TweetDeck, Windows'ta sadece web üzerinde çalışacak

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"Samsung'un yeni sosyal ağı Waffle geliyor"

Alternatif Twitter uygulamaları arasında en beğenilen yapımlardan biri haline gelen TweetDeck, bir süre sonra Twitter tarafından satın alınmıştı. Platformun Windows uygulaması, yayın hayatına veda etmek üzere., uzun sürediriçin web tabanlı bir fonksiyon üzerinde çalışıyordu. Nihayet çalışmalar sona geldi ve 15 Nisan itibariyle TweetDeck,platformunda sadece web üzerinden yayın yapmaya başlayacak. Twitter hesabı ile web uygulamasına giriş yaptığınızda, aynı zamanda TweetDeck uygulamasına da giriş yapmış olacaksınız.Chrome kullanıcıları ise, tweetdeck.com adresine girdikten sonra, özelleştirme sekmesine gittiklerinde, araçlar kısmından görev çubuğuna ekleme seçeneğini kullanabilecek. Böylece TweetDeck web uygulaması, görev çubuğu üzerinden de başlatılabilecek.