Google'dan akıllı telefon üreticilerine Android 10 zorunluluğu

XDA Developers web sitesinin haberine göre, 2020'nin Şubat ayı itibarıyla piyasaya sürülecek tüm yeni telefonlarda Android 10 işletim sisteminin yüklü olması zorunlu olacak. Bu gereksinimi karşılamayan firmaların cihazları onaylanmayacak.

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Arama devi Google söz konusu tarihten sonra yalnızca Android 10 tabanlı cihazların mobil hizmetlerini kullanabileceğini açıkladı. Yeni kural 31 Ocak 2020 tarihinden sonra piyasaya sürülecek akıllı telefonlar için geçerli olacak.

Uymayan şirketlerin GMS linansı yenilenmeyecek

Bu tarihe kadar, Android 9 işletim sistemine sahip cihazların piyasaya sürülmesine izin verilecek. Ancak daha sonra üreticiler sadece Android 10 ile çalışan telefon çıkarabilecekler. Buna uymayanların ise GMS (Google Mobile Services) lisansı yenilenmeyecek.

Google, güvenlik yamaları ve diğer yazılım güncellemelerinin zamanında yayınlanabilmesi için Android 10’un mümkün olduğunca çok sayıda cihazda kullanılmasını istiyor. Zira şirket Android 10'da kritik güncellemelerin, üreticileri veya mobil operatörleri beklemek yerine doğrudan Play Store’dan indirilmesini sağlayan "Project Mainline" özelliği sunuyor.

https://www.xda-developers.com/google-require-android-10-new-devices-approved-january-31/