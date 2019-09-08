Twitch sonunda Apple TV’ye geliyor

Son zamanlarda yeni rakipleriyle çekişme yaşayan Twitch, kullanıcıların uzun zamandır dile getirdiği önemli bir isteği yerine getiriyor. Twitch uygulaması sonunda resmi olarak Apple TV’de yerini alıyor. Kısacası tvOS tabanlı cihazlara Twitch uygulaması kullanılabilecek.

Beta aşamasına başladı

Apple’ın TestFlight programına dahil olan Twitch uygulaması beta aşamasına başlamış oldu bile. Uygulama üzerinden canlı yayın izlemek, sohbet kısmına yorum yapmak ve popüler oyunları takip etmek gibi bilindik tüm Twitch özellikleri kullanılabilecek.

Twitch uygulamasının yokluğu bugüne kadar üçüncü taraf uygulamalarla dolduruluyordu. Tabii ki resmi uygulamanın işlevselliğini sağlayamadıklarından dolayı resmi uygulamanın gelmesi oldukça önemli.

Uygulama final sürümüyle yayınlanmadan siz de beta aşamasına katılmak istiyorsanız TestFlight uygulamasını Apple TV ve bir iOS cihazınıza yüklemek, TestFlight programına kayıt olmak gibi aşamaları tamamlamalısınız.

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Twitch uygulamasının TestFlight sayfasına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Beta aşamasında olduğu için uygulama içerisinde çeşitli hatalar görmeniz mümkün. Dolayısıyla final sürümü beklemek isteyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/09/07/twitch-apple-tv-app-beta/