden masaüstü platform için bu kadar uzun bir süre istiyorlar onu çözemedim...
Birde şu CANIMIZIN İÇİ DH varsayılan oynatıcıyı FLASH yapmasada HTML5 yapsa diyoruz.



+1

her seferinde video başlamadan html5 i seçiyorum.
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Patren 3 yıl
youtube gibi hızlı olsun bide delay olmasın lazıyım
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