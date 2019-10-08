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    Twitch uygulaması sonunda Apple TV’ye geldi

    Yıllardır konsollar ve mobil cihazlarda bulunan Twitch uygulaması sonunda resmen Apple TV'ye geldi. Böylelikle kullanıcılar Twitchy gibi üçüncü parti uygulamaları kullanmaktan kurtuldu.
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple TV'si olan Twitch kullanıcıları için iyi haberler var. Bugün itibariyle Apple TV için resmi Twitch uygulaması nihayet yayınlandı. Uygulama yıllardır konsollar, mobil cihazlar ve Android TV kutularında kullanılabilse de Apple TV platformuna gelmemişti.
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    Hal böyle olunca Apple TV sahipleri bugüne kadar Twitchy gibi üçüncü parti uygulamaları kullanmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz ay Twitch, Apple TV uygulamasının halka açık beta versiyonunu yayınlamıştı. Bugün ise final sürümü indirmeye sunuldu.

    Diğer platformlarla aynı özellikleri sunuyor

    Twitch’in Apple TV uygulaması, mobil ve masaüstü sürümlerinde yer alan özelliklerin aynısına sahip. Bu da kullanıcıların sevdikleri oyunların ve aktivitelerin canlı yayınlarını izleyebilecekleri gibi önceden kaydedilmiş videoları görüntüleyebilecekleri anlamına geliyor. Ayrıca sohbetlere katılmaları da mümkün olacak.

    https://www.engadget.com/2019/10/07/twitch-official-apple-tv-app/ Yorum Yaz
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    No-FéAR 2 gün
    aynı zamanda spotify da dün geldi.
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    emre1393 2 gün
    güncel twitch uygulamasının en büyük sorunu videoyu otomatik oynatmaya başlaması, önceki düz versiyonunda bu yoktu. keşke kapatmak için seçenek koysalardı.
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