Twitch gelecek yıl HTML5 altyapısına geçecek

Popüler canlı oyun yayınları platformu Twitch, yıl başlarından bu yana Flash tabanlı olan altyapısını HTML5 standardı üzerine transfer etmek için çalışmalar yapıyor. Firma en erken gelecek yıl ortalarına doğru çalışmalarını sonlandırmış olacak.





TwitchCon 2015 etkinliğinde yapılan açıklamalara göre 2016 yılının ikinci çeyreğinde Twitch platformunun video oynatıcıları ve kontrolleri Flash standardından HTML5 standardına aktarılacak. Böylece hem daha fazla video türüne üçüncü taraf yazılımlar olmadan destek verilecek hem de çeşitli optimizasyonlarla akıcı ve daha az enerji harcayan bir yapı ortaya çıkarılacak.





Altyapı değişikliğinin haricinde Whisper adındaki özel mesajlaşma programı da artık web-mobil cihazlar arasında transfer edilebilecek. Ayrıca özel sohbetler pop-up bildirimler şeklinde ekranda belirecek ve kullanıcının daha fazla dikkatini çekmesi sağlanacak.





Diğer bir yenilik ise kullanıcıların yayınlarında kullanmak üzere özelleştirilmiş önizleme resimleri kullanabilmeleri oldu. Daha önce aynı oyundan alınan videolar benzer önizleme resimleri nedeniyle birbirinden ayrılamıyordu.

http://www.technobuffalo.com/2015/09/27/twitch-to-ditch-flash-for-html5-in-2016/