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Twitter BTK’ya dava açtı

Twitter ile BTK arasındaki sular durulmuyor. BTK’nın kestiği cezadan sonra şimdi de Twitter, Türkiye aleyhine dava açtı. Peki Twitter kime dava açtı? Gerekçe ne? Yazımızda bulacaksınız.
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Twitter BTK’ya dava açtı
Uzunca bir süre ülkemizde engellemeler ve kapatmalar ile boğuşan Twitter, sancılı bir sürecin ardından devlet kurumları ile uzlaşma sağlamış ve istenen içeriklerin kaldırılması, terörist eylemlerde bulunduğu düşünülen kullanıcı bilgilerinin paylaşılması gibi konularda daha ılımlı bir yol izlemeye başlamıştı.

Bu konuda bir süredir devam eden ılımlı hava, BTK’nın Twitter’a kestiği 150 Bin TL tutarındaki ceza ile bozulmuştu. Trörist eylemlere ilişkin bazı içeriklerin silinmediği gerekçesi ile BTK tarafından uygulanan 150 Bin TL’lik cezaya itiraz eden Twitter, Türkiye’deki avukatı aracılığı ile cezanın haksız olduğuna ilişkin dava açtı.

Ankara 10. İdare Mahkemesi’ne 2016/65 başvuru numarası ile açılan dava dilekçesinde BTK tarafından Twitter’a kesilen cezanın hukuki ilklere aykırı olduğu iddiası savunuluyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ise kısa bir önce yaptığı açıklamada, site kapatma gibi cezaların uygulanmasındansa para cezasına gidilmesinin yasal içinde iş yapma ilkesine bağlı olarak uygulandığına dikkat çekmişti.

Avukatları aracılığı ile başvuruyu gerçekleştiren Twitter’ın bu hamlesi işin seyrini nasıl değiştirecek bilinmez ancak yasaklamalara karşı hassas bir tutum sergileyen mikro blog sitesinin yeni bir yasaklama ile yola getirilmek istenmesi de pek şaşırtıcı olmaz. Bu konuya ilişkin ekstra detayları ilerleyen günlerde yine sizlere aktarmaya çalışacağız.
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matmuhendisi 3 yıl en beğenilen
Cahil çocuklar twitter ı savunuyor..
Başka ülkelerden laf gelince hemen harekete geçen ancak
Türkiye tınlamayan twitterı savunun siz..
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oray 3 yıl
kusura bakma Twitter, isin zor bu hukuk sisteminde kazanman...
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sorceress 3 yıl
Hem suçlu hem güçlü.
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talsuv61 3 yıl
Bizim btk hukuki davranan kurum değil ki kararlarına uygulamalarına saygı duyayım. Terör bahanesiyle muhalifleri susturma gayretindeler
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umut_baris 3 yıl
Haramilerin avaneleri yine ağlaşıyor. Sizin de devriniz bitti.


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e_capkan 3 yıl
forumda BTK demeyin :)
milletin sinir katsayısı yükseliyor :)
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DH Misafiri 3 yıl
İnternet erişiminin yasaklanması gibi bir durum yok ortada. Zaten erişimi Devlet sağlıyor sana öyle doğada oluşan kendiliğinden yetişen bişey değil. Herşeyin olduğu gibi İnternetin de bir kuralı olmalı. İnsanın fıtratında var kural. Mesal insan vücudundaki delik boydan boya özgürce değil küçük bir şey ve bunun da kuralı var. İstediğin an yırtıp dikemezsin. Sen gelip özgürlük diye benim ülkemde atıp tutmalara ses çıkartmayacaksın sonra da Hukuk kuralı diyeceksin. Bak Avurapada bu siteler iş yapabiliyormu. Nasılda kurala uyuyorlar. Çünkü adamların vatadandaşı kurala uyuyor. Bizim doğamızda kurala uymamak var ve bunun için son zamanlarda Avrupada tarihi köprüden arabayla geçmeye çalışanın ve tarihi sütunlara ismini kazıyanların kim olduğunu haber okuanların bilmesi gerekir. Bizde başkalarına şirin görünmek için kendini yerlere atan ve kendini yırtan akrabasını bile dışlayan adamlar tanırım ben. Başkalarının hakkını korumak için kendi yakınına ceza kesen, başkalarını affeden bir tek türk milleti vardır. Neden se bu şefkat denilen şeyler hep yabancılara karşı gösteriliyor. Üçkağıtçılığı, dolandırıcılığı, taklitçiliği , yalancılığı ve aldatmacılığı, uyanıklık diye öve öve bitiremeyen bir vatandaş topluluğumuz var bizim. Nedense de hep entel dantel takımından çıkıyor bu zaatlar. Kendi yetiştiği yeri bile hor görüp başkalarına şirin görünmek için kendini ve yetiştiği çevreyi kötüleyen bir toplumda yaşıyoruz. Başkalarının kötü yönlerini allayıp pullayıp özgürlük diye yutturmak var bizim fıtratımızda. Sizde bir şeyler icat edin de Elin Twitter ve Facebook gibi paylaşım aracına tutsak olup oyuncak olmayın. Kimsenin yüzüne söyleyemediğin şeyi yazarak söylemenin özgürlük olmadığını bilmeniz gerekir. Zaten yabancılarda sizin birbirinize karşı atışmalarınıza bakıp gülüp oynuyorlar.
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DH Misafiri 3 yıl
rte ankarada kutlanmasını yasakladığı 29 ekim bayramını kutlayanlara da terörist demişti. maalesef bunların bir paylaşıma terör bağlantılı demesi benim için hiç bir şey ifade etmiyor o yüzden bu davada devletin yanında olmak mümkün değil.
diğer taraftan twitterın bu kadar iyimser olması ve türkiyede hukuk arayışına çıkması yüzümde hüzünlü bir gülümsemeye sebep oldu.
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Lazeran 3 yıl
bir sebebi vardır bu ülkede hükümet karşıtı tek kelime etsen terörist ilan ediliyorsun belkide paylaşımların bir kısmı terörizm kapsamlı değildir ki adamlar davayı kazanabileceklerine inandıkları için dava açıyorlar.
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BekirTemel 3 yıl
Dağdan gelip bağdakine dava açmak denir ve 150 bin daha ceza verilir.
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ø 3 yıl
Şerefinden feragat etmiş bir gençlik filizleniyor. Avrupa ülkesinde 12 yaşındaki çocuğun terörist diye adresini hükümete veren twitter Türkiye'ye kafa tutuyor. Türkiye ne yaparsa hakkıdır ve twittera mübahtır.
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mrmrmrmr 3 yıl
böyle mal mal özgürlüğe aykırı davranışı savunanlara ceza olarak twitter da keşke, "ben de Türklere hizmet vermiyorum" deyip TR IP adreslerinden erişimi kapatsa.
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kadirirdem 3 yıl
Twitter geçmiş olsun mahkeme masraflariyla beraber sana 250 bin TK çok girecek.Devletimiz haklı kurallara uyacaksin ya seve seve yada si........
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