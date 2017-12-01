Twitter Lite uygulaması 24 ülkeye daha gidiyor

Twitter’ın gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak hazırladığı veri tasarruflu Twitter Lite uygulaması oldukça işe yaramışa benziyor. Firma test sürecinden memnun kaldı ve uygulamayı 24 ülkeye daha açtı.

Twitter Lite neler sunuyor?

Filipinler’de bir süredir test sürecinde olan uygulamanın veri tasarrufu yaparak kalitesi düşük internet bağlantılarında tatmin edici bir hız sunduğu ifade ediliyor. Uygulamanın kendisi de zaten 3MB civarında. Bu sayede kullanıcılar internet faturasını da azaltıyor.

Ayrıca Bkz.

"Google Datally ile veri tüketiminde yüzde 30 tasarruf edin"

Yapılan testlerde Twitter Lite uygulamasını kullanarak atılan gönderilerin yüzde 50 civarında arttığı görülmüş. Etkileşimi arttırma konusunda problem yaşayan Twitter için oldukça önemli bir gelişme.

Twitter Lite uygulamasının açıldığı ülkeler arasında Cezayir, Bangladeş, Mısır, Kazakistan, Brezilya, Kolombiya gibi farklı ülkeler ancak Türkiye henüz mevcut değil. Ne zaman açılacağı da bilinmiyor.