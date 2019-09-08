Mercan rengi Pixel 4 XL böyle görünecek

Google Pixel 4 için sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Kamera ve teknik özellikler hakkında sürekli yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bugün ise Pixel 4 XL’in tüm renk seçenekleri görüldü. Her sene olduğu gibi siyah ve beyaz modele ek olarak bir de farklı bir renk seçeneği sunulacak.

Ön panel hepsinde siyah

Yeni renk seçeneği mercan ismiyle anılıyor. Görselde siyah ve beyaz renkli modelleri de yan yana görebiliyoruz. Ön taraflarına ait bir görsel yer almasa da üçünün de ön panelinin siyah olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle sensörleri saklama konusunda siyah ön panelin Google’a yardımcı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu durum değişmeyecektir.

Pixel 4 XL modelinin kod adı “Coral” yani mercan şeklindeydi. Farklı sızıntılarda da turuncu renkli Pixel 4 XL hakkında duyumlar ortaya çıktı. Dolayısıyla sızıntının doğru olma ihtimali oldukça yüksek.

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Pixel 4 serisi hakkında elimizdeki bilgileri, gelişmiş Night Sight, Motion Mode, Audio Zoom, Live HDR, 8x yakınlaştırma gibi kamera özellikleri ve 6 GB RAM, 90 Hz ekran, Snapdragon 855 yonga seti, Pixel 4 için 5.7 inç ekran, 2800 mAh batarya, 1080p ekran; Pixel 4 XL için 6.3 inç batarya, 3700 mAh batarya, 1440p ekran şeklinde sıralayabiliriz.

https://www.xda-developers.com/google-pixel-4-xl-leak-orange-coral-color/