Twitter BTK’ya dava açtı

Uzunca bir süre ülkemizde engellemeler ve kapatmalar ile boğuşan Twitter, sancılı bir sürecin ardından devlet kurumları ile uzlaşma sağlamış ve istenen içeriklerin kaldırılması, terörist eylemlerde bulunduğu düşünülen kullanıcı bilgilerinin paylaşılması gibi konularda daha ılımlı bir yol izlemeye başlamıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu konuda bir süredir devam eden ılımlı hava, BTK’nın Twitter’a kestiği 150 Bin TL tutarındaki ceza ile bozulmuştu. Trörist eylemlere ilişkin bazı içeriklerin silinmediği gerekçesi ile BTK tarafından uygulanan 150 Bin TL’lik cezaya itiraz eden Twitter, Türkiye’deki avukatı aracılığı ile cezanın haksız olduğuna ilişkin dava açtı.Ankara 10. İdare Mahkemesi’ne 2016/65 başvuru numarası ile açılan dava dilekçesinde BTK tarafından Twitter’a kesilen cezanın hukuki ilklere aykırı olduğu iddiası savunuluyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ise kısa bir önce yaptığı açıklamada, site kapatma gibi cezaların uygulanmasındansa para cezasına gidilmesinin yasal içinde iş yapma ilkesine bağlı olarak uygulandığına dikkat çekmişti.Avukatları aracılığı ile başvuruyu gerçekleştiren Twitter’ın bu hamlesi işin seyrini nasıl değiştirecek bilinmez ancak yasaklamalara karşı hassas bir tutum sergileyen mikro blog sitesinin yeni bir yasaklama ile yola getirilmek istenmesi de pek şaşırtıcı olmaz. Bu konuya ilişkin ekstra detayları ilerleyen günlerde yine sizlere aktarmaya çalışacağız.