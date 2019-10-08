Twitch uygulaması sonunda Apple TV’ye geldi

Apple TV'si olan Twitch kullanıcıları için iyi haberler var. Bugün itibariyle Apple TV için resmi Twitch uygulaması nihayet yayınlandı. Uygulama yıllardır konsollar, mobil cihazlar ve Android TV kutularında kullanılabilse de Apple TV platformuna gelmemişti.

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Hal böyle olunca Apple TV sahipleri bugüne kadar Twitchy gibi üçüncü parti uygulamaları kullanmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz ay Twitch, Apple TV uygulamasının halka açık beta versiyonunu yayınlamıştı. Bugün ise final sürümü indirmeye sunuldu.

Diğer platformlarla aynı özellikleri sunuyor

https://www.engadget.com/2019/10/07/twitch-official-apple-tv-app/

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Twitch’in Apple TV uygulaması, mobil ve masaüstü sürümlerinde yer alanaynısına sahip. Bu da kullanıcıların sevdikleri oyunların ve aktivitelerinizleyebilecekleri gibi önceden kaydedilmiş videoları görüntüleyebilecekleri anlamına geliyor. Ayrıcakatılmaları da mümkün olacak.