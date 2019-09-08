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apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitch sonunda Apple TV’ye geliyor

Konsollar, mobil cihazlar ve birçok platformda bulunan Twitch uygulaması sonunda Apple TV’de de yerini alıyor. Beta sürümüyle kullanıcılara hizmet vermeye başladı bile.
9 sa.
1,1b
3
5
apple tv
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Twitch sonunda Apple TV’ye geliyor
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Son zamanlarda yeni rakipleriyle çekişme yaşayan Twitch, kullanıcıların uzun zamandır dile getirdiği önemli bir isteği yerine getiriyor. Twitch uygulaması sonunda resmi olarak Apple TV’de yerini alıyor. Kısacası tvOS tabanlı cihazlara Twitch uygulaması kullanılabilecek.

Beta aşamasına başladı

Apple’ın TestFlight programına dahil olan Twitch uygulaması beta aşamasına başlamış oldu bile. Uygulama üzerinden canlı yayın izlemek, sohbet kısmına yorum yapmak ve popüler oyunları takip etmek gibi bilindik tüm Twitch özellikleri kullanılabilecek.

Twitch uygulamasının yokluğu bugüne kadar üçüncü taraf uygulamalarla dolduruluyordu. Tabii ki resmi uygulamanın işlevselliğini sağlayamadıklarından dolayı resmi uygulamanın gelmesi oldukça önemli.

Uygulama final sürümüyle yayınlanmadan siz de beta aşamasına katılmak istiyorsanız TestFlight uygulamasını Apple TV ve bir iOS cihazınıza yüklemek, TestFlight programına kayıt olmak gibi aşamaları tamamlamalısınız.

Ayrıca Bkz. "Mercan rengi Pixel 4 XL böyle görünecek"

Twitch uygulamasının TestFlight sayfasına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Beta aşamasında olduğu için uygulama içerisinde çeşitli hatalar görmeniz mümkün. Dolayısıyla final sürümü beklemek isteyebilirsiniz.



https://www.engadget.com/2019/09/07/twitch-apple-tv-app-beta/ Yorum Yaz
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dragons4 43 dk.
Twich hala Samsung smart tv ye gelmedi bekliyoruz
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joven 7 sa.
İnternet bir okyanus bu okyanusta işe yarar şeyden çok
işe yaramaz zamanın öldürmekten öte gereksiz şeyler ile
dolu bir deniz bu denize gereksiz bir damlada Apple’dan
geldi.
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SKYFALL 8 sa.
Güzel haber 👍
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drjacob 8 sa.
4. nesil'i sattım 4k alacaktım , pek işime yaramıyor twitch ama apple tv için bir şeyler yapılıyor olması çok güzel
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yorumculuklar 8 sa.
Amazon'un Fire TV dayatmalarından kurtulduğunu görmek sevindirici ama bu tip TV cihazlarında Chromecast'i tek geçerim. Donanımsal ömrü geçtim yazılımsal ömrü de çok uzun bir cihaz. Apple TV, Fire TV gibi cihazlar güncelleme almayı kestiklerinde içlerindeki uygulamaların eski kalmasıyla çöp olup gitme riskleri var. Eski Apple TV'lerde şuan son durum nedir bilmiyorum ama ilk sürüm Chromecast hala çalışıyor.
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