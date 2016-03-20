Twitter, 140 karakter ile yoluna devam edecek

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Bir süredir teknoloji gündemini oldukça meşgul eden, Twitter'ın 140 karakter sınırının 10 bin karakter seviyelerine çekileceği iddiası, birinci ağızdan da yalanlandı. Firmanın yönetim kurulunun ardından, kurucusu ve patronu Jack Dorsey de iddiaları yalanladı.
Firmanın onuncu yıl kutlamasında konuşan Dorsey, 140 karakterlik gönderi sınırlamasında herhangi bir değişiklik olmayacağını dile getirirken, bu sınırın o anki en güzel düşünceleri kısaca ifade etme açısından daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.
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Özel mesajlaşma içerisindeki karakter sınırını 10 bine çıkaran Twitter'ın, gönderi karakter sınırını da yükselteceği yıl başlarından beri konuşuluyor. Firmanın, özellikle Facebook gibi bol karakterli sosyal ağlardan hoşlanan kitleyi kazanmak istediği tahmin ediliyordu zira kullanıcı sayısının büyümesi durmak üzere. Bu da firmanın yatırımcılarını endişeye sevk ediyor.
Twitter'ın son dönemde yaptığı en önemli iki yenilik ise, günün ilgi gören gönderilerinin kullanıcı girişi yapmadan da görülebilmesi ve popüler gönderilerin zaman akışında en üstte yer alması oldu.
http://www.phonearena.com/news/Dorsey-Twitter-sticking-with-140-character-limit_id79419 Yorum Yaz Paylaş Tweetle