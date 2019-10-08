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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google'dan akıllı telefon üreticilerine Android 10 zorunluluğu

    Önümüzdeki yılın Şubat ayı itibarıyla piyasaya sürülecek yeni akıllı telefonlarda Android 10 yüklü olması zorunlu hale geliyor. Google bu gereksinime uymayan şirketlerin GMS lisansını yenilemeyecek.
    3 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    8,5b
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    22
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    XDA Developers web sitesinin haberine göre, 2020'nin Şubat ayı itibarıyla piyasaya sürülecek tüm yeni telefonlarda Android 10 işletim sisteminin yüklü olması zorunlu olacak. Bu gereksinimi karşılamayan firmaların cihazları onaylanmayacak.
    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 çıkış tarihi resmen açıklandı"
    Arama devi Google söz konusu tarihten sonra yalnızca Android 10 tabanlı cihazların mobil hizmetlerini kullanabileceğini açıkladı. Yeni kural 31 Ocak 2020 tarihinden sonra piyasaya sürülecek akıllı telefonlar için geçerli olacak.

    Uymayan şirketlerin GMS linansı yenilenmeyecek

    Bu tarihe kadar, Android 9 işletim sistemine sahip cihazların piyasaya sürülmesine izin verilecek. Ancak daha sonra üreticiler sadece Android 10 ile çalışan telefon çıkarabilecekler. Buna uymayanların ise GMS (Google Mobile Services) lisansı yenilenmeyecek.
    Google, güvenlik yamaları ve diğer yazılım güncellemelerinin zamanında yayınlanabilmesi için Android 10’un mümkün olduğunca çok sayıda cihazda kullanılmasını istiyor. Zira şirket Android 10'da kritik güncellemelerin, üreticileri veya mobil operatörleri beklemek yerine doğrudan Play Store’dan indirilmesini sağlayan "Project Mainline" özelliği sunuyor.


    https://www.xda-developers.com/google-require-android-10-new-devices-approved-january-31/ Yorum Yaz
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    mpolat35 3 gün en beğenilen
    Bazı telefon üreticileri bilerek eski sürüm ile telefonları gönderip daha sonra güncelleme verdik diyebilmek için sonradan güncel sürüme geçiriyorlar. O açıdan iyi olmuş.
    Bazı telefon üreticileri bilerek eski sürüm ile telefonları gönderip daha sonra güncelleme verdik diyebilmek için sonradan güncel sürüme geçiriyorlar. O açıdan ...
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    1 Yanıt Yanıtla +60
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    sadrag 3 gün
    Google android i baya toparladı. Bunun bir neticesi aslında bu zorunlu tutma hamlesi. Eski hantal sürümlerin hepsini en kısa zamanda çöpe göndermek istiyor. Olması gereken, iyi bir adım.
    Not: Bundan kullanıcılarda ekmek yemiş olacak. Bir tek üreticiler uyuz olmuştur.. onlarada oh olsun :)
    Google android i baya toparladı. Bunun bir neticesi aslında bu zorunlu tutma hamlesi. Eski hantal sürümlerin hepsini en kısa zamanda çöpe göndermek istiyor. Olm...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    DH Misafiri 5 sa.
    Uygulama geliştirenler iyi bilirler. Uygulamalar bütün telefonlarda çalışsınlar diye 4.4.2 api level minimum olarak geliştirilirler. Bu da Android ekosistemi için büyük sıkıntı bu "zorlama" ile daha iyi Android uygulamaları ekosisteme hakim olacak.
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    sankii 11 sa.
    Bu yeni telefonlar için minimum satılabilir fiyatını etkileyecektir. Ayrıca bu sayede belli bir donanım seviyesi üzerine çıkmak zorunlu oluyor. Olayı yanlış anlamadiysam.
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    grafman09 2 gün
    Aslında iş görecek cihazların, iş göremeyecek hale getirilmesini hızlandırmak için yapılmış bir hamle.. Bir tv box düşünün zamanında android 4 ile çıkmış,, bu cihaz sıkıntısız çalışırken bir güncelleme ile youtube vb. uygulamalar çalışmaz hale geliyor.. Dikkat edin bu cihaz bozulmadı, eskimedi yavaşlamadı.. sadece güncelleme ile bu hale geldi.. Bizde bunu aşmak için farklı apklar yüklüyoruz eskisi gibi çalışmaya devam ediyor..
    Yanıtla +3
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    LGatakan 2 gün
    Çok mantıklı bir hamle. Böylede Google Android son sürümlerinin kullanımını istatislik olarak arttıracak...
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    burakdc 2 gün
    Android 10 zorunlu hale gelip hizla yayildiginda benim gibi eski cihaz kullanan kisilerin telefonlarida daha hizli eskiyecek sonuc itibariyla cogunlukla yazilimlar android 10 a gore cikacak 9 bir nebze guncel kalsada dah eski surumler cope gomulecek bakalim note 3 android 5.0 la nereye kadar is yerinde kablosuz aga guvenlik gerksinimlerini karsilayamadigim icin giremiyorum
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    GODLİİKEE 2 gün
    Olsun ne güzel
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    Çağdaş 2 gün
    Umarım 2020'den sonra Android 10'dan eski sürümleri play store'den koparmaz :/
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    a_y_k_u_t 2 gün
    Bir şeyler değişse neyse, ne bu milletteki güncelleme fetişi anlamıyorum.
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    muratkaya 2 gün a_y_k_u_t
    Vallaha Samsung'un son güncellemesi ve One UI baya güzel olmuştu. Güncellemeler çoğu zaman işe yarar yenilikler sunuyor.
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    Das Boot 2 gün
    Güvenlik güncellemelerini Google PLay üzerinden verecek olması çok önemli. En azından Android One kapsamında olmayan cihazlar bile güvenlik güncellemelerini tüm dünyayla aynı anda alabilecekler.
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    mehmehcik_71 2 gün Das Boot
    Amaç genel olarak güvenlik
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    mladenbmv 2 gün
    güzel olmuş firmalar uyanıklık yapmasın.
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