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Twitter, 140 karakter ile yoluna devam edecek

Son dönemin en çok tartışılan konularının başında gelen, Twitter gönderi karakter sınırının 140'tan 10 bine yükseltilmesi iddiası, bizzat Jack Dorsey tarafından yalanlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir teknoloji gündemini oldukça meşgul eden, Twitter'ın 140 karakter sınırının 10 bin karakter seviyelerine çekileceği iddiası, birinci ağızdan da yalanlandı. Firmanın yönetim kurulunun ardından, kurucusu ve patronu Jack Dorsey de iddiaları yalanladı.

Firmanın onuncu yıl kutlamasında konuşan Dorsey, 140 karakterlik gönderi sınırlamasında herhangi bir değişiklik olmayacağını dile getirirken, bu sınırın o anki en güzel düşünceleri kısaca ifade etme açısından daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca Bkz. "TweetDeck, Windows'ta sadece web üzerinde çalışacak"
Özel mesajlaşma içerisindeki karakter sınırını 10 bine çıkaran Twitter'ın, gönderi karakter sınırını da yükselteceği yıl başlarından beri konuşuluyor. Firmanın, özellikle Facebook gibi bol karakterli sosyal ağlardan hoşlanan kitleyi kazanmak istediği tahmin ediliyordu zira kullanıcı sayısının büyümesi durmak üzere. Bu da firmanın yatırımcılarını endişeye sevk ediyor.

Twitter'ın son dönemde yaptığı en önemli iki yenilik ise, günün ilgi gören gönderilerinin kullanıcı girişi yapmadan da görülebilmesi ve popüler gönderilerin zaman akışında en üstte yer alması oldu.
 

http://www.phonearena.com/news/Dorsey-Twitter-sticking-with-140-character-limit_id79419 Yorum Yaz
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Infinitum 3 yıl en beğenilen
İnsanlar neden bunu istiyor anlamadım. İsteyen Medium kullanıp Twitter'da link versin. Twitter'ın tüm olayı 140 karakter.
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HAAltuntas 3 yıl
200 temiz. Bazen öyle cümleler oluyor ki bir kelime bile atamıyorsun saçma bir durum oluyor. 140 çok az. 200 yeterli.
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
140 çok az 500 felan yapsınlar bari uzun birşey yazmak işkence resmen.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
SMS mi atıyoruz ? Aq !
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Ussuz 3 yıl
Çok doğru bir karar
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Infinitum 3 yıl en beğenilen
İnsanlar neden bunu istiyor anlamadım. İsteyen Medium kullanıp Twitter'da link versin. Twitter'ın tüm olayı 140 karakter.
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