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TweetDeck, Windows'ta sadece web üzerinde çalışacak

Windows tarafında kendisine ait bir uygulaması olan TweetDeck, 15 Nisan itibariyle uygulamaya son veriyor. Bunun yerine web üzerinden hizmet vermeye devam edecek.
3 yıl
2b
1
1
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Alternatif Twitter uygulamaları arasında en beğenilen yapımlardan biri haline gelen TweetDeck, bir süre sonra Twitter tarafından satın alınmıştı. Platformun Windows uygulaması, yayın hayatına veda etmek üzere.

Twitter, uzun süredir TweetDeck için web tabanlı bir fonksiyon üzerinde çalışıyordu. Nihayet çalışmalar sona geldi ve 15 Nisan itibariyle TweetDeck, Windows 10 platformunda sadece web üzerinden yayın yapmaya başlayacak. Twitter hesabı ile web uygulamasına giriş yaptığınızda, aynı zamanda TweetDeck uygulamasına da giriş yapmış olacaksınız.

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Chrome kullanıcıları ise, tweetdeck.com adresine girdikten sonra, özelleştirme sekmesine gittiklerinde, araçlar kısmından görev çubuğuna ekleme seçeneğini kullanabilecek. Böylece TweetDeck web uygulaması, görev çubuğu üzerinden de başlatılabilecek.
 

http://www.tweaktown.com/news/51128/tweetdeck-web-app-soon/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ussuz 3 yıl
Güzel bir twitter uygulaması tavsiye edilir
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