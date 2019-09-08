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Mercan rengi Pixel 4 XL böyle görünecek

Google yeni Pixel modelleri için her sene siyah ve beyaza ek olarak bir de farklı renk seçeneği sunuyor. Pixel 4 XL modeli için de mercan rengi ortaya çıktı.
10 sa.
1,6b
4
4
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Mercan rengi Pixel 4 XL böyle görünecek
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Google Pixel 4 için sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Kamera ve teknik özellikler hakkında sürekli yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bugün ise Pixel 4 XL’in tüm renk seçenekleri görüldü. Her sene olduğu gibi siyah ve beyaz modele ek olarak bir de farklı bir renk seçeneği sunulacak.

Ön panel hepsinde siyah

Yeni renk seçeneği mercan ismiyle anılıyor. Görselde siyah ve beyaz renkli modelleri de yan yana görebiliyoruz. Ön taraflarına ait bir görsel yer almasa da üçünün de ön panelinin siyah olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle sensörleri saklama konusunda siyah ön panelin Google’a yardımcı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu durum değişmeyecektir.

Pixel 4 XL modelinin kod adı “Coral” yani mercan şeklindeydi. Farklı sızıntılarda da turuncu renkli Pixel 4 XL hakkında duyumlar ortaya çıktı. Dolayısıyla sızıntının doğru olma ihtimali oldukça yüksek.

Ayrıca Bkz. "Huawei Watch GT 2 modeli 19 Eylül’de tanıtılacak"

Pixel 4 serisi hakkında elimizdeki bilgileri, gelişmiş Night Sight, Motion Mode, Audio Zoom, Live HDR, 8x yakınlaştırma gibi kamera özellikleri ve 6 GB RAM, 90 Hz ekran, Snapdragon 855 yonga seti, Pixel 4 için 5.7 inç ekran, 2800 mAh batarya, 1080p ekran; Pixel 4 XL için 6.3 inç batarya, 3700 mAh batarya, 1440p ekran şeklinde sıralayabiliriz.



https://www.xda-developers.com/google-pixel-4-xl-leak-orange-coral-color/ Yorum Yaz
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smart1978 10 sa. en beğenilen
Kaynak adresteki paylasimlardan anlasilacagi uzere fake cakma renklendirmeymis. Mavisi de var iste

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Mavi ve turuncu haric cekilen gorseller birebir ayni mikron kayma yok
Kaynak adresteki paylasimlardan anlasilacagi uzere fake cakma renklendirmeymis. Mavisi de var iste [resim] [resim] ...
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javaprof 4 sa.
amerikan şirketleri tasarımı aynı şirkete mi yaptıyor yoksa amerikalılar böyle saçma sapan tasarımları mı seviyor anlamadım.
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koyunsayar 6 sa.
Kaplumbağa kabuğu tasarımlı kamera çıkıntısı moda galiba
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funkerman 10 sa.
Apple ile anlaşmalı tasarimmi yapiyolar :)
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smart1978 10 sa. en beğenilen
Kaynak adresteki paylasimlardan anlasilacagi uzere fake cakma renklendirmeymis. Mavisi de var iste

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Mavi ve turuncu haric cekilen gorseller birebir ayni mikron kayma yok
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